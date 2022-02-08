Комар лондонского метро: Подземка породила новый вид комара. Он охотится на пассажиров и странно себя ведёт

Хищник поджидает тебя в темноте. Все его органы чувств приспособились чуять запах человеческой крови. Однажды мы загнали его под землю, и теперь он устраивает охоту на людей. Мы сами создали его! Эволюция происходит прямо на наших глазах! И комар лондонского метро — живое тому доказательство.

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«Я комар — недоношенный ребенок войны». Осень 1940 г., немецкие бомбардировщики уничтожают Лондон. На город сброшены тысячи тонн бомб, десятки тысяч человек погибли, более миллиона лишились жилья. Англичане прячутся от неминуемой гибели в туннелях лондонского метро. Но под землей их поджидал новый враг: ненасытные полчища комаров атаковали людей.

Для вас это люди, прячущиеся от бомбежек, а для комара это — шведский стол. Лондон, 1940 г.

Этот факт дает нам понять, что кровососущие гады появились в лондонском метрополитене уже давно, но только в 40-х годах человек познакомился с ними, так сказать, поближе. С тех пор вокруг подземного комара не утихают научные споры, и причина для этого очень веская: возможно, этот новый вид мы создали сами.

Сырые, но достаточно теплые туннели метро стали новым местом обитания не только для комаров, но и для множества существ: крыс, летучих мышей, муравьев, клопов, различных жуков и даже стрекоз.

За столетие здесь сформировалась своя собственная устойчивая экосистема.

Считается, что нужны сотни тысяч лет, чтобы вид начал меняться. Но пример подземного комара показывает, что иногда для этого достаточно нескольких десятилетий. Почему же комар решил остаться жить под землей? Ну, во-первых, в туннелях круглый год тепло и там много луж, в которые удобно откладывать яйца. А знаете, чего еще много в метро? Правильно, людей. А люди, как нам известно благодаря Ганнибалу Лектеру, — это ценный источник калорий и питательных веществ.

Почему Ганнибала Лектора любят все, а меня стараются поскорее прихлопнуть? Мы ведь едим одно и то же.

Ускоренная эволюция изменила подвального комара на биологическом уровне, и теперь туннельный кровосос своим поведением полностью отличаются от своего надземного собрата. Хорошо знакомый нам комар обыкновенный живет в рое, питается растительным нектаром, а кровь пьет для того, чтоб отложить яйца, после чего надолго впадает в спячку или гибнет.

«Комары-диггеры» же ведут полу-одиночный образ жизни, спариваются и откладывают яйца когда хотят, в спячку не впадают и барагозят круглый год. Человеческая кровь для них просто еда, а не средство для продолжения рода, что делает из подземных комаров самых настоящих вампиров. Причём остальной крови он предпочитает именно человеческую.

Для краткости комаров лондонского метро называют также подвальными или городскими; по-латыни подвид назвали molestus — «назойливый». Представьте, насколько эта животинка агрессивна, если даже по сравнению с другими комарами его выделили как «назойливого»!

Для этого «дитя андеграунда» не существует никакого другого мира, кроме туннелей метро. Он стал настолько зависим от этой среды, что не способен размножаться на воле — только в условиях подземок. Да и то, давать потомство он может только с другими подземными пискунами, а скрещиваться с надземными видами комаров у него уже не получается.

Обычные комары размножаются роем. А комары лондонского метро моногамны настолько, насколько это в принципе возможно для насекомых: самец и самка просто однажды встречают друг-друга, знакомятся и уходят в укромное местечко — без свидетелей и ненужного внимания.

Кроме того, исследования показали, что комары с разных веток лондонского метро генетически отличались друг от друга. То есть за годы на каждой линии сформировалась своя изолированная колония комаров, и эти сообщества никак не контактировали друг с другом. А как иначе? Для этого им пришлось бы пересесть на другую ветку, а потом еще и осмелиться познакомиться с барышней из другого «района» — кошмарный сон любого домоседа.

Самкам подвального комара не нужно пить кровь для вынашивания яиц, потому что выяснилось, что в лужах метро очень много питательных веществ, и личинки смогут прокормить себя сами, чтоб вырасти. Поэтому, когда вы жуете на станции бутер, помните, что каждая упавшая крошка не пропадет зря и пойдет на корм тысячам вот таких очаровашек.

Каждый год сообщают о новых формах подвида, обнаруженных в разных уголках Земли. Да, из Лондона комары «авто-стопом» добрались и до других городов. Так, буквально за сто лет, новый вид распространился по всему миру. Есть десятки случаев обнаружения этого комара в подземках России и стран СНГ.

Множество вымерших видов лежат на совести человека, но, как мы видим на примере комара лондонского метро, человечество способно помогать появляться новым формам жизни. Вот только вместо чего-то путного, одним из первых мы «создали» новый вид кровососущей твари. Эх, садись, человек, зачет ты не сдал — приходи на пересдачу.

С вами была Книга животных!

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