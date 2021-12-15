Шахтер почти каждый день подкармливал крысу в забое, а потом она пришла и стала звать за собой к выходу

Бригада шахтеров начала разрабатывать новый забой, а через несколько дней один из горняков заметил, что за работой наблюдает крыса, которая, по всей видимости, жила в этой же шахте. Он стал ее подкармливать остатками своей еды, ведь под землей не так много возможностей добыть корм. Так продолжалось несколько недель, пока в один из дней крыса не стала звать людей за собой, словно хотела что-то сказать.

Шахтера звали Пол Джонсон и он был из потомственной семьи горняков. И его отец, и дед всю жизнь проработали в местных шахтах, так что судьба мужчины была почти предписана.

Впрочем, Полу нравилась его работа и тоннели. Иногда в шахтах встречалась живность, которую он подкармливал остатками своих обедов и крошками. На последнем из проектов, где работала бригада, мужчины заметили крысу, которая видимо жила где-то неподалеку под землей.

Пол решил подкинуть ей остатки хлеба, а потом подкормка вошла в привычку.





Очень скоро крыса привыкла к людям и стала появляться ко времени их обеда.

Животные под землей

Но один из дней пошел не по привычному сценарию. Джонсон уже решил, что крыса решила перебраться на другое место обитания, когда она появилась, но вела себя крайне необычно.

Я почувствовал, что у меня на плече кто-то сидит. Повернул голову и увидел свою крысу, которая на этот раз вела себя очень беспокойно, — вспоминал потом Пол.

Пол снял подземного обитателя с плеча и опустил не землю. Когда она убедилась, что человек ее видит, стала звать за собой в сторону подъемника.

Крыса помогла шахтеру

Люди решили пойти за ней и посмотреть, но ничего особенного не обнаружили. Но в момент обсуждения на панели у подъемника загорелся индикатор - он показал, что ниже в забое произошел обвал свода. Крыса словно заранее предчувствовала его и пришла предупредить людей.

После того события забой быстро восстановили и усилили меры предосторожности. Но Пол крысу уже не видел, к людям она не вернулась.





Источник : https://trendymen.ru/lifestyle/events/132787?

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