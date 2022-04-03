Наложницы обыскивали карманы султана: секреты гаремной жизни, которые нам не показали

В "Великолепном веке" довольно точно и подробно показали, как происходит подбор наложницы для ночи с повелителем.

Действительно, кандидатки на покои султана выстраивались в одну линию, во главе которой стояла смотрительница гарема или старший евнух. Султана проходил вдоль девушек и рассматривал каждую, если его взгляд на ком-нибудь задерживался, он бросал к ногам наложницы белый шелковый платок. Это означало, что девушка должны в короткие сроки подготовится и пройти в покои повелителя.

Но в сериале скомкано показали, что происходило после ночи любви. Оказывается, девушка не убегала прочь из покоев султана. Наоборот, это повелитель первым выходил из комнаты, оставляя на кровати свою одежду.

После каждого хальвета повелитель надевал новый комплект одежды, а старый оставлял в своих покоях, чтобы наложница могла покопаться в его карманах перед уходом. Карманы султанского наряда были набиты драгоценными камнями и украшениями, наложница могла забрать себе все что найдет - это была плата за ночь удовольствий. Правда, количество драгоценностей нигде не было прописано, повелитель сам решал, сколько нужно подарить сегодняшней девушке.

Кстати, с драгоценностями была связан еще один секрет гаремной жизни.

Султан Ибрагим креативно подходил к выбору наложницы на ночь. Он оставлял на полу около своих покоев драгоценности и та, что их находила первой и подбирала - отправлялась на хальвет в этот же день.

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