3 вида «оружия» одних из самых опасных в мире существ

Ядовитые улитки-конусы встречаются по всему миру. В отличие от большинства сухопутных сородичей, питающихся растениями, это плотоядные животные. Они поедают рыбу и червей, но постоянное пребывание в раковине означает, что преследовать добычу им несподручно.

К счастью, эволюция позволила конусам выработать несколько интереснейших способов использования ядов. Эти химические соединения могут быть очень опасны, но некоторые их компоненты могут найти применение в медицине.

Парализующий гарпун

Некоторые конусы, обнаружив поблизости от себя мелкую рыбешку, вытягивают хоботок, очень напоминающий самую характерную часть тела слона. Внутри этого органа находится радула – полое, похожее на зуб образование, которое проникает сквозь кожу жертвы, впрыскивает яд и парализует рыбу.

Таким образом, хоботок является чем-то средним между гарпуном и иглой шприца. Радула даже зазубрена, как гарпун, благодаря чему добыча не может сорваться с её конца.

Наиболее интересным во всей этой природной системе ученым показался яд, способный вызвать мгновенный паралич у жертвы нападения улитки. Одному из научных коллективов удалось выяснить, что он содержит короткую цепочку аминокислот, связывающихся с рецепторами рыбы.

У людей имеются похожие воспринимающие клетки, но воздействие на них паралича не вызывает. Более того, они играют огромную роль в механизме восприятия боли. Стало понятно, что некоторые конотоксины, то есть яды, выделяющиеся улитками-конусами, способны помочь людям, страдающим от хронической боли. На их основе был создан весьма успешный терапевтический препарат «Приалт».

Облако инсулина

Другой вид улиток-конусов захватывает добычу, выпуская токсины в воду вокруг себя. Как ни странно, активным действующим агентом внутри этих ядов является инсулин – тот самый гормон, который регулирует уровень глюкозы в крови.

Рыба, заплывшая в образовавшееся облако, впитывает это вещество, и всего за несколько секунд концентрация сахара в её крови резко падает. Наступает гипогликемический шок, после чего улитка принимается за еду.

Она проглатывает свою жертву целиком, пока добыча не успела выйти из оцепенения. Во всем этом действе ученых в особенной степени впечатляет та скорость, с которой работает инсулин, производящийся конусами.

Инсулин используется для лечения диабета, но существующие препараты действуют неспешно. Эффект от их применения наступает через 15-90 минут. Гормон, генерирующийся улитками, дает результат за считанные секунды, так как его основной функцией является мгновенная активация рецепторов у рыб. Вполне возможно, что он точно так же действует и на других позвоночных, к коим, как известно, относятся и люди.

Изучение этой разновидности инсулина началось совсем недавно, но уже понятно, что это очень перспективное направление исследований. В идеале мы можем получить быстродействующий препарат, способный совершить революцию в лечении диабета.

Феромоновая приманка

Императорские конусы (Conus imperialis) предпочитают питаться зарывающимися в морское дно многощетинковыми червями (полихеты). Но чтобы добраться до добычи, её нужно предварительно выманить из укрытия. Эту работу выполняют токсины.

Императорские конусы синтезируют соединение, имитирующее половые феромоны полихет, и выделяют его в воду. Почувствовав возможное счастье, черви вылезают из нор и становятся добычей изобретательного хищника.

Действующие химические вещества, вводящие их в заблуждение, в некотором смысле уникальны. Это так называемые «малые молекулы», естественным образом генерирующиеся в результате жизнедеятельности различных организмов. Многие из них уже широко применяются для изготовления медикаментов.

Так, например, соединения, полученные из яда огненных муравьев, лечат псориаз, а те, что производятся пауками, используются в качестве обезболивающего. До 90% лекарств, продающихся сегодня в аптеках, в том числе аспирин и антигистаминные препараты, подпадают под категорию «малых молекул». Именно поэтому ученые надеются, что выделения императорских конусов смогут найти применение в медицине.

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А вы знали об этом?

Ежи переносят серьезные заболевания, такие как сальмонеллез. У них много блох, а также клещей. Таким образом, они передают многие болезни, от которых страдают и люди . Ежи невосприимчивы к яду гадюки, хотя специально не охотятся на этот вид змей . В сербской народной медицине моча ежа используется при лечении алкоголизма . Древние египтяне считали, что масло ежей лечит облысение.Чтобы избавиться от улиток, огородники устанавливают пивные ловушки – закапывают пивные емкости в землю, а затем собирают пойманных вредителей. И ёжики от выпивки тоже не отказываются . Как и многим другим животным, им нравится вкус пенного пива. И как все пьющие, напиваются и даже могут заснуть рядом с ловушкой. Если ёжик выпьет слишком много пива, у него будет отравление алкоголем со всеми сопутствующими симптомами.

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