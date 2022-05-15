Он был ярким врагом всего, что дорого русскому, советскому человеку

Утром 4 ноября началось для жителей Поти не совсем обычно. Два больших десантных корабля в составе других кораблей Черноморского флота ошвартовались в торгово-морском порту некогда прекрасного курортного городка.

Так что же послужило причиной вновь появится военным кораблям в территориальных водах Кавказского побережья. След тянется уже давно. Пожалуй точкой отсчета можно считать события, прошедшие в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Конечно же волнения в Грузии начались гораздо раньше, но "первая кровь" и "первая жертва" появились именно 9 апреля. И вот на этой волне поднялось имя новоиспеченного президента Грузии Звиада Гамсахурдия.

Звиад Гамсахурдия

Все бы может и ничего, не развяжи он жесткую политику террора, национальной розни, вражды между близкими. Здравомыслящая часть Грузии воспротивилась такому ходу событий.

Из Москвы возвращается позже избранный глава государства Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе.

Эдуард Шеварднадзе

В Грузии возникают две противоборствующие стороны - правительственные войска и вооруженные формирования "звиадистов", начинается затяжная война. Правительство Грузии обратилось к командующему Черноморским флотом адмиралу Эдуарду Балтину, с просьбой помочь в регулировании конфликтов.

Эдуард Балтин

И вот утром 4 ноября военно-морской десант Черноморского флота высадился в городе Поти.

Нельзя высшую цветущую территорию превращать в развалины и он правильно сказал, что сам наш приход, даже может быть без своего военного участия. Он сам играет большую моральную, политическую роль. Это действительно правильно. Интервью Балтина Эдуарда

Встреча Шеварднадзе и Балтина должна была состояться в мерии, который находился на Центральной площади города Поти, но его разбомбили и вообще картина города в целом выглядела не очень оптимистично.

Шеварднадзе и Горбачев

Шеварднадзе был яркий враг всего, что дорого русскому, советскому человеку, это был лютый и деятельный враг нашей Родины.



Перечислять все его "заслуги" нет смысла. Их много. Но некоторые, особо важные все же стоит. Шеварднадзе сыграл архиважную роль в выводе советских войск из Афганистана. А недавно вскрылось, что еще и в ходе самой Афганской кампании работал поставщиком стратегической военной информации заокеанским "партнерам". Так, что жизни погибших наших ребят, бесславный выход из Афгана, казнь Наджибуллы, талибы, бомбардировка Торы-Боры, американские базы в Средней Азии - во всем этом есть очень серьезная заслуга умершего в своей постели на 87 году жизни деятеля.

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А вы знали об этом?

Сторонники буддизма считают, что после смерти человек вновь рождается на Земле, но уже в новом обличии. При этом буддисты полагают, что подобные перерождения одной души, получающей новую личность, могут происходить до 50 раз. Приверженцами гипотезы о реинкарнации в современном мире являются, конечно же, не только буддисты. К примеру, одним из известных сторонников этой теории был психиатр Ян Стивенсон, живший в конце позапрошлого — начале прошлого столетия. Аргументы в пользу реинкарнации этот исследователь приводил следующие:

иногда некоторые люди могут говорить на языках, исчезнувших много веков назад;

у некоторых живущих людей наблюдаются абсолютно идентичные шрамы и родинки, что и у уже умерших.

Однажды Стивенсон встретился с человеком, который рассказал ему, что во время одной из своих медитаций он увидел, как его убили ударом по голове. При осмотре этого мужчины Стивенсон установил, что его череп имеет необычное строение с самого рождения. На затылке у рассказчика была заметна ярко выраженная впадина. Этот случай в последующем Стивенсон часто приводил в качестве доказательства своей теорииПодробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43438536221)..

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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