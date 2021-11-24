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Тайны личной жизни художника Айвазовского: почему его жене пришлось просить помощи у царя

Работы русского художника-мариниста Ивана Айвазовского до сих пор очень популярны и любимы во всем мире. Но мало кому известно, что дома этот известный живописец был настоящим тираном, который поднимал руку на свою супругу.

Работы русского художника-мариниста Ивана Айвазовского до сих пор очень популярны и любимы во всем мире.

Брюнетка покорила художника

Иван Айвазовский встретил свою будущую супругу в гостях у своих приятелей. На тот момент ему был 31 год, а его избраннице — Юлии Гревс, всего 19 лет. В момент знакомства девушка была в платье черного цвета, которое и без того подчеркивало ее стройную фигуру и тонкую талию. Жгучая брюнетка с блестящими, большими глазами с первых мгновений встречи с Айвазовским покорила его сердце. Конечно же, у Ивана было множество поклонниц, но по его признанию, ему порядком надоели вычурные дамы.

Существует легенда, согласно которой говорится о том, что папа Юлии — Яков Гревс по воле службы приехал в Таганрог осенью 1825 года. Его близкие думали, что исчезновение Якова каким-то образом связано с кончиной императора Александра I, который скончался в день отъезда отца девушки. Яков Гревс занимал должность военного врача. Но спустя 4 года у медика родилась очаровательная дочка Юлия.

Тайны личной жизни художника Айвазовского: почему его жене пришлось просить помощи у царя

Семья девушки всегда жила не очень обеспеченной жизнью, и Юля была вынуждена работать прислугой.

Когда ей поступило предложение выйти замуж за популярного живописца Ивана Айвазовского, Юлия бесконечно обрадовалась и уже предвкушала безбедную и беззаботную жизнь. Летом 1848 года Иван и Юлия заключили свой брак на небесах по армянским традициям.

На первый взгляд, жизнь семейства Айвазовских была счастливой и размеренной. Живописец зарабатывал хорошие деньги, на которые они с супругой могли себе позволить достойную жизнь. Юлия рожала детей практически друг за другом. Так, в семье Айвазовских родилось четыре дочки, которых назвали Елена, Мария, Александра и Жанна. Супруга художника всячески пыталась быть ему близкой и часто приходила на помощь по работе. К примеру, когда Иван занимался раскопками крымских курганов, она лично пропускала землю через сито и записывала найденные вещи в тетрадь.

Чуть не убил жену

Но настоящее счастье от семейной жизни, по словам самого Айвазовского, у них с Юлией продлилось не более 14 дней после свадебного торжества. Художник ни разу не писал портрет своей супруги и даже в письмах редко употреблял ее имя. Даже на фотографии с четырьмя дочерями Иван и Юлия намеренно устремили свои взгляды в разные стороны.

В 1860-м году Юлия даже пыталась сбежать от Ивана с детьми без средств к существованию. До этого случая девушка не раз уже предпринимала такие попытки, но вновь возвращалась к мужу. И оказывается, причиной бегства был не переезд в столицу или более крупный город, где ее дочерям было больше шансов выйти замуж за достойного мужа, а в другом.

Истинную причину разногласий в семье Юлия Айвазовская поведала Александру II. В 1870-м году женщина осмелилась отправить государю жалобу на своего супруга.

Она несколько раз говорила о том, что вышла замуж по собственной глупости и сразу же после свадьбы стала осознавать свою ошибку. Дело в том, что Айвазовский оказался ревнивцем. Это объяснялось и тем, что в армянском обществе были «восточные правила». Также все родственники художника то и дело пытались отдалить Ивана от Юлии.

Разбор дел Юлии и Ивана произошел на государственном уровне и в 1877 году они развелись.

Рукоприкладство художника было настолько жестоким, что он избивал жену даже во время ее болезни. Он вывихнул Юлии руку и даже пытался ей вскрыть вены бритвой.

Разбор дел Юлии и Ивана произошел на государственном уровне и в 1877 году они развелись.

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