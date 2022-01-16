Казнь Николая II: кто на самом деле убил последнего императора России

То что Николая II убил именно Юровский (или кто-то другой из многочисленной и разношерстной расстрельной команды 1918 г.), теперь уже не подтвердит никто и ничто. Нет неопровержимых доказательств конкретного участия каждого из тех, кто стрелял в ту июльскую ночь в 11 человек в подвале екатеринбургского Ипатьевского дома.



Кто был тогда Юровский? Яков Юровский в июле 1918 года состоял комендантом екатеринбургского Дома особого назначения (дома купца Ипатьева). Он не только руководил процессом массового убийства, но и сам стрелял, по воспоминаниям непосредственных участников расстрела царской семьи (их показания были опубликованы в 1960-х гг.).

Подготовка к убийству

До сих пор неясно, был ли прямой приказ из центра на убийство царской семьи или имела место инициатива на местах. Очевидно только, что расстрел в ЦК партии большевиков потом никто, включая Ленина и Свердлова, якобы автора телеграммы о необходимости устранения Николая II и иже с ним, не осудил. По словам члена расстрельной команды Михаила Медведева (Кудрина), Юровский спас «кухонного мальчика», поваренка Леню Седнева, который играл с наследником Алексеем Романовым. Комендант якобы изъял его из списка подлежащих ликвидации. Впрочем, эту «благотворительную» акцию приписывают и другим участникам кровавой вакханалии, в этой истории вообще слишком много «якобы».



Но очевидно, что Леня был единственным выжившим из находившихся в заточении в Ипатьевском доме (во время принятия решения о расстреле). Михаил Медведев признавался, что поначалу перепутал Седнева с цесаревичем и активно возражал против того, чтобы 13-летнего мальчика нецелесообразно убивать. До тех лет, когда убийцы царской семьи обнародовали свои воспоминания (1960-е гг.), Седнев не дожил. Обстоятельства и причины его смерти сегодня тоже покрыты завесой тайны.

В расстреле участвовали как представители Уральского ЧК, так и красноармейцы-латыши. Не все, кстати, согласились убивать. Судя по воспоминаниям того же Медведева, трое отказались, и наганы (револьверы) у них забрали. У тех латышей, которые были не против, помимо винтовок с примкнутыми штыками имелось и иное огнестрельное оружие. Арсенал убийц царской семьи и приближенных к ней был довольно богат: каждый имел по две, а то и по три единицы оружия (сданные отказниками-латышами револьверы тоже пошли в дело). Михаил Медведев упоминает свои бельгийские браунинг и семизарядный наган, а также американский кольт. У Юровского в том числе был немецкий десятизарядный «маузер».



Так кто же убил царя?

По рассказам Михаила Медведева, в расстрельной группе было семеро латышей и пятеро чекистов – он, Юровский, начальник внешней охраны Ипатьевского дома Павел Медведев, Петр Ермаков и Григорий Никулин. Когда царская семья и их приближенные глубокой ночью собрались и спустились по приказу в полуподвал Ипатьевского дома, Юровский произносит слова, которые стали последними в жизни большинства из приговоренных (как известно, сразу умерли не все убиенные в ту ночь) – о необходимости их уничтожения. Михаил Медведев утверждает, что он первым выстрелил в царя. В Николая II стрелял и Юровский.

Все перемешалось, пули рикошетили от стен и задевали самих стрелков, многие из 11 жертв были тяжело ранены и их добивали, стреляя и закалывая штыками. Споры о том, кто конкретно убил Николая II, между исполнителями кровавого приговора велись кулуарно и никогда не поддерживались на государственном уровне. Никому из убийц царской семьи, в том числе и Юровскому, это в заслуги не ставили. Сам Юровский умер в 1938 году от прободения язвы двенадцатиперстной кишки в возрасте 60 лет.

Кто знает, если бы не болезнь, смог ли он пережить сталинские репрессии и не постигла бы его участь организаторов расстрела царской семьи – почти всем им советская власть пустила пулю в затылок. А вот большинство чекистов, непосредственно убивавших Романовых и их приближенных, не тронули, они дожили до пенсии. И никогда не жалели о том, что сделали.



Источник : https://russian7.ru/post/kazn-nikolaya-ii-kto-na-samom-dele-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно простить кровожадным нехристям большевикам изуверское уничтожение российской царской династии, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство для россиян , когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя?

И разве можно считать человеком , мразь и садиста Петра Ермакова , который не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе с Войковым добивали штыками еще живых Романовых! Ермаков в последние годы купался в лучах своего «славного» прошлого. В родном Свердловске он считался героем.

Любопытно, что в 1951 году Ермаков, встретившись с маршалом Победы Жуковым , подошел к нему и, представившись, протянул руку. Убийца царской семьи был уверен, что Жуков начнет его расспрашивать о «знаменитом подвиге» прошлых лет. Но реакция маршала была совершенно иной. Георгий Константинович брезгливо отдернул свою руку и сказал, по-жуковски твердо выговаривая слова: «Палачам руки не подаю».





И разве не кощунство , когда подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!

А ведь Николаю II не отличался особой жестокостью к кровожадным и подлым большевикам! Например, Ленин, западный агент и провокатор, в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 8 рубляейв месяц от царя, на которые тогда можно было купить корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе, подхватив у тому же сифилис )! Кроме того, после отречения царь фактически ничем большевикам не угрожал!

К сожалению, лживые и бездарные коммуняки до их пор разводят доверчивых россиян как лохов , скрывая от них , что именно заокеанские западные хозяева кровожадных большевиков во главе с Ротшильдами, которые и устроили октябрьский переворот , используя продажных большевиков, потребовали от В.И. Ленина жестоко и варварски ликвидировать Николая Романова и всю его семью!

Это требование в первую очередь было обусловлено тем обстоятельством, что, как известно, именно последний российский царь был основателем Федеральной резервной системы (ФРС) США и владельцем большей части ее активов, поскольку доллар США с самого начала был подкреплен именно российским царским золотом! Уничтожение же царской семьи Романовых позволяло Ротшильдам безвозмездно присвоить 1000 тон, ранее вывезенного российского царского золота и не платить российской царской династии огромные годовые проценты за предоставленное золото (http://otari.mirtesen.ru/blog/43536872423/)!

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как , на самом деле, Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, устроенного главным агентом империализма – Лениным и его соратниками. Зомбировав граждан огромной страны, Ленин «спокойно лег» в Мавзолей и погрузился в вечный сон, не осознавая, что его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма со временем рухнут и его детище СССР полностью разрушится.Его же почитателям следует запомнить пророческие высказывания в трагедии «Борис Годунов" А.С. Пушкина"Живая власть для черни (народа) ненавистна, она умеет любить только мёртвых »!

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей. Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями.

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.).В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

Вот вся чудовищная правда о злодейском и варварском уничтожении российской царской династии , которая однозначно является трагедией для российского народа и если сегодня российские власти официально не признают это и другие , содеянные большевиками убийства, преступлением века , то Россия никогда не станет демократической страной и весь мир вновь будет противостоять ей!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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