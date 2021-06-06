Как жилось среднему классу в царской России: как питались простой люд и чиновники

Сегодня люди прекрасно знают, что такое продовольственная корзина, средняя заработная плата, уровень жизни и так далее. Наверняка, об этом задумывались и наши предки.

Как им жилось? Что они могли приобрести на заработанные деньги, какая цена была у самых распространенных продуктов питания, сколько стоило жилье в крупных городах? Читайте в материале, какой была «жизнь при царе» в России, и чем отличалось положение простых людей, военных и чиновников.

Кого можно было назвать простым россиянином и правомерен ли термин «жизнь при царе»

После Морозовской стачки положение рабочих стало улучшаться.

В 19 – начале 20 века в России основной массой населения были сельские жители, то есть крестьяне. Что касается их потребительской корзины, то в ней были продукты и одежда, которые люди изготавливали сами. До рынка крестьянам не было особого дела. Иное дело — потребительская корзина городских чиновников, заводских рабочих, военных.

Кстати, распространенное выражение «Жизнь при царе» можно отнести к привычным мифам. На самом деле, если сравнить конец 19 века и начало двадцатого, то уровень жизни рабочих будет очень разным. После того, как произошла Морозовская стачка (1885 год), рабочие стали жить лучше.

Сколько стоило жилье, как фабриканты помогали своим работникам, а также про налоги и цены на продукты

В стране запретили детский труд, минимизировали ночной труд, а зарплата постепенно пошла вверх причем ее рост продолжился и после революции 1905 года. Но и цены не стояли на месте, по статистике за три года (1914 - 1917 гг.) они взлетели на 300%. Зарплаты также шли в рост, но все же отдельные продукты приобрели статус дефицита. К примеру, сахар продавался только по карточкам.

Многие товары и продукты в больших городах стоили дешево.

На жилье люди тратила немало денег. Эпоха массового недорогого жилья еще не наступила, а имеющееся имело высокую стоимость. Фабриканты в крупных городах нашли выход: с 1885 года на возведение и обустройство жилья для своих рабочих они стали выделять немалые средства. Таким образом, жилье подешевело, а потребительская корзина улучшилась. Например, по статистике 1908–1913 гг., рабочие таких городов как Санкт-Петербург, Баку, Киев и Богородск тратили на жилье не слишком огромные суммы, максимум — 20 процентов месячной зарплаты.

При этом налоги в царской России были небольшими: для горожан до 1914 года они составляли всего 3 рубля ежемесячно. А продукты не требовали больших затрат. Овощи, хлеб и молоко в больших городах отличались дешевизной.

Зарплата рабочих зависела от квалификации. Например, чернорабочий Петроградского Обуховского завода в начале 1917 года получал 160 рублей, а более квалифицированные рабочие могли похвастаться ежемесячным заработком до 400 рублей. Можно сравнить по годам. В 1885 году затраты мужчины на еду составляли до 45 процентов заработка, а в 1914 году — всего 25 процентов. Увеличились траты на предметы одежды и обуви, обустройство жилья, книги, журналы и газеты, на посещение театров, образование детей, общественный транспорт.

Что чиновники ели, и чего не могли себе позволить рабочие и военные

Чиновники в царской Росси не бедствовали.

Как жили чиновники? В музее быта Углича хранится книга расходов 1903 года, которую вел один чиновник. Его зарплата была 45 рублей ежемесячно. Квартира обходилась в 5 рублей 50 копеек. Траты на продукты были такими: хлеб за 2 копейки, горшок с молоком — 6 копеек, мешок картошки — 35 копеек, большое ведро капусты — 25 копеек, около килограмма колбасы — 30 копеек. Что касается алкоголя, то бутылка водки продавалась за 38 копеек.

Можно сравнить с тратами городского рабочего. Его ежемесячная зарплата (среднее значение по стране) варьировала от 8 до 50 рублей. После революции 1905 года машинисты и электрики получали до 100 рублей, а у ткачей и красильщиков зарплата была примерно 28 рублей.

Мастеровые высшего разряда имели доход примерно 63 рубля, это было больше, чем у кузнецов, токарей и слесарей. Рабочие стал покупать больше деликатесных продуктов. Если говорить о людях умственного труда, то можно привести простой пример: учитель гимназии, например, получал больше, чем высококвалифицированный рабочий.

Военные тоже жили по-разному, все зависело от чина. Ежегодное жалованье генерала составляло примерно 8000 рублей. У полковника — около 2800, у поручика — 1110, а у прапорщика — порядка 800 рублей. Но офицерам приходилось покупать себе недешевую форму за свой счет.

Потребительские корзины до и после Первой мировой

Квалифицированные рабочие получали очень неплохую зарплату.

Первая мировая война не оказала особого влияния на потребительскую корзину. Продуктов было достаточно, по талонам продавали только сахар. Но надо отметить, что при этом цены на продовольствие поползли вверх и за 3 года увеличились в четыре раза. Однако и зарплаты подросли. Для примера: в 1914 году ежемесячная зарплата рабочего Петербургского Путиловского завода составляла 50 рублей, а в начале 1917 года на Петербургском Обуховском заводе рабочий получал уже около трехсот рублей, при этом его месячный бюджет с учетом семьи в три человека составлял 169 рублей. Из него 29 рублей тратилось на жилье, 100 рублей — на питание, 40 рублей на обувь и одежду.

