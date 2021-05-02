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Какую рыбу на Руси было запрещено употреблять

Какую рыбу на Руси было запрещено употреблять

По старозаветным традициям русским людям нельзя было есть определенную пищу. Особенно много ограничений касалось мяса. Некоторые его виды — зайчатину, верблюжатину, свинину — вообще нельзя было иметь на столе. Остальные виды мяса были категорически запрещены во время постов и больших религиозных праздников.

К рыбе отношение христианства было более лояльным. Ее можно было употреблять в пищу даже в определенные дни поста. Но и тут не обошлось без исключений. На Руси до определенного времени существовал строжайший запрет на некоторые виды рыбы и других водных обитателей.

Какую рыбу нельзя было есть православным

Все пищевые ограничения, которых долгое время строжайшим образом придерживались православные люди на Руси, описаны в Ветхом Завете. Именно там, в книге Левита (11:1-10), а также во Второзаконии указано, что истинно верующим и почитающим Бога людям нельзя есть рыбу, которая не имеет чешуи. Она считается нечистой.

Из-за этого запрета на Руси долгое время не ели такую «голую» рыбу, как осетр, сом и угорь. Согласно Ветхому Завету человек, вкусивший эту пищу или даже притронувшийся в тушке «нечистой» рыбы, является оскверненным. Помимо рыбы без чешуи категорически запрещалось употреблять в пищу морских и речных обитателей, которые не имели на своем теле чешуи или перьев.

В последнюю категорию входили почти все дары моря, включая кальмаров, креветок, водных змей и пр. Также по Ветхому Завету православные могут есть только ту пищу, которая обескровлена. Ни один русский не позволял себе съесть кусок сырой рыбы, как это тысячелетиями делали китайцы и японцы.

Изменения в правилах

Все эти пищевые запреты сохранялись на Руси очень долгое время. Изменения произошли только во времена церковного раскола, который инициировал в XVII веке великий реформатор русской церкви патриарх Никон. После внедренных с его подачи нововведений был изменен целый ряд правил, в том числе и касающихся пищи.

После XVII века на Руси стали есть и осетров, и икру, и зайчатину, и многие другие ценные продукты. Это благоприятным образом повлияло и на рацион, и на здоровье людей. Теперь они стали получать больше витаминов из пищи, которой была так богата русская земля.

Естественно, не все приняли эти нововведения. Старообрядцы, отколовшиеся от официальной церкви, остались верны старым законам. Они и сейчас не едят рыбу без чешуи и морских обитателей без перьев.

Источник : https://cyrillitsa.ru/tradition/158163

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