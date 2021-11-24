Тайны личной жизни художника Айвазовского: почему его жене пришлось просить помощи у царя

Работы русского художника-мариниста Ивана Айвазовского до сих пор очень популярны и любимы во всем мире. Но мало кому известно, что дома этот известный живописец был настоящим тираном, который поднимал руку на свою супругу.

Брюнетка покорила художника

Иван Айвазовский встретил свою будущую супругу в гостях у своих приятелей. На тот момент ему был 31 год, а его избраннице — Юлии Гревс, всего 19 лет. В момент знакомства девушка была в платье черного цвета, которое и без того подчеркивало ее стройную фигуру и тонкую талию. Жгучая брюнетка с блестящими, большими глазами с первых мгновений встречи с Айвазовским покорила его сердце. Конечно же, у Ивана было множество поклонниц, но по его признанию, ему порядком надоели вычурные дамы.

Существует легенда, согласно которой говорится о том, что папа Юлии — Яков Гревс по воле службы приехал в Таганрог осенью 1825 года. Его близкие думали, что исчезновение Якова каким-то образом связано с кончиной императора Александра I, который скончался в день отъезда отца девушки. Яков Гревс занимал должность военного врача. Но спустя 4 года у медика родилась очаровательная дочка Юлия.

Семья девушки всегда жила не очень обеспеченной жизнью, и Юля была вынуждена работать прислугой.

Когда ей поступило предложение выйти замуж за популярного живописца Ивана Айвазовского, Юлия бесконечно обрадовалась и уже предвкушала безбедную и беззаботную жизнь. Летом 1848 года Иван и Юлия заключили свой брак на небесах по армянским традициям.

На первый взгляд, жизнь семейства Айвазовских была счастливой и размеренной. Живописец зарабатывал хорошие деньги, на которые они с супругой могли себе позволить достойную жизнь. Юлия рожала детей практически друг за другом. Так, в семье Айвазовских родилось четыре дочки, которых назвали Елена, Мария, Александра и Жанна. Супруга художника всячески пыталась быть ему близкой и часто приходила на помощь по работе. К примеру, когда Иван занимался раскопками крымских курганов, она лично пропускала землю через сито и записывала найденные вещи в тетрадь.

Чуть не убил жену

Но настоящее счастье от семейной жизни, по словам самого Айвазовского, у них с Юлией продлилось не более 14 дней после свадебного торжества. Художник ни разу не писал портрет своей супруги и даже в письмах редко употреблял ее имя. Даже на фотографии с четырьмя дочерями Иван и Юлия намеренно устремили свои взгляды в разные стороны.

В 1860-м году Юлия даже пыталась сбежать от Ивана с детьми без средств к существованию. До этого случая девушка не раз уже предпринимала такие попытки, но вновь возвращалась к мужу. И оказывается, причиной бегства был не переезд в столицу или более крупный город, где ее дочерям было больше шансов выйти замуж за достойного мужа, а в другом.

Истинную причину разногласий в семье Юлия Айвазовская поведала Александру II. В 1870-м году женщина осмелилась отправить государю жалобу на своего супруга.

Она несколько раз говорила о том, что вышла замуж по собственной глупости и сразу же после свадьбы стала осознавать свою ошибку. Дело в том, что Айвазовский оказался ревнивцем. Это объяснялось и тем, что в армянском обществе были «восточные правила». Также все родственники художника то и дело пытались отдалить Ивана от Юлии.

Рукоприкладство художника было настолько жестоким, что он избивал жену даже во время ее болезни. Он вывихнул Юлии руку и даже пытался ей вскрыть вены бритвой.

Разбор дел Юлии и Ивана произошел на государственном уровне и в 1877 году они развелись.

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