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Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы

Китайская художница Фэйф Дун (Feif Dong) владеет прекрасным искусством росписи на смоле. Она создаёт замысловатые и детализированные работы с рыбками, драконами и другими существами, в качестве холста используя тарелки, миски, морские ракушки, дерево и другое. Благодаря этому каждое её творение является уникальным, не похожим ни на какое другое.

Использование смолы и слоёв краски создаёт реалистичный трёхмерный эффект, и на первый взгляд рыба может даже выглядеть реальной. Это как иметь собственный аквариум, который не нужно периодически чистить.

    1. Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы
    2. Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы
    3. Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы

 

  • Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы
  • Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы
  • Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы
  • Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы
  • Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы
  • Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы
  • Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы
  • Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы
  • Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы
  • Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы
  • Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы
  • Реалистичные рыбки, драконы и другие существа на картинах из смолы

 

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2295066635171531019/

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