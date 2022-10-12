Грубейший просчет Карла Маркса

Корни трагедий социализма можно найти в знаменитом "Манифесте" Маркса

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Недавно мне довелось перечитать основополагающий "Коммунистический манифест" Карла Маркса. Прошло почти двадцать лет с момента моего первого прочтения этого текста в аспирантуре, и я мало что помнил, кроме классовых антагонизмов, материализма Маркса и эксплуатации пролетариата. Но продолжающийся кризис в Венесуэле заставил меня вновь задуматься о социалистической и коммунистической философии, лежащей в основе разворачивающегося кризиса.

Что я нашел

На 60 страницах Манифест удивительно легок по сравнению с большинством канонических философских произведений. После изложения исторической роли классовых антагонизмов и формирующего характера производства в обществе Маркс переходит к деталям того, что необходимо для формирования нового социалистического общества.

Именно во втором разделе "Манифеста" Маркс отмечает десять мер, необходимых для создания социалистического государства. К ним относятся отмена частной собственности и отмена права наследования. Затем Маркс призывает к централизации производства и кредита в руках государства.

Более того, он призывает к тому, чтобы государство обладало "исключительной монополией" на все кредиты и все средства производства.

Номер шесть в списке утверждает, что все коммуникации и "транспорт" должны быть централизованы и контролироваться государством. В то время как восьмая мера отмечает, что существует "Равная обязанность всех трудиться" с "промышленно развитыми армиями", созданными для выполнения необходимой работы.

Маркс признает, что эти меры не могут быть достигнуты мирным путем.

"Конечно, вначале это не может быть осуществлено иначе, как путем деспотических посягательств на права собственности", — пишет он.

Другими словами, силой. Сила концентрируется в руках государства и затем используется для установления нового социалистического порядка.

Где Маркс ошибается

Какие права есть у людей, чтобы защитить их от всей той власти, которой обладает социалистическое государство Маркса? Помимо отказа от права собственности, права на свободу слова, права на информацию, не контролируемую государством, права на выбор труда или накопление индивидуального богатства, Маркс ничего не говорит о том, какие права есть у граждан этого нового государства.

Маркс предлагает лишь туманный намек на "обширную ассоциацию всей нации", которая каким-то образом отрицает необходимость гарантированных конституцией прав или демократических процессов.

Еще хуже то, что социалистическое государство Маркса настолько единолично, что после централизации власти у граждан не остается никаких средств правовой защиты. Ожидание Маркса о передаче власти "огромной ассоциации" не имеет механизма, с помощью которого это должно произойти. Решающий шаг, благодаря которому социалистическая власть, по Марксу, становится властью народа, а не государства, даже не прописан на бумаге.

Почему это важно

Тревожные сообщения о значительных и широко распространенных нарушениях прав человека в Венесуэле — это не неправильное применение, неправильное исполнение или неправильное понимание социализма.

Это была, шаг за шагом, реализация социалистического государства Маркса, как призывал сам Маркс. Начиная с ранней атаки на частную собственность и перераспределения богатства и заканчивая национализацией коммуникаций, энергетики, финансов и промышленности, мы видим призыв Маркса к централизации власти в пользу государства. Вера Маркса в то, что социалистическое государство не будет использовать эту власть просто ради власти, была серьезным просчетом.

Призыв Маркса к централизации многих ключевых функций в пользу государства настолько расширяет возможности государства, что не остается никаких сдержек или баланса для этой власти. Мы не можем удивляться тому, что государство Маркса использует эту власть не в интересах кого-либо, кроме себя самого; в интересах поддержания системы, которая его так кормит. Не существует идеологии, которая защитит народ от злоупотреблений бесконтрольной властью. История, как правило, показывает, что идеология не имеет значения. Там, где власть была накоплена и бесконтрольна, ею злоупотребляли. Эти факты человеческой природы настолько укоренились в истории, что они звучат более правдиво, чем любые другие.

Призыв Венесуэлы к принудительному труду на фермах — это не какая-то непредвиденная реакция на непредвиденную нехватку продовольствия. И голод, и призыв к принудительному труду, марксовы "промышленные армии", четко прописаны в тексте, заложены в идеологии.

