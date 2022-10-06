Почему советские танкисты почти не использовали немецкие трофейные танки?

Во время Великой Отечественной войны случались такие события. В сторону немецкий позиций направляется танк. В нем офицер, командующий артиллеристами, узнает «Тигр». Команды «огонь» не следует. Через некоторое время гремит танковое орудие, немецкая пушка повреждена, часть артиллеристов ранены и убиты. Противник ничего не понимает, а «Тигр» продолжает обстрел «своих». Понимание пришло только после появления нескольких Т-34. В «Тигре» были советские танкисты.

Трофейная техника воюющими сторонами захватывалась часто. Вначале она доставалась немцам, после перехода Красной Армии в наступление – советской стороне. Использовать стрелковое оружие красноармейцы научились сразу. С артиллерией тоже проблем не было. Но с танками вышла заминка. Принятие решения было отдано командиром низшего звена, однако ни они, ни бойцы не торопились использовать трофейные танки в бою.

На фронте советские танкисты получили негласное прозвище «трактористы». Подавляющее большинство механиков-водителей ранее управляли тракторами. Самый массовый танк Т-34 отличался простотой в управлении. Человек, ранее работавший на тракторе, осваивался с ним быстро. С немецким танком были сложности.

Экипажи «Тигров» всегда снабжались довольно внушительном справочником, в котором рассказывалось, как управлять этой машиной.

То есть, чтобы советский механик-водитель мог освоиться с трофеем, требовалось время, да и желание бойца играло роль.

В отличие от дизельных двигателей, установленных на советских танках, силовые установки немецких бронированных машин работали на бензине. К тому же он был синтетическим. Такое горючее в СССР не изготавливалось. Случалось, конечно, что при наступлении удавалось захватить склад с горючем, но рассчитывать на такое обеспечение с ролью постоянного источника было нельзя.

Хуже всего было с ремонтом. При малейшей поломки «Тигра» или «Пантеры» экипажу приходилось бросать трофей. Дело в том, что запчасти для такой техники в Союзе не выпускались, а какие-то детали от вышедших из строя Т-34 или других танков просто не подходили трофейной технике.

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