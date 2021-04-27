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Почему Николай II не выдал замуж своих трёх старших дочерей

Как известно, у Николая II росли четыре дочери и сын. Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были все очень разными, каждая со своим характером. Во время правления отца три из них достигли того возраста, когда могли уже вступить в брак. 

Анастасия, младшая, даже влюбиться не успела, а вот старшие были крайне разочарованы, когда Николай II отказался выдавать их замуж. Стоит отметить, что сам последний российский император когда-то вступил в брак вопреки воле родителей.

Почему Николай II не выдал замуж своих трёх старших дочерей

Ольга Николаевна

Великая княжна Ольга Николаевна Романова. / Фото: www.obovsyom.com

Великая княжна Ольга Николаевна Романова. 

Старшая дочь в царской семье выделялась, прежде всего, своими упрямством и непокорностью. Она была умна, любознательна, имела способности к музыке и иностранным языкам, обожала кошек и часто вступала в спор с родителями, если что-то было ей не по нраву. Никого бы не смогли обмануть её нежные черты лица, ибо жесткий взгляд Ольги Николаевны неизменно выдавал её стальной характер. Она не доверяла никому своих откровений, но постоянно вела дневник, который и выполнял для юной Ольги роль отдушины.

Великая княжна Ольга Николаевна Романова. / Фото: www.pinimg.com

Великая княжна Ольга Николаевна Романова. 

С Павлом Вороновым Ольга Николаевна познакомилась на царской яхте «Штандарт». Мичман был личностью поистине героической.

В 20-летнем возрасте, ещё за пять лет до знакомства с великой княжной, он принимал участие в спасении жителей Мессины из-под завалов, вызванных землетрясением. 17-летняя Ольга влюбилась. Она записывала в своём дневнике каждую встречу с Павлом, который фигурировал в её записях сначала, как «Павл. Ал.», а позже – «С.» И каждый раз юная великая княжна благодарила Господа за дарованную встречу с «С.»

Великая княжна Ольга Николаевна Романова. / Фото: www.mt.ru

Великая княжна Ольга Николаевна Романова. 

Павел Воронов не скрывал своей симпатии к Ольге. Он частенько вальсировал со старшей дочерью царя на балах, случавшихся на «Штандарте». Во время всяческих вечеров, когда собиралась компания молодёжи, Ольга и Павел неизменно оказывались рядом. Это был трогательный негласный роман, в котором не было ничего, кроме влюблённости молодых людей, ни пылких признаний, ни мимолётных прикосновений.

Павел Алексеевич Воронов. / Фото: www.themaska.ru

Павел Алексеевич Воронов. 

Симпатия между молодыми людьми была замечена царём и его супругой. Но поощрять эти отношения родители не собирались, ибо Павел Воронов не был рода настолько знатного, чтобы мог претендовать на руку и сердце великой княжны. А потому, как подозревают историки, Николай II и его супруга «провели беседу» с мичманом, в результате которой Павел Воронов оказался женат на графине Ольге Клейнмихель. Кстати, после революции он смог вывести супругу за границу. А вот Ольга, с чьими чувствами так грубо обошлись родители, так замуж и не вышла, а была расстреляна вместе со всей семьёй в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге.

Татьяна Николаевна

Великая княжна Татьяна Николаевна Романова. / Фото: www.pinimg.com

Великая княжна Татьяна Николаевна Романова. 

Она была младше Ольги Николаевны на два года, любила рукодельничать и была скромна и застенчива. Впрочем, эти качества великой княжны часто принимали за высокомерие, хотя оно вовсе не было свойственно Татьяне, названной отцом в честь пушкинской героини из «Евгения Онегина».

Первая любовь пришла к ней в 1914 году. Вместе с матерью Александрой Фёдоровной и сёстрами Татьяна Николаевна приходила навещать раненых в госпитале и всё время садилась у постели корнета Дмитрия Малама. Симпатия между молодыми людьми была замечена. Александра Фёдоровна даже написала в письме супругу о корнете, называла его прелестным мальчиком и сокрушалась, что иностранные принцы не могут сравниться с ним в красоте, а из Маламы мог бы выйти прекрасный зять.

Татьяна Николаевна делает перевязку Дмитрию Маламе в Царско-Сельском лазарете, осень 1914 г. / Фото: www.livejournal.com

Татьяна Николаевна делает перевязку Дмитрию Маламе в Царско-Сельском лазарете, осень 1914 г. 

Поощрять влюблённость дочери венценосные родители не собирались, а потому вскоре после выписки корнета из госпиталя, влюблённые расстались навсегда. Наверное, Татьяна могла бы сбежать за любимым на край света, но она была слишком послушна, чтобы сделать столь решительный шаг.

Мария Николаевна

Великая княжна Мария Николаевна Романова. / Фото: www.golbis.com

Великая княжна Мария Николаевна Романова.

Простая, очень добрая и открытая третья дочь императора была настоящей красавицей. Статная, лишенная всякого лукавства и сильная настолько, что спокойно носила на руках своего младшего брата-подростка, во время болезни переставшего ходить.

Мария Николаевна тоже повстречала свою любовь на «Штандарте». Николай Деменков носил звание старшего лейтенанта, был полноват и чрезвычайно обаятелен. Добродушный весельчак неизменно становился душой компании, а юная Мария Николаевна влюбилась в него без памяти. Старшие сёстры, успевшие к тому времени если не смириться, то хотя бы пережить всю горечь их расстроенной первой любви, добродушно посмеивались, видя, как радуется каждый раз Мария предмету своей страсти.

Николай Деменков (слева) встречает княжон у входа в лазарет. / Фото: www.livejournal.com

Николай Деменков (слева) встречает княжон у входа в лазарет. 

Кажется, не укрылась симпатия дочери и от родителей. Чем же иначе можно объяснить тот факт, что Николая Деменкова, единственного из всего Сводного полка, который занимался исключительно охраной царской семьи, вдруг отправили на фронт. Мария сшила ему рубашку, которую Николай, перебравшийся после революции в Париж, бережно хранил всю свою жизнь.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Разве можно простить  большевикам изуверское уничтожение  российской царской династии, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции?                                                                                                                                                                             

Разве не позор и кощунство, когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя ?Вместе с тем существует версия, что якобы царь и его семья не были  расстреляны (https://otari.mirtesen.ru/blog/43340259006/).      

С уважением, Отари Хидирбегишвили ?

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