Пока мы продолжаем указывать пальцем на все причины, выходящие за рамки самой философии, мы позволяем обществу продолжать роман с социалистической и коммунистической идеологией. Мы не видим, что сами идеи создают основу для сокращения, а не расширения свободы и процветания человека. Мы не видим Венесуэлу до того, как она случится.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально , но время показало всю утопию и бездарность марксизма – ленинизма, который , кроме бед и потерь , практически не принес ничего хорошего ни одной стране мира. Действительно , назовите сегодня хоть одну страну, где кровавая и виртуальная социальная революция привела бы народ к процветанию ? Как не парадоксально, но единственно верной и правильной концепцией, которая не нарушала природные законы развития общества, оказалась социальная концепция Бернштейна, которая ратовала за эволюционное развитие без пролетарских кровавых и разрушительных революций! В качестве новой теоретической основы Бернштейн ввел тезис о том, что капитализм не ведет к обнищанию и способен адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. Он сформулировал совершенно новую парадигму европейской социал-демократии , которая выражала интересы не только пролетариата, но и большой части среднего класса. На мой взгляд, именно Бернштейна надо считать величайшим философом и мыслителем современности , а не лжеученых и кровожадных революционеров Маркса, Энгельса, Ленина и т.д..

Ведь именно благодаря концепции Бернштейна не рухнул западный путь развития, на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее в социализм. Аналогично СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Именно к эволюционному пути развития сегодня постепенно возвращается Матушка-Россия !Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло ,например, в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Важно понять, что социализм – полноценная общественно-экономическая формация, зарождающаяся внутри капитализма.

Необходимо также понять, что преступно и неоправданно нарушать законы развития общества, согласно которым феодализм –продукт высшей стадии античной экономики, капитализм – продукт высшей стадии феодализма, а вот социализм и коммунизм, по идее, продукты высшей стадии капитализма. Только вот античная экономика существовала тысячи лет, феодальная полторы тысячи, а вот капитализм существует только 300 лет.Исходя из этого, один из главных тезисов основателей «научного коммунизма», что капитализм загнивает – просто фикция , поскольку он еще совершенно "юный" по сравнению с предыдущими общественно-экономическими формациями !Любые процессы, происходящие в природе или человеческом обществе, предполагают постепенное, эволюционное развитие событий или явлений. В противном случае мы будем иметь дело с катаклизмом, внезапным перелом и разрушительным переворотом в природе и обществе.

Только эволюционное развитие позволяет совершенствовать окружающий мир и улучшать формы развития человеческого общества, внезапные же переломы и резкие повороты приводят к катастрофам и в природе, и в обществе, которые отбрасывают развитие человечества далеко назад. К сожалению, радикальные псевдоученые марксисты не увидели положительных начал в эволюционном развитии и предпочли революционные начала в развитии общества. Именно в этом заключается главная ошибка и утопия радикальных марксистов, которая привела к морю крови, пролитой в революционных бурях ХХ века! Принцип утопии марксизма состоит также в отождествлении общего и общественного труда !К сожалению, основоположники марксизма -ленинизма попытались постичь непостижимое, так и неосознав главного, что социальные преобразования возможны лишь в том случае, когда они не противоречат общему ходу исторического развития общества.

Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно –отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче ! При развитом же капитализме богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся , создав им не виртуальный, а настоящий социализм!Сегодня становится все более непонятен и загадочен смысл проведения большевиками революции. Одни, даже несмотря на все пережитые ими ужасы, продолжают настаивать о несомненном благе, принесенном в страну завоевавшим ее социализмом. Другие, хоть краешком глаза ознакомившись с ранее секретными документами большевиков, приходят в ужас, осознавая всю виртуальность и губительность пролетарской революции .Убедившись, что исторически все подобные революции приносили практически те же разрушения и ужасы, поневоле осознаешь, что хотели на самом деле революционеры и что натворили при благих , казалось бы, своих намерениях .

Справедливости ради надо отметить, что ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны и не будет разногласий. Один раз такое «идеальное» общество ,казалось бы, уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим. Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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