Икона Грузинской Божьей Матери: описание, история и молитва

Православные христиане издавна почитают не только Иисуса Христа, но и Богородицу. Трепетное отношение к ней нашло свое воплощение в семи сотнях икон, изображающих Царицу Небесную как одну, так и с Божественным Сыном. Даже самый первый храм на Руси, освященный в 996 году, был назван в честь Богородицы. Множество гимнов и молитв, обращающихся к Пресвятой Деве Марии, наполняют сердца верующих любовью и надеждой, и уже второе тысячелетие дарит людям спасение, исцеление и счастье не одна чудотворная икона Божией Матери. Грузинская не является исключением. О ее удивительных свойствах и будет рассказано далее.

Роль икон в православии

С точки зрения священнослужителей православной церкви, икона является неким связующим звеном между земным и божественным мирами. Главная идея поклонения перед образами заключается в том, что почести и молитвы обращаются не к изображению, а к сущности, которую они представляют.

Понять икону может лишь глубоко верующий человек, не сомневающийся в реальности Господа и его непостижимой природе. Бог наградил своих детей способностью к воображению, которое позволяет представлять то, что невозможно видеть ежеминутно и ежечасно. Но нам легче обращаться к святым, если их образ находится перед глазами, и своими символами напоминает о важности тех или иных моментов.

Какими бывают иконы Божьей Матери

Все образы Богородицы, написанные за время шествия христианства по планете, можно по композициям разделить на несколько типов. Одной из любимых икон всех православных является икона грузинской Божьей Матери.

Одигитрия (Путеводительница)

Рассматриваемая нами икона относится именно к этому типу. Особым образом построенное изображение, в котором Богородица одной рукой указывает на Сына, говорит о пути, который суждено пройти человечеству для очищения своей души. Здесь Дева Мария предстает перед нами как проводник к Богу. Считается, что первая икона была написана апостолом Лукой именно в этом стиле.

Елеуса (Умиление)

Образы Богородицы, обнимающей Богомладенца и принимающей его объятия, представляют вид икон, известный как «умиление». Бесконечную любовь, отраженную в таких изображениях, можно увидеть, например, на Владимирской иконе.

Агиосоритисса (Заступница)

Икона грузинской Божьей матери очень отличается от тех, которые относятся к виду «Заступница». На таких образах Богородица предстает в одиночестве. Она изображается во весь рост, чуть развернутой вправо. В руке может быть изображен свиток.

Оранта (Знамение)

Четвертым типом икон, изображающих Деву Марию, является «Знамение». Здесь Небесная Царица, держа в сердце Божественного Младенца (изображается в круге в середине груди Матери) и воздевая руки к небесам, символизирует молитву за все человечество.

Пантанасса (Всецарица)

На иконах данного вида престол, на котором восседает Богородица, держа на руках маленького Иисуса, обозначает славу Божьей Матери, распространившуюся как на земле, так и на небесах.

Особенности написания грузинской иконы Божьей Матери

Когда у нас перед глазами находится поясная икона грузинской Божьей Матери, мы можем определить характерные особенности ее написания. Все образы, расположенные в ковчеге иконы (углубление в центре доски), занимают большую его часть и построены как треугольник, более длинная сторона которого приходится на наклон головы Богородицы в сторону Богомладенца. Младенец высоко поднимает десницу, благословляя Мать и всех людей. Свиток, который Божий Сын держит в левой руке, символизирует Ветхий Завет, который будет дополнен Спасителем. Правая ножка Христа расположена под левой, и видна ее обнаженная подошва.

Богородица, изображенная фронтально, слегка повернула голову к сидящему Сыну и склонилась к Нему, поддерживая левой рукой. Лик Младенца также обращен к Матери, чья правая рука, указующая на Иисуса, обозначает для верующих путь к Спасению. Особым признаком данной иконы является характерный способ изображения мафория, ниспадающего с головы Богоматери так, что складки его оставляют в поле зрения на груди треугольный участок хитона синего цвета и симметричные отвороты накидки другого цвета.

Те, кто постоянно ходит в церковь, иконы грузинской Божьей Матери видели в основном в больших размерах. Храмовые образа дают возможность рассмотреть их в подробностях.

Когда и кем была пленена икона

Аббас Мирза, более известный в мировой истории как Шах Аббас, вступил на иранский престол в конце 16 века. Существует предание, что в день, когда родился великий деспот, в Грузии вследствие сильного землетрясения разрушилась обитель Святого Георгия, что символизировало огромные потери, которые в будущем страна понесла от действий владыки Персии.

