Мозговой штурм: 3 головоломки для самых внимательных

Не секрет, что человеческий мозг нуждается в постоянных тренировках. Кроссворды, викторины и загадки - прекрасный способ расслабиться, но провести время с пользой после тяжелого рабочего дня или даже во время перерыва на кофе в офисе. Кроме того, кто сказал, что вы не можете попросить своих коллег или друзей подать вам руку помощи и решить эту задачу вместе? Прекрасный и полезный быстрый досуг.

Мы приготовили для вас три хитрых мозговых штурма. Чтобы справиться с головоломками, вам нужно будет использовать свое воображение, внимательность и, конечно же, удача вам тоже поможет. Итак, если не боитесь трудностей, то вот вам 3 задания, которые помогут потренировать мозг.

№1

Взгляните на картинку. В толпе слоников спрятался один бегемотик. Сможете его найти?

№2

Эти милые тигры выглядят почти одинаково, но на самом деле только двое из них - идентичны. Какие?

№3

Удивительно похожие картинки, но на деле в них затаилось целых 10 отличий. Сможете отыскать все?

Поздравляем, если вам удалось решить все три задачи. Это было не так уж и просто, но вы справились! Если хотите проверить себя, то показываем правильные ответы.

№1

№2

№3