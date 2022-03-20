20 вредных привычек, которые убивают ваши отношения

Отношения, удовлетворяющие обоих - залог здоровья и счастья обоих партнеров. Однако успешные взаимоотношения – это не только радуги и бабочки. Здоровое партнерство требует общения, уважения и множества хороших привычек с обеих сторон. А плохие привычки способны разрушить даже самое лучшее, что мы имеем.

Итак, вот те самые 20 вредных привычек, которые способны медленно разрушить даже самый прочный союз.

1. Попытки улучшить вашего партнера

Не существует идеальных людей, так что не ожидайте кардинальных изменений от вашей половинки. Напоминать ему или ей заправить постель – это одно, но пытаться радикально изменить застенчивость или беспокойство в характере человека – это совсем другое.

2. Критика родителей или родственников вашего партнера

С родителями партнера может оказаться труднее поладить, чем с самой второй половинкой. Но даже если там есть какие-то тараканы, не зацикливайтесь на недостатках семьи. Критика семьи может вогнать человека в депрессию или заставить его вести себя враждебно, что приведет к напряженным праздничным обедам. Расслабьтесь. Бывает и хуже.

3. Чрезмерное проявление отношений на людях

Объятия и поцелуи на людях не только прохожих смущают, но и выглядят как компенсация недостатка реального общения.

4. Ссоры в общественных местах

Держитесь за руки и ограничьтесь быстрыми поцелуями, а остальное приберегите для спальни.

По сравнению с этим публичное выражение чувств было не таким уж и плохим! Ссоры на людях могут не только смутить пару, но и заставить окружающих почувствовать себя неловко. Выясняйте все в частном порядке, пожалуйста.

5. Избежание ссор и выяснения отношений

Любовь не всегда безоблачна. Разногласия неизбежны, и споры могут быть частью здоровых отношений. Без конфликта невозможно отыскать компромисс. Просто не ссорьтесь днями напролет.

6. Игра в молчанку

Если вы чем-то недовольны, партнер не всегда сможет прочесть ваши мысли. Когда появляется проблема, говорите о ней. Пары меньше подвержены стрессу, когда они разговаривают, а не держат все в себе. И не забывайте говорить «Я люблю тебя». Выражение эмоций – хороших и плохих – полезно для отношений.

7. Хранение обиды

Люди совершают ошибки, но держась за обиды, можно не только навредить отношениям, но и вызвать нежелательный стресс и тревоги. Симпатию выказать несложно, когда мы осознаем ее пользу для отношений.

8. Выбор неправильного времени для разговора

У разговоров о важных вопросах должно быть свое время и место. Не поднимайте серьезные темы в конце рабочего дня или перед вечеринкой. Найдите время для беседы, когда вы оба расслаблены.

9. Сведение счетов

Конечно, в отношениях всегда дают и берут, но не отслеживайте каждую мелочь. (Например, «Я заплатил за последние шесть ужинов, а ты только за пять!»). Это лишь приведет к ненужной напряженности.

10. Излишняя драматичность

Нет совершенных взаимоотношений, так что не создавайте драму из-за каждого разногласия. Если партнер забывает выносить мусор, это не повод для сцены. Сделайте несколько глубоких вдохов и решите проблему спокойно.

11. Шпионаж

Когда два человека хотят, чтобы отношения работали, доверие остается ключевым фактором. Будьте уверены в вашем партнере и уважайте его или ее приватную жизнь. Не просматривайте сообщения, электронную почту или ящички в спальне.

12. Ревность

Сомнение в вашем партнере может быть симптомом большей проблемы: неуверенности в отношениях. А женщины, которые чувствуют неуверенность в своих любовных отношениях, подвергают свое здоровье серьезным опасностям, например, их иммунная система ослабевает. Хотите совет, как снизить ревность, по крайней мере, временно? Держитесь подальше от Фейсбук и других социальных сетей.

13. Чрезмерная уверенность в отношениях и, как следствие, прекращение ухода за собой

Иногда, когда партнеры чересчур уверены в своих отношениях, они перестают следить за собой и набирают вес. Постарайтесь остаться парой, которая поражает окружающих своим здоровьем и счастьем.

14. Сравнение партнера с другими

Забудьте о своем бывшем и перестаньте сравнивать настоящего партнера с человеком из прошлого. Это может привести к нереалистичным ожиданиям.

15. Постоянное времяпровождение вдвоем

Каждому необходимо побыть одному, даже безнадежно преданным друг другу супружеским парам. Одиночество способно улучшить отношения, делая время, проведенное вместе, более ценным.

16. Ложь

Маленькие обманы могут накопиться и разрушить любовные отношения, которые должны быть построены на честности.

17. Самообман

Будьте честны не только со своим спутником. Оценивайте реально, что вам необходимо, чтобы чувствовать себя удовлетворенным. Стоят ли эти отношения того, чтобы над ними работать? Сможете ли вы принять недостатки своего партнера?

18. Недостаток уверенности в себе

Отсутствие уверенности в отношениях может действительно навредить. Низкая самооценка влечет за собой низкое либидо, что не очень согревает в спальне. Активный образ жизни, постановка целей и даже улыбка может повысить уверенность в себе. Но не забывайте, что нездоровые отношения могут стать причиной низкой самооценки, и держитесь подальше от тех, кто заставляет вас чувствовать себя неважно.

19. Преследование разных целей в отношениях

Спросите себя, почему вы двое встречаетесь, и что вы хотите от этих отношений. Может, партнер хочет надеть кольцо на палец, тогда как вы желаете оставаться в неофициальной связи? Быть с кем-то по неправильным причинам – это очень скользкая дорожка!

20. Принятие партнера как должного

Всегда помните, почему вы любите именно этого человека. Выказывая благодарность и ценя человека рядом с вами, вы только сделаете ваши отношения крепче.

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