Как Сократ взял в жены девушку на 40 лет младше и что из этого вышло

«В свое время Сократ мне сказал: «Женись непременно. Попадется хорошая жена — станешь счастливым. Плохая — станешь философом». Не знаю, что лучше».

(с) фильм «Тот самый Мюнхгаузен»

Сократ знал, о чём говорил — считается, что его жена Ксантиппа вынуждала своего знаменитого мужа искать не семейного уюта, а компании друзей и учеников. Общепринятая версия истории их брака следующая. Сократ однажды ходил по рынку Афин, и его внимание привлекла бойкая торговка горшками. Она была молода и красива, Сократ стал с ней заигрывать, за что тут же получил пощёчину. Впечатлённый, он предложил ей выйти за него замуж.

Античные Афины. Современная иллюстрация

После очередной войны в городе свободных мужчин было мало, так что предложение выглядело заманчивым. Тем более, что Сократ водил дружбу с самыми разными людьми, в том числе богатыми и влиятельными, вроде его юного ученика Алкивиада. Известные софисты и учителя философии в античности брали со своих учеников высокую плату. Выйдя замуж за Сократа, Ксантиппа могла считать своё будущее обеспеченным.

Статуя Сократа работы современного скульптора

Но вскоре выяснилось, что Сократа деньги и прочие житейские блага совершенно не интересуют. А вот Ксантиппу они очень даже интересовали. Она не упускала случая пойти на очередной городской праздник в красивом наряде, пеняя мужу, если тот не мог ей этот наряд купить. Его учеников она терпеть не могла, считая, что Сократ даром тратит на них своё драгоценное время. Когда Алкивиад, зная, что Сократ принципиально не возьмёт с него деньги за свои беседы, прислал его семье корзину с пирогами, взбешенная Ксантиппа вывалила эти пироги в грязь и топтала их ногами.

«Сократ и Ксантиппа». Лука Пенни, 1550 г.

Ксантиппа не упускала случая унизить супруга не только приватно, но и публично. Муж обычно никак не реагировал на её выходки, что выводило её из себя. Однажды, возмущённая тем, что Сократ оставил её ругань безответной, она прямо на улице вылила на него ведро воды. Сократ невозмутимо сказал: «Сперва гром, а теперь и дождь». Друзья философа удивлялись его терпению, на что он отвечал, что научившись переносить Ксантиппу, чувствует себя легко и непринуждённо с другими людьми.

Прощание Сократа с женой и детьми. Современная театральная постановка

Ксантиппу тоже можно было понять — она родила Сократу троих детей, а он никогда даже не задумывался о семейном бюджете и способах его пополнения. Всё же она по-своему любила его, и когда Сократу был вынесен судом смертный приговор, пришла к нему в камеру смертников, горько сетуя, что супруга казнят незаслуженно. На что Сократ, как всегда невозмутимо, осведомился — неужели она бы хотела, чтобы его казнили за реальное преступление?

Фрагмент фрески Рафаэля «Афинская школа», 1511 г.

Так ли всё было в реальности? Увы, достоверных сведений о семейной жизни Сократа нет. Неизвестно даже, сколько раз он был женат. Есть сведения, что кроме Ксантиппы его женой была Мирто, родственница политика и полководца Аристида. Последняя из вышеприведённых баек, об ответе Сократа касательно несправедливого приговора, результат обычной путаницы — согласно Ксенофонту, эту реплику философ сказал не Ксантиппе, а своему ученику Аполлодору.

Примерно так могла выглядеть Ксантиппа

Прочие занятные случаи из семейной жизни Сократа и Ксантиппы были придуманы в последующие века, разными людьми. Сама легенда о сварливой жене философа возникла из текста того же Ксенофонта «Пир». Но ни один из остальных учеников Сократа, включая Платона, о Ксантиппе ничего подобного не писал. Что неудивительно, ведь афинские женщины не присутствовали на симпосиях (дружеских посиделках с вином и угощениями) и в разговорах мужчин участия не принимали.

Ксенофонт. Бюст IV в. до н.э.

Неужели ужасное отношение Ксантиппы к своему мужу является выдумкой Ксенофонта? Вполне возможно. Надо сказать, что про остальных друзей и учеников он отзывался не лучше. К примеру, в «Пире» одним из собеседников Сократа является богач Каллий. В «Греческой истории» Ксенофонт пишет про Каллия, что «этот человек испытывал не меньше удовольствия, хваля себя, чем когда его хвалили другие».

«Смерть Сократа». Жак Филипп Жозеф де Сен-Кантен, 1762 г.

В «Пире» ещё один собеседник Сократа по имени Никерат, гордится тем, что знает наизусть «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. На это Сократ отвечает, что эти произведения знают наизусть любой из рапсодов — «самый глупый род людей». При этом он указывает, что одно дело знать произведение наизусть, а другое — проникнуть в его сокровенный смысл, а этого Никерату не удалось. Вообще в «Пире» немало примеров хвастовства собеседников философа, которое тот последовательно разоблачает. Создаётся впечатление, что главной задачей Ксенофонта было показать, с какими ничтожными людьми (включая Ксантиппу) приходилось иметь дело мудрецу Сократу.

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