Как сохранить крепкую семью, если один из партнеров не может иметь детей

У каждого человека есть право решать, хочет ли он иметь детей. Но окружающие часто не чувствуют границ и задают бестактные вопросы. Как не разрушить отношения в противостоянии с общественным мнением и бестактностью? Как уберечь любовь, если супруги хотят ребенка, но физически это невозможно?

Традиционные семьи еще 3-4 поколения назад были многодетными. Наши прадедушки и прабабушки росли и воспитывались в семьях, где пять-девять детей было нормой. Сейчас многодетной считается семья, в которой трое и больше детей. Немногие решаются на такой шаг. Современное социальное клише — семья с одним ребенком. Но есть и бездетные семьи. Будет ли союз таких двух людей семьей с точки зрения социума?

Деликатностью отличаются немногие. Супругов, проживших в паре более года, традиционно начинают донимать вопросом: «Ну, когда же?» Многие бездетные семьи постоянно находятся под давлением подобных вопросов и ожиданий. Часто получается, что потребность иметь ребенка становится идеей фикс, и уже не совсем понятно, это собственное желание или оно продиктовано родными? Может, цель стала такой важной из-за нескольких неудач с зачатием?

Супруги, один из которых не может иметь детей по тем или иным причинам, очень часто находятся в водовороте деструктивных чувств и эмоций, подчас непонятного происхождения.

Конечно, это давление может привести к осложнению отношений и даже разрыву.

Как же сохранить гармоничные семейные отношения, как понять, чего хочется супругам на самом деле, и что делать, чтобы в ситуации вынужденной бездетности получать удовольствие от семейной жизни?

На сессиях я часто разбираю вопросы, связанные с определением, что же такое «личное счастье»

Как показывает опыт, для каждого набор под названием «счастье» индивидуален. Чтобы понять, что такое «свое счастье», я задаю несколько вопросов. Предлагаю вам ответить на них, чтобы определить уровни своего личного и семейного счастья на данный момент:

Комфортно ли вам наедине с собой, или в одиночестве возникает чувство потерянности и острое желание, чтобы кто-то был рядом?

Получаете ли вы удовольствие от заботы о себе лично и видите ли в этом необходимость?

Какое чувство вам ближе: радость от того, что вы с супругом вместе, или страх потерять его?

В чем самая большая ценность вашего семейного союза с вашей точки зрения?

Что больше всего ценит в семье ваш партнер?

Насколько лично вам важно появление ребенка? Что значит для вас его отсутствие?

Насколько сильное эмоциональное давление вы испытываете по поводу бездетности?

Насколько супругу важно иметь ребенка и наседают ли на него родственники из-за долгого ожидания пополнения?

Можете ли вы спокойно отвечать на назойливые вопросы о детях?

Эти мысли и чувства — ваши, или они продиктованы чувством вины, ожиданиями и потребностями других людей?

Из каких именно элементов для вас состоит понятие «семейное счастье»?

Эти вопросы помогают достаточно точно продиагностировать эмоциональное состояние, а также уровень гармонии и счастья в семье.

Деторождение — это одна из функций семьи, но основа — взаимодействие двух любящих и уважающих друг друга людей

В гармоничной семье создается особое эмоциональное поле, в котором появляются условия для ее увеличения, расширения. Даже если до этого было много неудачных попыток зачатия.

В некоторых случаях после гармонизации отношений происходит долгожданное зачатие, причем естественное. Но гнаться за зачатием во что бы то ни стало не советую. Необходимо сначала разобраться, все ли гармонично в психоэмоциональном плане.

Задача супругов — выстроить непоколебимую основу своей семьи, максимально приблизиться к ощущению личного и семейного счастья. Конечно, процесс этот вовсе не простой и не всегда быстрый, но необходимый.

Состояние гармонии и счастья буквально творит чудеса. Когда последовательно преобразовываются все негативные и деструктивные паттерны на психоэмоциональном и причинном уровне, обстоятельства жизни начинают меняться, сбываются мечты и достигаются цели. Так или иначе, рано или поздно.

Что делать для восстановления счастливого гармоничного состояния в семье?

Шаг первый

Он, как вы уже поняли из списка вопросов, состоит в необходимости проанализировать свое психологическое состояние и состояние супруга. Разобраться, насколько вам дискомфортно от невозможности иметь детей. Может быть, сложилась ситуация, когда кто-то из супругов «зациклился» на проблеме деторождения так сильно, что ему очень трудно сфокусироваться на чем-либо другом. И от этого не получается радоваться тому, что есть.

В таком случае необходимо напомнить, что проблемы с рождением ребенка — это только часть жизни, но не вся жизнь. Любая проблема объективно не может иметь глобальное жизненное значение. Иначе это психическое отклонение, и нужно срочно обращаться к специалистам за помощью.

Шаг второй

Очень важно, проанализировав текущую ситуацию, создать твердое намерение корректировать свою жизнь, без страдания и сопротивления. Необходимо ставить себе цели и верить в их исполнение. Вера в свою мечту способна творить чудеса. Она притягивает неожиданные и очень благоприятные повороты событий.

Не зацикливайтесь на чем-то одном. Например, на рождении ребенка. Представьте себя архитектором, создающим проект своей счастливой жизни. В нем множество важных и необходимых, подчас незаметных на первый взгляд, деталей.

Посвятите достаточное количество времени созданию полного детализированного образа своего будущего. Не останавливайтесь только лишь на внешних нюансах и обстоятельствах. Представьте, каким будет ваше эмоциональное состояние в будущем при достижении желаемого. Ощутите себя победителем.

На консультациях я часто повторяю: «Чтобы решить проблему, нужно думать не о проблеме, а о решении». Постарайтесь думать о будущем, а не застревать в драматическом прошлом.

Шаг третий

Позаботьтесь о ваших отношениях с супругом. Крепкие, гармоничные, доверительные отношения — это важнейший и основополагающий аспект в семье. Не создавайте зависимых, токсичных отношений. Постарайтесь меньше драматизировать, рассматривайте проблемы с философской точки зрения. Если воспринимать проблемы как жизненные уроки, которые нам следует пройти, то к жизненному опыту будет прибавляться еще и мудрость.

Основа любви на долгие годы — дружба и взаимное уважение, а также бережное отношение к чувствам друг друга. Создавать отношения необходимо ежедневно. Семья — это динамичная, изменяющаяся система. В погоне за тем, чего нет, можно незаметно для себя разрушить то хорошее и дорогое, что уже есть.

В сложных ситуациях очень важно уметь выслушать друг друга, понимать эмоции и чувства близкого человека. Оберегать, по возможности, от ненужных психотравм. А в повседневной жизни не забывайте говорить своему супругу о том, как вы любите и цените его. И почаще улыбайтесь друг другу!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2367593362480695712/

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