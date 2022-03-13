Икона "Ахтырская Божья Мать": о чем молиться?

Православие явило миру много необъяснимых чудес, подтверждая тем самым силу истинной веры. Практически каждая икона имеет собственную историю и множество совершенных от неё необъяснимых событий и исцелений. Не так давно явилась миру необычная икона «Ахтырская Божья Мать». С момента её обретения и до сегодняшнего дня эта православная святыня не устает являть миру чудеса истинной веры.

История обретения святыни

Свою историю уникальная икона ведёт с первой половины 18 века, с момента неожиданного появления в Харьковской епархии. Замечательный образ неожиданно явился священнику в момент его полевых работ на огороде. Несмотря на неподходящее для такой находки место, эта икона сияла так, что лучи от её свечения расходились на много метров вокруг. Икона «Ахтырская Божья Мать» получила своё имя от названия города, в котором была обретена и где приняла первые молитвы от иерея Даниила.

Принесённая изначально в дом священника, икона излучала яркий свет и принимала молитвенные обращения от хозяев дома. По истечении трёх лет Божья Мать дважды явилась иерею Даниилу во сне и повелела омыть икону чистой водой и исцелять этой водой от лихорадки. С тех пор вода от омовения образа стала широко использоваться для излечения людей даже от самых тяжёлых форм лихорадочных состояний.

Уникальный чудотворный образ

Традиционно святой образ Божьей Матери изображается вместе с Превечным Младенцем. Верующие отмечают два основных варианта изображения: «умиление» и «одигитрия», или путеводительница. Существует всего несколько уникальных изображений Богоматери без младенца: «Остробрамский образ», «Умягчение злых сердец», «Боголюбская Богоматерь» и некоторые другие святые образы. Среди них выделяется и икона «Ахтырская Божья Мать». На ней Богоматерь изображена со сложенными в молитвенной просьбе руками, слева от неё – крест с распятым на Голгофе Спасителем. Кроме того, на иконе Богородица изображена с непокрытой головой и на значительно более приближённом плане, чем Иисус. Такое изображение не свойственно православной иконописи, потому икона и считается уникальной и необычной. Некоторые списки с этого образа уже отмечены тем, что Божья Мать имеет головной покров, что несколько сближает икону с истинно православным традициям изображения.

Прославление образа в православном мире

С появлением иконы «Ахтырская Божья Мать» чудеса от неё не переставали подтверждать истинность православия. Особенно чтимой икона стала в императорском доме в период правления Екатерины Второй. Именно тогда Богоматерь явилась во сне умирающей женщине, которая молилась иконе об исцелении, специально для этого прибыв в Ахтырку. По велению Пречистой Девы, женщина пожертвовала всё своё имущество церкви и нищим и благополучно скончалась через пять дней. Во сне Богородица обещала покровительствовать дочерям умирающей. Узнав об этом, Екатерина Вторая взяла их под своё покровительство. Основным источником веры в исцеление для больных и немощных стала с тех пор Ахтырская икона Божией Матери, о чём молятся ей непрестанно прихожане.

Чудо проявления иконы

В начале 20 века след чудотворной иконы потерялся. В Ахтырке, месте обретения этого образа Богородицы, поклоняются самым древним его копиям, почитающимся так же, как чудотворные. В Свято-Покровском кафедральном Соборе Ахтырки хранятся два таких списка с чудесного лика. Сам собор был выстроен во второй половине 18 века на деньги, пожертвованные Елизаветой Петровной. Архитектором здания был Растрелли, строительство собора началось вскоре после постановления Синода о почитании чудотворным образа «Ахтырская икона Божией Матери».

В чём помогает эта святыня православному, объясняют священники Собора. Некоторые верующие, приходящие к святыне за помощью, отмечают необычную особенность иконы: те, кто просто стоят возле образа и созерцают его, видят за массивной блестящей рамкой лишь обычное дерево. Стоит начать искренне молиться Богородице, сразу проявляются черты лица и нежная улыбка Девы Марии. Священнослужители отмечают, что икона показывается только молящимся, при этом нет ничего удивительного в том, что голова Пречистой Девы непокрыта: лик изображает Святую Деву до рождения Спасителя, в период отрочества.

