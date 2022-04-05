Что выяснили патологоанатомы при вскрытии девушек из группы Дятлова

В состав погибшей в 1959 году в Свердловской области туристической группы входили всего две девушки: Зинаида Колмогорова и Людмила Дубинина. Им обеим не удалось избежать смерти, поэтому их тела также были подвергнуты медицинскому исследованию. Благодаря этому выяснились подробности личной жизни студенток.

Зинаида Колмогорова

Зинаида Колмогорова, родившаяся в 1937 году, после окончания школы и ремесленного училища поступила на радиотехнический факультет Уральского политехнического института. Учеба, по воспоминаниям друзей, давалась ей нелегко. Но Колмогорова была упорной, да к тому же взвалила на себя груз организационно-массовой работы в туристической секции при вузе. Она была гордостью секции, многие мечтали увидеть ее в своей группе. Дело в том, что девушка отличалась мужественным характером. Как-то раз в походе ее укусила змея, но Зина переживала лишь из-за того, что отстала от товарищей.

Колмогорова не была лишена и женственности и, конечно, влюблялась. Предположительно, она была неравнодушна к одному из «дятловцев», Юрию Дорошенко. Если верить Владимиру Кузнецову, автору книги «Разгадка страшной истории гибели группы Дятлова», эта версия подтверждается письмом, которое Зинаида отправила незадолго до рокового похода своей подруге Лидии Григорьевой. Колмогорова писала: «Иду с Дятловым на Северный Урал. И понимаешь, Лида, с нами идет снова Юрка! Ты представляешь, как снова разбередятся подживающие раны».

Результаты вскрытия

Впрочем, судя по всему, никаких серьезных отношений между Зинаидой Колмогоровой и Юрием Дорошенко не было. Этот факт подтвердился и в результате исследования тела Колмогоровой, которым занимался судмедэксперт Свердловского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Возрожденный. Основной причиной смерти девушки, как и большинства «дятловцев», Возрожденный назвал воздействие низких температур. Иными словами, Зинаида Колмогорова попросту замерзла. Явным признаком этого стало переполнение темной кровью полостей сердца.

Кроме того, на теле Колмогоровой были обнаружены синяки и ссадины, полученные как при жизни, так и в состоянии агонии. Зина могла падать, а ее труп, возможно, тащил по камням сильный ветер. Также оказалось, что 22-летняя девушка была невинна. Сохранила девственность и другая участница похода, Людмила Дубинина, которая была всего на год младше Колмогоровой. В сердце Дубининой тоже была найдена кровь. Также у нее были переломаны ребра, развилось обильное кровотечение в грудную полость и имелись ушибы мягких тканей головы.

Людмила Дубинина Так что поддерживаемая некоторыми обывателями версия о том, что причиной массовой расправы стало изнасилование одной из девушек или их обеих, не имеет под собой никаких оснований. Между тем Андрей Пшеничников в издании «Что случилось на перевале Дятлова?» приводит предположением о том, что Людмила Дубинина и Зинаида Колмогорова могли быть соперницами. К примеру, сохранилась фотография, на которой Юрий Дорошенко держит руку на плече Дубининой. Кроме того, Колмогорова вела дневники, в которых почти не упоминала Людмилу, как будто ее не существовало.

Однако Людмила Дубинина, на момент гибели являвшаяся студенткой строительного факультета УПИ, скорее всего, была неравнодушна к Юрию Блинову, лидеру другой туристической группы. После того, как в Вижае «дятловцы» расстались с «блиновцами», настроение у Людмилы резко ухудшилось. Дубинина чувствовала себя одинокой в группе Дятлова. К тому же она заведовала общей кассой и нередко вызывала к себе негативное отношение. По словам Пшеничникова, Люда экономила, и билеты на поезд покупала не на всех. Поэтому при появлении контролера Дубинину прятали в ящик под сиденьем.



Источник : https://russian7.ru/post/chto-vyyasnili-patologoanatomy-pri-...

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