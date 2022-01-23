Родовая память: как она работает на самом деле

Неоспоримым является факт, что человек, появляясь на свет, имеет набор ­­хромосом, который достался ему от отца и матери. Таким образом, по наследству передаются признаки рода: цвет глаз и волос, форма лица и фаланг пальцев. «В комплекте» от предков к нам переходит предрасположенность к заболеваниям. Все это давно доказано учеными. Споры идут лишь о родовой памяти, заряд которой, как считают некоторые из них, несет наше ДНК.

Что называют родовой памятью?

Память – это психофизический механизм, позволяющий сохранять и накапливать сведения о происходящем вокруг человека. Этот вид умственной деятельности относится к таким, которые позволяет человечеству развиваться. Память позволяет много раз пользоваться пережитым опытом и постоянно применять его в разных сферах жизни.

Родовая память – это набор информации, полученный в процессе жизни предыдущих поколений, и переданный человеку. Считается, что она хранится на уровне морфогенетического поля, и содержит сведения абсолютно обо всех предках родовой системы. В родовом «архиве» остаются самые яркие эмоциональные переживания. Как бы нам не хотелось, чтобы только радужные воспоминания передавались по наследству, но этот раздел подсознания содержит и негативную информацию.

К проявлениям родовой опыта можно отнести «синдром дат», когда в рамках одного рода, его члены в одном возрасте переживают схожие события (собственную смерть или уход родителей, собственное рождение или появление детей, вступление в брак или развод). К тому же, считается, что кармическая память рода имеет непосредственное отношение к человеку. Плохие поступки предков могут стать причиной его несчастий, а праведная жизнь пращуров – залогом легкой жизни, богатства или удачливости.

Разновидности родовой памяти

Существует несколько ее разновидностей. Генетическая память несет заряд рода. Она имеет непосредственное отношение к конкретному человеку и более всех других видов отражается на нем. Расовая память – это совокупность морфогенетической информации о людях, принадлежащих к одному этническому полю. Под понятием «род» в таком случае понимается все человечество, как отдельный вид существ.

Особо волнуют ученых способы использования разных видов родовой памяти. Считается, что в бессознательном состоянии или под гипнозом человек может вспомнить и рассказать о событиях, которые остались в его родовом подсознании. Многие верят, что работая с ним, человек сможет использовать опыт предыдущих поколений так же, как и реальный опыт собственной жизни.

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