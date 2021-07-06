Река с секретом, или Почему через Амазонку до сих пор не построили ни одного моста

Одной из самых крупных рек в мире является Амазонка. Количество водных ресурсов составляет 18 процентов мирового объема. Для этой реки характерны практически необъяснимые и неожиданные явления. Кроме того, что река, длина которой составляет 6 400 километров, время от времени течет в противоположную сторону (обратная), есть и еще один момент – на ней никогда не было и нет ни единого моста. И это далеко не все, что удивляет исследователей.Для Амазонки характерны практически необъяснимые и неожиданные явления

1. Река с секретом

Воды Амазонки, попадая в океан, на несколько тысяч километров его опресняют

Огромнейшая речка в Южной Америке не перестает удивлять ученых. Во-первых, ее воды, попадая в океан, на несколько тысяч километров его опресняют. Стандартного русла у нее нет. Амазонка может разбиться на много отдельных рукавов, а потом слиться в единый поток. Огромное число более мелких рек впадают в нее.

В сезон засухи в наиболее широком месте ее ширина составляет одиннадцать километров, а когда начинают идти дожди – 50-80 километров

Берега реки заболоченные

В сезон засухи в наиболее широком месте ее ширина составляет одиннадцать километров, а когда начинают идти дожди – 50-80 километров.

Берега заболоченные, населенные редкими представителями животного и растительного мира, многих из которых вообще нигде на планете нет.

Река населена редкими представителями животного мира, многих из которых вообще нигде на планете нет

Растительность на берегах Амазонки необыкновенно красивая

2. Река под рекой

Не так давно ученым удалось выяснить, что непосредственно под дном Амазонки протекает другая река

Не так давно ученым удалось выяснить, что непосредственно под дном Амазонки протекает другая река. Ей дали название Рио Хамза. Ее ширина составляет 400 километров. Она полностью повторяет маршрут Амазонки. Течение в ней медленное. Но если наземная водная артерия – это пресноводная река, то у ее подземной спутницы воды соленые. На текущий момент природа подземной реки учеными не объяснена.

3. Волна из океана

В Амазонку дважды в год приходит огромная волна, поднимающаяся на 800 километров вверх по течению

В Амазонку дважды в год приходит огромная волна, поднимающаяся на 800 километров вверх по течению. Ее сопровождает сумасшедший рев, который до момента самой волны появляется за тридцать минут.

У явления тоже есть свое название – Поророка. В переводе с португальского языка это означает «ревущая волна». В этот период воды реки текут в обратном направлении, формируя огромнейший бурун. Соленый водной поток становится более мощным по мере того, как сужается река. Высота волны составляет от четырех до шести метров, а ее скорость – от 20 до 27 км/ч.

Данное явление привлекает серфингистов со всего мира

Данное явление привлекает серфингистов со всего мира. Безопасным это занятие назвать нельзя, но когда опасность останавливала по-настоящему увлеченных людей… правильно – никогда. Такая волна здесь наблюдается в дни равноденствия – весной и осенью (дважды в год).

Ярким представителем морских животных, обитающих в Амазонке, выступает розовый дельфин

По мнению зоологов, именно Пророка стала причиной того, что в Амазонке живут морские животные. Ярким представителем выступает розовый дельфин. Скорее всего, это потомки обычных морских дельфинов, которые попали в реку и были вынуждены адаптироваться к новым условиям обитания.

4. А что с мостами

Для передвижения по реке мосты не нужны: и местное население, и туристы предпочитают пользоваться катерами и лодками

Если учесть все выше описанное, то строительство моста в данном случае – бессмысленное занятие. Даже тот факт, что река способна в любое мгновение изменить скорость течения, высоту, глубину, ширину, русло и даже свое направление, исключает возможность его возведения. В принципе, с экономической точки зрения тоже нет в мостах здесь никакого смысла. И местное население, и туристы предпочитают пользоваться катерами и лодками.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2247843363678849170/

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