РОССИЯ ГОТОВИТ БОЛЬШОЙ УДАР ВОЗМЕЗДИЯ. БРИТАНИИ ПРИГОТОВИТЬСЯ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о проработке нашей страной конкретных шагов, связанных с последними событиями. Россия готовит большой удар возмездия. Мы даже знаем, что Британии нужно приготовиться.

"МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Чёрном море 29 октября и обучению украинских военных, о чём заявило Минобороны России", - говорится в комментарии к ситуации Марии Захаровой.

Минобороны сообщало о наличии данных о причастности британских спецслужб к взрывам на "Северных потоках". Дипломат напомнила, что Россия много раз призывала к проведению совместного расследования произошедшего в Балтийском море. Москва направила предложения властям Германии, Швеции, Дании.

То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают,

- подчеркнула Захарова.

Так что можно предположить, что Россия готовит большой удар возмездия. Только задействованы будут, судя по всему, не военные инструменты, а политические и дипломатические. Время, конечно, покажет, но некоторые меры предлагаются уже сейчас.

"Пора уже выслать британского посла из России", - прокомментировал в Telegram-канале "Политджойстик" политолог Марат Баширов новость о проработке Россией шагов в связи с участием Великобритании в терактах.

До этого представитель МИД в своём Telegram-канале рассказала о "преступном лицемерии" британского посла. Пока спецслужбы его страны помогают киевскому режиму совершать террористическую атаку на Севастополь, глава диппредставительства Соединённого Королевства в России возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.

Теракт в Чёрном море

Минобороны сообщило об атаке девяти дронов и семи автономных морских беспилотных аппаратов Украины на военные и гражданские суда в Севастополе. Беспилотники атаковали цели 29 октября в 04:20.

Экипажи кораблей Черноморского флота приняли оперативные меры. Им удалось сбить все воздушные цели. Использовалось как корабельное оружие, так и морская авиация. Уничтожены четыре морских беспилотника на внешнем рейде, ещё три - на внутреннем.

Морской тральщик "Иван Голубец" получил повреждения. Они оцениваются как незначительные. Кроме того, нарушена целостность боносетевого заграждения в бухте Южная.

Теракт в Балтийском море

Сегодняшний удар по Черноморскому флоту России выдал режиссёра диверсий на "Северных потоках".

Согласно сообщению Минобороны, ВСУ к этой "морской операции" готовили британские специалисты. Если точнее, то обучали ВСУ подразделения ВМС Великобритании, которые находятся в городе Очакове Николаевской области Украины.

Эти же британские руководители участвовали в реализации диверсии на "Северных потоках", уточняет Минобороны.

Представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2",

- официально информирует Минобороны.

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что с Лондона могут потребовать деньги за подрывы "Северных потоков".

"У участников проекта есть все шансы потребовать у Великобритании возмещения ущерба", - заявил он.

Он напомнил, что из-за подрывов "Северных потоков" огромный ущерб был нанесён всему ЕС. В строительстве газопроводов участвовали, помимо России, Германия и ряд компаний других стран.

Источник

А вы знали об этом?

Слово «хулиган» появилось в полицейских отчетах Лондона в 1894 году при описании молодежных банд, хозяйствовавших в районе Ламбет. Их называли Hooligan Boys по аналогии с уже известным полиции лондонским вором Патриком Хулигэном. Словечко подхватила пресса и вознесла его в ранг целого явления под названием hooliganism (хулиганство).

Рекомендую также прочесть:

Певец нового мира – почему Максим Горький вернулся в СССР? https://otari.mirtesen.ru/blog/43845437426/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!