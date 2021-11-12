7 секретов шаманской мудрости

Шаманизм основан на вере в духов, незримых сущностях, населяющих наш мир, на вере в то, что каждое животное, камень, растение наделено душой. Именно понимание того, что всё вокруг живое и имеет свой разум помогает улучшить свою жизнь, при этом избавившись от противоречий в самом себе.

Шаманы помогали людям во все времена и сегодня ничего не изменилось. Глубины шаманизма неизмеримы, но даже с поверхности этой бездны каждый из нас может почерпнуть знания, которые помогут пройти жизнь с высоко поднятой головой.

1. Равнодушие к злу

Основной принцип, по которому живут шаманы – принцип добра. Они стараются не просто не причинять людям зла и не мстить за обиды, их мудрость учит быть равнодушными к злу.

Стучась в одни и те же двери, которые не открываются, зло само престаёт приходить к вам.





Умение любить — самое высшее, что есть на земле. Уметь любить всех, даже ваших врагов. Одним из основных принципов жизни должен быть « Не навреди!».

Хочешь, чтобы тебя уважали, с уважением относись к другим. На добро отвечай добром. На зло отвечай безразличием. Человек, причинивший зло больше будет страдать от того, что ты не обратил на это своё внимание.

2. Не бойтесь трудностей

Чтобы приблизиться к мечте иногда достаточно сделать один шаг.

3. Живите здесь и сейчас

Трудности всегда есть и будут. Не нужно их бояться. Если решил что-то делать, то не сомневайся в себе. Страх заставляет отступать от верного пути.Страх — главный инструмент всего зла. Если с первого раза что-то не получилось, каждая маленькая победа приближает к большой. Чаще улыбайтесь, и вам тоже улыбнутся в ответ, прохожие, близкие и даже сама жизнь!

Жизнь – очень короткий промежуток времени. Не тратьте её на ругань, слёзы и обиды. Не живите прошлым и будущим. Учитесь жить здесь и сейчас. Радуйтесь каждому новому мгновению. Цените то, что у вас есть возможность строить планы, ведь очень многие лишены этого. Идите вперёд и не оборачивайтесь. То, что было, то оставьте. У всех есть свой урок.

4. Сначала измените себя

Если вы хотите изменить свою жизнь, начните с себя. Научитесь обладать энергией радости и любви. Улыбка, смех и радость обладают огромной силой. Когда вы научитесь этому, то откроете для себя любовь. Ваша сила в ваших мыслях.

Никогда не думайте плохо о любимом человеке в гневе, иначе вы сами невольно навлечете на него беду. Когда у вас плохое настроение, не срывайте его на других, они этого не заслуживают.



Обида и ненависть — это два червя, грызущих тело и душу.

Чувство собственной важности делает человека безнадёжным, тяжелым, неуклюжим и пустым. Необходимо быть легким и текучим.



Когда мы сосредотачиваемся только на себе, мы перестаем видеть чудеса вокруг нас. Мы забываем, что в любой момент можем выбросить из своей жизни всё ненужное и отжившее. Поэтому, если вы чувствуете, что путь вам не по душе, оставляйте его, ищите новый!

5. Совершенствуйте знания

Ничто не дается даром в этом мире. Приобретение знаний – это труднейшая из всех задач. Человек идет к знаниям так же, как он идет на войну – полностью пробуждённый, полный страха, благоговения и безусловной решимости.

Любое отступление от этого правила – роковая ошибка. Тот, кто ее совершит непременно доживёт до дня, когда горько пожалеет об этом.



Приобретая силу, шаман вступает с ней в особые отношения, напоминающие акт охоты. Судьба шамана — путь охотника. Иногда бывает так, что охотник и жертва меняются местами. Чтобы этого не случилось, сначала тренируйте охотничье чутьё, а уже потом охотьтесь.

Чутьё и сила зависит от того, какого рода знаниями обладает человек.



Приобретайте полезные знания, которые вы сможете применить. Какой смысл в знании вещей, которые бесполезны? Они не готовят нас к неожиданной встрече с неизвестным. Память нужна человеку не для прошлого, а для будущего.

6. Учитесь слушать себя

Быть воином – это самый эффективный способ жить. Воин сомневается и размышляет до того, как принимает решение. А затем действует, не отвлекаясь на сомнения, опасения и колебания. Впереди ещё тысячи решений, каждое из которых ждет своего часа.

Научитесь понимать знаки, дарованные вам свыше. На уровне внутреннего чутья каждый из нас понимает исход той или иной ситуации. Однако мы крайне редко прислушиваемся к интуиции, попадая в неприятные и опасные истории.

Учитесь слушать себя! Хотя бы час в день уделяйте тишине, слушайте хорошую музыку. Это очистит ваш разум, приведет вас в гармонию с самим собой.

7. Уважайте природу

Мир необъятен и непостижим. Мы никогда не сможем понять его. Мы никогда не разгадаем его тайну. Мы просто должны принимать его таким, какой он есть. Что такое человек без зверей и растений? Мы все взаимосвязаны.

Всё, что случается с природой случится и с человеком.



Не берите того, что вам не нужно, живите по потребностям! Не бросайте где попало мусор, не трогайте без надобности животных. Уважайте природу и цените её значимость. Вещи, которые делают люди ни при каких условиях не могут быть важнее, чем сам мир.