Чудо обновления святого образа

Православный мир насчитывает много чудес от икон с ликом Пресвятой Богородицы. Одним из самых известных является чудо обновления иконы. Первая копия образа «Ахтырская Божья Мать», никогда не покидающая пределов родного города, от времени потускнела, святой образ практически не просматривался. Первое обновление произошло в период рождественского поста 1998 года, с тех пор икона обновляется регулярно. Священнослужители считают, что обновление образа предсказало возрождение православия: с того момента люди потянулись к вере и духовности. В Ахтырке начались крестные ходы, Собор стали посещать всё большее количество прихожан, принося свои беды и постоянно фиксируя чудеса, которые творит молитва Ахтырской иконе Божией Матери. Многие прихожане искренне веруют в то, что икона обновляется по той причине, что люди постоянно к ней обращаются, и такое чудо – прямое доказательство того, что Святая Дева слышит молитвы и внимает им.

Читают молитвы за исцеление…

Современный список чудес, исходящих от этой иконы, достаточно многообразен: кто-то благодарен за найденную работу, кто-то за удачу в делах, кому-то Богородица принесла пополнение семейства. Есть и такие отзывы, которые свидетельствуют о том, что по молитвам своим верующие исцелялись от рака, выживали в тяжёлых автомобильных катастрофах. Служители церкви утверждают, что действенными будут как молитвы, возносимые самим прихожанином, так и его близким за него. В периоды эпидемий и массовых заболеваний к этой иконе обращаются с молитвенной просьбой о защите от болезни. Читают при этом акафист Ахтырской иконе Божией Матери и специальную молитву «Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной заразы». Благодаря таким усердным молениям этой иконе эпидемический порог редко превышается, количество летальных исходов от вирусных заболеваний значительно уменьшается.

Ахтырка в подмосковной усадьбе

Икона «Ахтырская Божья Мать» почитается не только в Сумской Ахтырке, месте обретения, но и во многих других местах православной Руси. В начале 19 века в подмосковной усадьбе князей Трубецких была выстроена Ахтырская церковь. Род Трубецких искренне почитал образ Ахтырской Божьей Матери, который хранился в их семье и передавался из поколения в поколение. Именно поэтому и подал князь Николай Иванович прошение о строительстве домовой церкви во имя явления Ахтырской иконы Божьей Матери. По иронии судьбы или святости места только эта церковь и устояла из всего имения, пережив времена богоборчества и атеизма и даже в эти сложные времена служа народу.

Возрождение храма началось в 90-е годы двадцатого века, с тех пор церковь возвращена верующим, регулярные богослужения проводятся в субботние, воскресные и праздничные дни, наряду с постоянно ведущимися восстановительными работами. На территории храма выстроена часовня в честь Новомучеников и исповедников российских. Храм Ахтырской иконы Божией Матери в усадьбе Ахтырка является объектом культурного наследия федерального значения.

Ахтырская церковь в Курской епархии

Известная православная святыня дала жизнь ещё одной церкви на русской земле. В 18 веке начала свою историю церковь Ахтырской иконы Божией Матери в Курске. Этот храм пережил немало сложных времён, но выстоял и в конце 20 века был возвращён в лоно Русской православной церкви. Изначально церковь носила название Успенско-Ахтырской, по некоторым версиям, именно на территории этого храма похоронены родители особенно почитаемого на Руси святого Серафима Саровского. На сегодняшний день эта церковь считается в Курске одной из наиболее посещаемых, так как главной иконой является известная «Ахтырская икона Божией Матери». О чём молятся этой святыне, известно с давних времён, когда по её обретению начались чудесные исцеления от немощей, болезней, да и первым от этой иконы было чудо исцеления ребёнка от лихорадки.

День почитания святыни

День почитания этой иконы установлен 2 июля, в день её явления. Чудесная икона не подвергалась реставрации, после обретения священник попытался отдать её иконописцу для восстановления, но таинственный голос повелел мастеру вернуть икону в дом священника. Впоследствии сама икона и её списки прославились самообновлением. Уже несколько веков почитается на Руси как исцеляющая «Ахтырская икона Божией Матери». В чём помогает этот образ, кроме того, что исцеляет от недугов, стало известно верующим по свидетельствам очевидцев и тех, кто получил помощь небесной покровительницы.

Молитвенное обращение к известной православной святыне

Немало зафиксировано чудес от иконы в последние годы. Многие успешно молятся о даровании счастья и успеха детям, так как эта икона стала считаться покровительницей самых маленьких. Поможет образ и тем, кто просит о благополучном замужестве дочерей, о молитвенном покрове для сирот. К этой иконе возносят следующие молитвы: «Тропарь Божьей Матери пред иконой её Ахтырской», «Кондак Божьей Матери пред иконой её Ахтырской», канон Богородице в честь иконы её «Ахтырская», акафист Пресвятой Богородице в честь иконы её «Ахтырская».

Источник : https://religiya.temaretik.com/2432765516563351614/

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