Выводы: если говорить о дореволюционной потребительской корзине рабочих, стоит помнить об некоторых особенностях. Минимальные налоги, недорогие продукты сельского хозяйства, и одновременно прямая зависимость затрат от уровня квалификации оказывали большое влияние на потребительскую корзину. Однако после 1907 года качество этой корзины стало быстро расти вследствие повышения зарплат (кстати, этот рост существенно опережал стремительную инфляцию), появления более дешевого жилья. Рабочие стали больше тратить на развлечение и организацию интересного досуга.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Более ста лет назад в Петрограде был совершен государственный переворот, ничего общего не имевший с революцией, однако советские люди всегда праздновали это событие, считая его почему-то великой революцией, принесшей людям свободу и равенство. И только сейчас мы открываем для себя правду о тех трагичных событиях, однако многим она не нравится, но без правды у России нет будущего! Именно поэтому хотелось бы вспомнить и реально разобраться в событиях тех дней.

Как известно, период с середины 80-х – до середины 90-х годов вошел в историю России как «золотое десятилетие» в развитии экономики. По объему промышленной продукции Россия вошла в пятерку крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия) , а по ВВП занимала 3 место в мире. Российская империя имела рекордный в мире золотой запас – 1 233 тонны.Именно тогда российский золотой червонец был самым конвертируемым в мире, а Николай II считался самым богатым человеком планеты . Благодаря аграрной реформе 1906-1910 годов общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, а по валовому сбору пшеницы Россия стояла на 1-м месте в мире, выставив в 1913 г. на мировой рынок хлеба примерно столько же зерна , сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые!

По доходу на душу населения в это время Российская империя находилась на четвёртом месте в мире. Именно тогда зафиксировался рекордный прирост населения – 50 миллионов человек, чего не наблюдалось на протяжении всей советской истории !Именно поэтому в свое время известный американский экономист Гершенкрон однозначно заявил: «Судя по темпам оснащения промышленности в первые годы царствования Николая II, Россия, несомненно – без установления коммунистического режима – уже обогнала бы Соединённые Штаты»!

Немаловажно также, что после окончания войны Российская Империя должна была получить часть польских земель, захваченных Германией: Галицию, которой владела Австро-Венгрия; контроль над стратегическими проливами Босфор и Дарданеллы, а также Константинополь. В данном случае, Черное море превращалось во внутренний водоем Российской империи!

Естественно, всё это не устраивало и пугало Запад, поскольку, учитывая богатейшие природные ресурсы и интеллектуальные способности русского народа, Россия , несомненно, стала бы богатейшей и передовой страной в мире. Исходя из этого, воспользовавшись некомпетентностью и слабоволием Николая II, Запад втянул Россию в Первую мировую войну и стал активно финансировать большевиков для развала страны, в результате чего экономика России была разрушена, а Америка захватила рынки сбыта и стала крупнейшим поставщиком зерна в мире.

К сожалению,многие до сих пор наивно верят, что народ , несмотря на вышеперечисленные успехи России, в 1917 году восстал якобы против царя, не выдержав гнета самодержавия, голода, военных потерь и т. д.. Эти облапошенные большевистской пропагандой люди , до сих пор думают , что октябрьские события были революцией, а не обыкновенным переворотом, устроенным Западом и представителями российского и международного масонства. Именно поэтому для россиян, до сих пор верующих в торжество мировой революции, все еще актуальна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ»!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России, в результате чего советской власти за все годы своего существования так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ, в то время как Российская империя была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» всю Европу! Разве не преступление отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию, в результате чего возник чудовищный голодомор, унесший миллионы человеческих жизней. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать целиком властям выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти!

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков! К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад , большевиков вместе с старообрядцами и европеизированную псевдорусскую интеллигенцию!Вместе с тем нельзя особо не отметить, что октябрьские события 1917 года были на самом деле иудейским государственным переворотом в России. Причем, в феврале власть у царя захватили местные иудеи ашкенази («февральская революция»), а уже в октябре после приезда в страну Ленина и Троцкого иудеи ашкенази тихо-мирно передали власть в России иудеям сефарди (октябрьский переворот). Так мировой сионистский синдикат осуществил «великую иудейскую революция»!

Таким образом, то состояние российского общества, в котором оно сейчас находится,в первую очередь является последствием ОКТЯБРЬСКОГО ПЕРЕВОРОТА . Россия в 20 веке пережила две мировых войны, три больших волны голода, ГУЛАГ, Перестройку, бандитизм 90-х и массу локальных военных конфликтов. После всего что было, какая другая страна смогла бы выглядеть лучше? Разве не преступление перед человечеством, когда по официальным данным экономиста Ивана Курганова коммунистический режим прямо или косвенно в период от 1917 по 1991 годы унес жизни 110 миллионов человек? Причем, большинство этих жертв настоящего геноцида относятся к периоду правления кровожадных диктаторов и злодеев Ленина и Сталина! Не многовато ли жертв для виртуального социализма – товарищи коммунисты? Ведь именно по этой причине сегодня россияне, занимая самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения

С уважением, Отари Х идирбегишвили !

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