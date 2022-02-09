Почему легендарный советский пистолет ТТ сняли с вооружения

Пистолет ТТ – оружие, которое не нуждается в лишнем представлении для жителей бывших советских республик. Оружие-легенда, прошедшее десятки вооруженных конфликтов XX века, включая Вторую мировую войну. Даже после официального снятия с вооружения пистолет продолжали использовать. А в «лихие 90-е» годы оружие, некогда защищавшее Родину, и вовсе успело приобрести мрачный ореол бандитской славы. Так почему же ТТ все-таки был снят с вооружения в начале 1960-х?

Оружие своего времени. |Фото: popgun.ru.

Пистолет ТТ – оружие без преувеличения легендарное. Однако, данное обстоятельство никак не отменяет того факта, что у Тульского Токарева были совершенно конкретные недостатки, делавшие его далеко не самым лучшим, не самым надежным и не самым удобным в обращении оружием. Было бы верным сказать, что появившийся в 1930 году ТТ – это оружие своей эпохи.





Прошел десятки конфликтов. |Фото: Pinterest.

В общей сложности в СССР было выпущено свыше 1.74 млн таких пистолетов. Производили из с 1930 по 1953 год. Несмотря на все сказанное выше, не нужно думать, что ТТ был откровенно плох. Для своего времени он оказался весьма добротным оружием. Рабочий калибр 7.62х25 мм ТТ, магазин на 8 патронов, прицельная дальность в 50 метров, масса в снаряженном состоянии в 0. 94 кг. Как и многое другие советское оружие той поры, пистолет ТТ простым, неприхотливым в обслуживании и нетипично мощным для пистолетов своего времени. При этом по меркам 1930-х годов ТТ оказался еще и весьма компактным.

Есть у ТТ и конкретные недостатки. |Фото: jockeyunderwars.com.

Однако, в ходе эксплуатации Тульского Токарева было выявлено несколько серьезных недостатков этого оружия. Так, пистолет не имел предохранителя, что зачастую становилось причиной самопроизвольного или случайного выстрела. Форма рукоятки не обладала достаточным уровнем эргономики, была крайне неудобной для стрелка. Разборка пистолета при заклинивании гильзы в полевых условиях была достаточно тяжела и требовала специального инструмента.



Боеприпасы ТТ имели отличное пробивное действие, однако вместе с тем обладали откровенно никаким останавливающим воздействием. Наконец, пистолет ТТ очень плохо показывал себя при стрельбе из амбразуры бронетехники. Все это уже после Второй мировой войны вынудило советское военное и милицейское руководство задуматься о необходимости создания нового пистолета. Сменил на почетном боевом дежурстве легендарный ТТ не менее легендарный Пистолет Макарова, созданный и принятый в эксплуатацию уже в 1951 году и используемый по сей день.





На смену ТТ пришел Макаров. |Фото: forum.guns.ru.

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать о том, почему пули в патронах к револьверу Наган утоплены в гильзу.



Источник : https://novate.ru/blogs/150122/61863/

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