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РОССИЯ ГОТОВИТ БОЛЬШОЙ УДАР ВОЗМЕЗДИЯ. БРИТАНИИ ПРИГОТОВИТЬСЯ

РОССИЯ ГОТОВИТ БОЛЬШОЙ УДАР ВОЗМЕЗДИЯ. БРИТАНИИ ПРИГОТОВИТЬСЯ

 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о проработке нашей страной конкретных шагов, связанных с последними событиями. Россия готовит большой удар возмездия. Мы даже знаем, что Британии нужно приготовиться.

"МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Чёрном море 29 октября и обучению украинских военных, о чём заявило Минобороны России", - говорится в комментарии к ситуации Марии Захаровой.

Минобороны сообщало о наличии данных о причастности британских спецслужб к взрывам на "Северных потоках". Дипломат напомнила, что Россия много раз призывала к проведению совместного расследования произошедшего в Балтийском море. Москва направила предложения властям Германии, Швеции, Дании.

То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают,

подчеркнула Захарова.

Так что можно предположить, что Россия готовит большой удар возмездия. Только задействованы будут, судя по всему, не военные инструменты, а политические и дипломатические. Время, конечно, покажет, но некоторые меры предлагаются уже сейчас.

"Пора уже выслать британского посла из России", - прокомментировал в Telegram-канале "Политджойстик" политолог Марат Баширов новость о проработке Россией шагов в связи с участием Великобритании в терактах.

До этого представитель МИД в своём Telegram-канале рассказала о "преступном лицемерии" британского посла. Пока спецслужбы его страны помогают киевскому режиму совершать террористическую атаку на Севастополь, глава диппредставительства Соединённого Королевства в России возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.

Теракт в Чёрном море

Минобороны сообщило об атаке девяти дронов и семи автономных морских беспилотных аппаратов Украины на военные и гражданские суда в Севастополе. Беспилотники атаковали цели 29 октября в 04:20.

Экипажи кораблей Черноморского флота приняли оперативные меры. Им удалось сбить все воздушные цели. Использовалось как корабельное оружие, так и морская авиация. Уничтожены четыре морских беспилотника на внешнем рейде, ещё три - на внутреннем.

Морской тральщик "Иван Голубец" получил повреждения. Они оцениваются как незначительные. Кроме того, нарушена целостность боносетевого заграждения в бухте Южная.

Теракт в Балтийском море

Сегодняшний удар по Черноморскому флоту России выдал режиссёра диверсий на "Северных потоках".

Согласно сообщению Минобороны, ВСУ к этой "морской операции" готовили британские специалисты. Если точнее, то обучали ВСУ подразделения ВМС Великобритании, которые находятся в городе Очакове Николаевской области Украины.

Эти же британские руководители участвовали в реализации диверсии на "Северных потоках", уточняет Минобороны.

Представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2",

- официально информирует Минобороны.

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что с Лондона могут потребовать деньги за подрывы "Северных потоков".

"У участников проекта есть все шансы потребовать у Великобритании возмещения ущерба", - заявил он.

Он напомнил, что из-за подрывов "Северных потоков" огромный ущерб был нанесён всему ЕС. В строительстве газопроводов участвовали, помимо России, Германия и ряд компаний других стран.

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А вы знали об  этом?

Слово «хулиган» появилось в полицейских отчетах Лондона в 1894 году при описании молодежных банд, хозяйствовавших в районе Ламбет. Их называли Hooligan Boys по аналогии с уже известным полиции лондонским вором Патриком Хулигэном. Словечко подхватила пресса и вознесла его в ранг целого явления под названием hooliganism (хулиганство). 

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