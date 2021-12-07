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Мозговой штурм: 3 головоломки для самых внимательных

Не секрет, что человеческий мозг нуждается в постоянных тренировках. Кроссворды, викторины и загадки - прекрасный способ расслабиться, но провести время с пользой после тяжелого рабочего дня или даже во время перерыва на кофе в офисе. Кроме того, кто сказал, что вы не можете попросить своих коллег или друзей подать вам руку помощи и решить эту задачу вместе? Прекрасный и полезный быстрый досуг.

Мы приготовили для вас три хитрых мозговых штурма. Чтобы справиться с головоломками, вам нужно будет использовать свое воображение, внимательность и, конечно же, удача вам тоже поможет. Итак, если не боитесь трудностей, то вот вам 3 задания, которые помогут потренировать мозг.

№1

Взгляните на картинку. В толпе слоников спрятался один бегемотик. Сможете его найти?

Мозговой штурм: 3 головоломки для самых внимательных

№2

Эти милые тигры выглядят почти одинаково, но на самом деле только двое из них - идентичны. Какие?

Мозговой штурм: 3 головоломки для самых внимательных

№3

Удивительно похожие картинки, но на деле в них затаилось целых 10 отличий. Сможете отыскать все?

Мозговой штурм: 3 головоломки для самых внимательных

Поздравляем, если вам удалось решить все три задачи. Это было не так уж и просто, но вы справились! Если хотите проверить себя, то показываем правильные ответы.

№1

Мозговой штурм: 3 головоломки для самых внимательных

№2

Мозговой штурм: 3 головоломки для самых внимательных

№3

Мозговой штурм: 3 головоломки для самых внимательных
 

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