Аббас, видя в упрочении связей Грузии и России угрозу персидскому царству, организовал в 1622 году разрушительный поход на горную страну. Он подверг ее разграблению и захватил множество ценностей и святынь для дальнейшей продажи их иностранным купцам. Попала к нему и икона грузинской Божьей Матери.

Спустя три года ее на персидском базаре увидел приказчик русского ярославского купца Стефан Лазарев. Конечно, истинный христианин не смог пройти мимо чудесного образа и приобрел икону, несмотря на ее высокую цену. Святыня сразу же проявила себя, когда хозяину приказчика Егору (в некоторых источниках – Георгию, Григорию) Лыткину во сне явилось божественное указание о передаче иконы в один из монастырей Архангельской губернии. Не зная об иконе, купец не придал сну значения и вспомнил о нем лишь в 1629 году, когда вернулся приказчик и показал Егору купленный у персов образ.

Судьба творения грузинских иконописцев на Руси

Как и было велено во сне, Лыткин отправил икону на реку Пинегу в Красногорский монастырь, стоявший в гористой лесной местности и ранее называвшийся Черногорским (образован в 1603 году). Грузинский образ Божьей Матери сразу проявил чудодейственную природу, исцелив от глухоты и слепоты монаха Питирима. За дальнейшие непостижимые явления икона царевым указом и благословением патриарха

Никона в 1650 году удостоилась собственного дня почитания – 4 сентября.

Чудотворное произведение грузинских иконописцев долгое время путешествовало по стране, побывав даже в сибирских городах. И всюду Богородица исцеляла истинно верующих, о чем свидетельствуют церковные документы тех лет.

К сожалению, оригинал иконы был утрачен, когда в 20-е годы 20 века Красногорский монастырь закрыли. После его открытия в 1946 году икона использовалась в шествии Крестного хода, о чем московскому патриарху докладывал епископ архангельский, но с тех пор образ пропал и нигде более обнаружен не был.

Самый первый список иконы

Прихожане, хорошо знающие историю христианства и православных святынь, всегда знают, к какой иконе следует обращаться с той или иной просьбой, какой посетить храм. Иконы грузинской Божьей матери сегодня в виде списков хранятся в различных церквях нашей страны. Многие из них, как и оригинал, являются чудотворными.

Впервые копия образа Богородицы из Грузии была написана в 1654 году в Москве по заказу ремесленника Гавриила Евдокимова, проявившего так свою благодарность за исцеление тяжелобольного сына. Этот список был передан в церковь на Глинищах, которая ныне известна как церковь Святой Троицы (Никитников переулок). Икона оказалась чудодейственной и помогала жителям столицы избежать страшной болезни, когда Москву накрыла эпидемия чумы.

Какие еще известны списки с оригинального грузинского образа

Невероятно славна грузинская раифская икона Божьей матери. Она появилась в Казанской епархии в 1661 году. Тогда митрополит Лаврентий заказал икону знаменитому иконописцу. Для образа в Раифской Богородицкой пустыни построили отдельную церковь, и после принесения святыни от художника она стала творить настоящие чудеса, неся исцеление слепым, хромым и психически больным.

Еще одна очень почитаемая грузинская икона Божией Матери в Москве находится в особом приделе храма Мартина Исповедника, что находится на Таганке. Ранее этот список хранился на Воронцовом поле в Храме Покрова Пресвятой Богородицы, и для него по велению царицы Параскевы Феодоровны был создан в начале 18 века драгоценный киот.

В музее-усадьбе Останкино в Москве есть храм Живоначальной Троицы, главный придел которого был освящен в 1991 году, он тоже располагает иконой грузинской Богородицы, история которой очень интересна. Ранее ею владела схиигуменья Фамарь, в миру известная как княжна Марджанишвили. Образ был подарен ею другу семьи Якову Немсцверидзе, коему и явилась Дева Мария во сне с просьбой подарить икону церкви в Останкино. Яков намеревался отнести образ в Грузинскую Православную Церковь, но все три раза ему что-то мешало, тем временем с иконы стала облетать краска. Тогда Яков прислушался к совету, услышанному в видении, и явился в Останкинский храм, где его встретила женщина, которой тоже было явление о предстоящем прибытии иконы в церковь. Во время реставрации краски восстановились сами собой, что явилось одним из чудес красивого образа. Акафист грузинской иконе Божьей Матери читают здесь регулярно, и прихожане, очень почитающие святыню, совершают у нее проникновенные молитвы.

