Почему русским солдатам запретили бить штыком в живот

Советские матросы идут в атаку. Фото для иллюстрации

В штыковую атаку русские солдаты ходили с незапамятных времен. Чего стоит только знаменитое суворовское высказывание о "штыке-молодце". Оружие в то время и впрямь было ненадежное, а вот штык не давал осечек. В наставлениях 1853 года и более поздних русский штыковой бой отличался от иностранного. Солдат тренировали бить штыком сверху вниз в область живота а потом опускать руками приклад винтовки.

Такое наставление было совсем не гуманно по отношению к противнику. И естественно, никто не хотел воевать с таким безжалостным противником. Чтобы "приобщить к цивилизации" непокорных русских в 1864 году была созвана Женевская конвенция. Инициатором был Анри Дюнан из Швейцарии, впоследствии создатель Красного креста.

В Женевской конвенции на самом деле нет ничего плохого. В 1864 году это был договор между государствами, подписанный с целью облегчения участи больных и раненых. Дело в том, что оружие становилось все опаснее и изощреннее и это все нужно было на самом деле регламентировать. Иначе участь простого солдата становилась незавидной.

Ну так вот на Женевской конвенции 1864 года настояли, чтобы Россия отказалась от своей тактики обучения солдат штыковому бою. Под международным давлением Россия приняла эти условия. Удар заменили на более гуманный в область груди.

Однако потребность в штыковом бое с каждым годом становится все ниже. Если при Суворове это был один из основных видов наступательного боя, то сегодня штыковую атаку не использует практически никто. Были и промежуточные периоды.

Например по уставу РККА 30-х конечной целью пехоты было:

Конечная боевая задача пехоты в наступательном бою — разбить противника в рукопашной схватке

В 1944 году для Красной армии даже выпустили специальную винтовку Мосина с неотъемным игольчатым штыком (Мосина образца 1944 года). Оно и понятно, в штыковую ходили еще с Гражданской (и белые и красные).

Время шло, но подход не менялся. Даже к автоматам АК-74 выпускался штык-нож, который можно было использовать, как обычный нож, а можно и как штык. И солдат, которых отправляли в Афганистан, тоже учили штыковому бою. Это можно увидеть в фильме "( 9 рота).

Все бы ничего, но штык-нож делали даже для винтовки СВД. Снайперская винтовка со штыком это что то необычное. Трудно представить, чтобы снайпер шел в штыковую. Сегодня штык-ножи выдают дежурным по роте или по КПП, патрулям и другим военнослужащим. Хотя вряд ли кому-то пригодится в современной войне пристегнуть штык и идти в атаку. Это скорее исключение.

В 1864 году штыковой бой был основой наступательной тактики. Поскольку потребности в штыковой сегодня нет, то и правила первой Женевской конвенции по поводу "русского штыкового боя" никого уже не интересуют.

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А вы знали об этом?

Гражданские войны, восстание Спартака погубили немало мужчин, в том числе богатых и знатных, всё семейное достояние которых оказывалось в руках вдов. Всего таких богатых женщин насчитали около 1400, так что новый налог должен был дать казне немалую прибыль. Римские женщины возмутились, и возглавила их матрона по имени Гортензия. Она происходила из старинного рода, давшего Риму в III в. до н.э. плебейского диктатора Квинта Гортензия. Дочь унаследовала его талант и произнесла речь, которую передал римский историк II в. н.э. Аппиан: «Вы уже лишили нас отцов, сыновей, мужей и братьев. Почему мы должны платить налоги, но не иметь возможности получать награды, власть, государственные должности, которые достаются вам? «Потому что таково военное время», — скажете вы? А когда не было войны? И когда женщины, облагаемые налогами, освобождались от своего пола и становились равными мужчине?» Гортензия задала вопрос и у триумвиров не нашлось аргументированных возражений, но совсем отказаться от этого налога они не могли, чтобы не потерять лицо, публично уступив женщинам. На следующий день в закон внесли коррективы, теперь он распространялся лишь на 400 самых богатых вдов. Как проходили сборы данного налога и пытались ли его собрать вообще — исторической науке неизвестно.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43479289539/)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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