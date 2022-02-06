Если мужчина любит женщину по-настоящему, как он себя ведет — признаки и особенности психологии

После знакомства с мужчиной женщина старается разгадать его истинные чувства, поскольку ошибка может дорого стоит. Мужчина, который испытывает к женщине чувства, всячески показывает их. Многие женщины интересуются: если мужчина любит по-настоящему, как он себя ведет, психология четко определяет это понятие.

Психология любящего человека

Есть устоявшееся мнение, что мужчины не способны испытывать яркие чувства. Многие женщины уверены, что они преследуют при знакомстве корыстные цели, стараясь найти в лице спутницы кухарку, любовницу и домработницу. При этом она должна родить и воспитать детей. Поэтому многие действительно называют себя черствыми и не способными на глубокие чувства.

Но любовь совершенно не определяется полом. Ее способны испытывать не только женщины, но и мужчины. Если парень любит по-настоящему, как он себя ведет? Психология помогает понять это.

Немаловажное значение имеют следующие особенности:

внешние факторы – семья, финансы, профессиональный уровень;

устройство нервной системы – большое значение имеют привычки, особенности характера, индивидуальные черты личности;

воспитание – стоит ориентироваться на установки, которые имеют связь с выражением эмоций и чувств;

уровень интеллекта.

Поведение любящего мужчины определяется его установками. При этом одного сценария в данном случае нет.

Особенности поведения

Одни люди привыкли оказывать женщинам нематериальные знаки внимания, другие – проявляют свои чувства в виде подарков. Также есть представители сильного пола, которые нуждаются в личном пространстве. Их рекомендуется поменьше беспокоить.

В сфере эмоций и чувств трудно давать четкие понятия. Женщины часто мыслят стереотипами, навязанными литературными произведениями и художественными фильмами. В этом случае они могут ждать от мужчин серьезного проявления чувств. Таким представительницам прекрасного пола вряд ли придутся по душе прагматики.

Однако есть и другая категория женщин. Они недоверчиво относятся к людям, которые говорят много комплиментов и буквально засыпают их букетами. Такое поведение им кажется несерьезным и кратковременным.

Любовь с трудом поддается классификации. При этом есть ряд признаков, которые помогают понять ощущения любящего мужчины:

Забота – прежде всего он проявляет заинтересованность к жизни любимой женщины и старается сделать ее более комфортной. При необходимости мужчина может починить шкаф или позаботиться о том, чтобы в автомобиле было тепло. Проявлением заботы станет подарок в виде чайного набора для чаепитий. Верность – если люди только познакомились и у них нет интима, влюбленный мужчина прекратит искать других женщин. Он будет избегать контактов с бывшими или заводить случайные связи. Дело в том, что, когда он встретит свою женщину, все остальные просто прекратят свое существование. Щедрость – при этом речь идет не только о материальном, но и о духовном. Влюбленный мужчин не жалеет на свою женщину ни денег, ни времени. Интерес – любящий человек постарается узнать о своей возлюбленной все, чтобы иметь возможность сделать ее счастливой. Доброта – при наличии любви мужчина не допустит проявления злости или физического насилия к женщине. Он настолько ценит отношения, что не может рисковать. Агрессия может быть направлена только на защиту своей спутницы.

Знаки внимания

Мужчинам свойственно демонстрировать любовь путем попыток привлечь внимание. Существует много действенных методов, которые помогают добиться результатов.

Способы, которые использует мужчина, зависят от особенностей характера, установок, интеллектуальных возможностей, привычек. Сегодня мужчина может сделать следующее:

Добавить объект интереса в социальных сетях. Влюбленный человек может самостоятельно найти женщину даже в условиях дефицита информации. Узнать номер телефона. Это удастся сделать с помощью друзей или коллег. Войти в сферу интересов. При этом мужчина способен записаться в театральный или художественный кружок, если объект его интереса посещает эти места. Если женщина по профессии лингвист, можно попросить ее преподать ему английский. Он может сделать это даже при отсутствии способностей к актерскому мастерству, живописи или языкам. Систематически подвозить домой. Проявить внимание и заботу о домашних питомцах.

Это незначительная часть возможных способов. Все методы помогают привлечь внимание. Они дают возможность получить больше сведений о целях и окружении женщины. Интерес к объекту любви считается проявлением серьезности намерений.

Невербальные проявления

Даже если мужчина по-настоящему влюблен, но не говорит об этом, понять его чувства помогут невербальные признаки. При этом рекомендуется проанализировать следующее:

Глаза. О влюбленности свидетельствуют расширенные зрачки, прямой взгляд в глаза. Любовь сопровождается длительными теплыми взглядами. При этом стоит учитывать, что есть люди, избегающие прямых взглядов. Даже при условии самых сильных чувств они не смогут посмотреть прямо в глаза женщине. Руки. Влюбленный человек постарается дотронуться, прикоснуться к волосам, взять руку или обнять женщину. Все жесты являются открытыми. При этом есть мужчины, которые не имеют склонности прикасаться к чужим или едва знакомым людям. Однако это характерно лишь для начальной стадии отношений. При мере сближения прикосновения становятся все чаще. Голос. Во время беседы с любимой голос становится более мягким и теплым. Это особенно явно заметно в компании. Тембр может меняться при общении с друзьями и любимой женщиной. Уши. Любящий человек буквально замирает и прислушивается к голосу женщины. Он не перебивает ее, причем дело в не в вежливости. Мужчине нравится слышать любимую, воспринимать ее голос и смех. Однако стоит учитывать, что на первом этапе знакомства человек сильно волнуется. Это часто играет с людьми злую шутку. Мужчина просто бесконечно разговаривает. Спустя некоторое время в спокойной обстановке даже болтуны становятся спокойнее.

Если изучить базу психологии, удастся понять, если мужчина говорит, что не любит, так ли это. Спрятать вербальные признаки чувств несложно. Однако замаскировать невербальные проявления не удастся.