Другой список образа Богоматери с грузинского оригинала появился в 17 веке в Алексеевском женском монастыре, который находился на Пречистенском бульваре. Одна из заболевших инокинь хотела обратиться к образу, находившемся в храме у Варварских ворот, но принести его никто не смог. Тогда монах, явившийся ей во сне, сообщил, что где-то в глубинах храма хранится список грузинской иконы. После недолгих поисков в одной из стен была обнаружена ризница с образом, который тут же исцелил монахиню. Икона была заключена в драгоценную ризу повелением императора Алексея Михайловича с благословения патриарха Никона. В 19 веке храм перенесли в Красное село, а список иконы, найденный в монастыре, почитают в храме Воскресения Христова на Сокольнической площади.

Действующие храмы, посвященные чудотворной иконе

Церкви, носящие имя грузинской святыни, можно встретить во многих городах нашей страны и даже за рубежом. Раифский собор является наиболее известным. Он был построен при мужском Богородицком монастыре в 1842 году специально в честь чудесной иконы. Прихожане отмечают необычайную красоту храма, благодатную атмосферу и неповторимую энергетику, идущую от старинных икон. Грузинская икона Божией Матери в Раифском монастыре очень известна, и собор посещает множество туристов. Поэтому, если есть желание побыть со святыней почти наедине, рекомендуется приходить туда рано с утра.

Еще одна действующая церковь Грузинской иконы Божьей Матери находится в селе Якшино Московской области. Храм очень красивый, построен был в 18 веке, но при советской власти его взорвали. Восстановление началось в 90-е годы, богослужения возобновились с 2004 года. До революции церковь располагала чудотворной иконой грузинской богородицы, сегодня такая икона там тоже есть.

Множество храмов, приделов, часовен, посвященных чудесному образу, есть в Чувашии, республике Татарстан, Тверской, Рязанской, Калужской и других областях Российской Федерации.

Где еще были церкви, посвященные грузинской иконе Богородицы

В Тверской области с 1714 года действовала Горбасьевская (село Горбасьево) церковь, построенная во имя описываемой нами иконы. Говорят, что храм был построен богатым купцом из Грузии, заблудившимся в окрестных лесах. Молитвы к Божьей Матери помогли ему выбраться к селу, благодаря этому чуду и появилась церковь. В 1860 году ее старое деревянное здание было решено заменить каменным. Перестал действовать храм в 30-х годах прошлого века.

Старинная церковь иконы Грузинской Божьей Матери есть в селе Васильевское Шуйского района. Правда, сейчас храмовый комплекс, в который входит церковь, находится в запущенном состоянии, а древние иконы, составлявшие иконостас, хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее.

О чем молятся иконе

В Евангелии не зря сказано, что люди получают от Бога «по вере своей». Давно замечено, что среди тысяч прихожан и паломников, из чьих уст льется молитва иконе грузинской Божьей Матери, счастье исцеления обретают далеко не все, а лишь те, чьи души истинно чисты и готовы к Милости.

Считается, что прекрасный образ способен подарить выздоровление тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, различных опухолей, недугов, поражающих глаза, зубы и уши, от одержимости нечистой силой. С особым благоговением устремляются к образу женщины, которым поставлен диагноз «бесплодие».

Очень сильной считается молитва, произносимая человеком в день своего рождения, который совпадает или находится близко от дня чествования определенного образа. Многим помогает и уже помогла грузинская икона Божией Матери, о чем молятся верующие, уже написано. В завершении идет рассказ о том, как это обычно делают.

Что нужно говорить в молитве

Молитва может звучать по-разному, самое главное, чтобы слова шли от сердца. С просьбой даровать способность к зачатию упоминают то, что Царица Небесная, внимающая мольбам детей ее земных, обладающая чудотворными силами, исцеляет от недугов и засилья бесов, облегчает скорби, избавляет от обид, спасает от несчастий и очищает от грехов. Просят Деву Марию о том, чтобы она разрешила от бесплодия неплодные пары, заступилась за них перед Божественным Своим Сыном и молилась за поклоняющихся ей, надеющихся на нее и неустанно воспевающих Славу Ее.

В некоторых молитвах особо выделяют роль Иисуса, ходатайство Богоматери перед которым может исцелить или избавить от бед. Просящий говорит о том, что сам он, возможно, и не достоин быть услышанным Господом, но Матерь Его, никогда не отворачивающаяся от человека простого, может донести до Сына даже самую тихую, но искреннюю молитву. Просят, чтобы Бог через Деву Марию помог молящемуся прожить в благочестии и свете Господних заповедей.

Свидетельствами благодарности множества людей за чудеса, дарованные через неповторимый образ, являются крестики, коими увешаны в храмах иконы Богородицы. О чем бы и где бы ни молил христианин Пречистую Деву, нерушимая вера его и чистая душа всенепременно приведут к настоящему чуду.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2471274574213286898/i

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