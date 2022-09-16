Что на самом деле означает «число Зверя»?

Число Зверя — 666 известно каждому, даже человеку не религиозному. Но мало кто задумывается о том, откуда оно пришло к нам и какое значение имеет. Откуда же Зверь или Сатана получил своё число?

Все народы мира придавали большое значение числам. Некоторые из чисел — тройка, семерка, девятка — считались священными и, соответственно, счастливыми; другие (например, печально известная «чертова дюжина») — несчастливыми, связанными с нечистой силой. Но, пожалуй, больше всего не повезло числу 666 — «числу зверя».

Первое упоминание о «числе зверя» встречается в «Откровении» Иоанна Богослова — пожалуй, единственном официально признанном христианской церковью пророчестве. Иоанн подробно описывает появление зверя, более могущественного, чем все демоны ада:

«И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные» (Апокалипсис, гл. 13).

Зверь этот будет иметь тело леопарда, медвежьи когти и львиные клыки. Он будет править Землей три с половиной года, а перед тем присоединится к нему Антихрист, который многих заставит поклоняться зверю.

Затем настанет время великого сражения под Армагеддоном, дьявольская сила будет разбита, а Сатана вместе с Антихристом будут заточены на тысячу лет, и на Земле утвердится царство Христа…

О таинственном «числе зверя» в «Откровении» говорится как бы мимоходом: «Здесь мудрость.

Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». Эта короткая фраза породила огромное множество толкований.Самое простое, породившее больше всего паники, можно назвать «календарным». Всякий раз, как в календаре появлялись зловещие три шестерки, особо впечатлительные люди начинали ожидать появления предсказанного зверя. Но ни в 666 году, ни в 1666 ничего подобного не произошло.Последняя волна прокатилась по миру шестого июня 2006 года. Будущие матери панически боялись рожать в этот день (особенно после просмотра фильма «Омен»), многие верующие закрылись в домах и молились, а мистики украдкой поглядывали на небо.Заместитель главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиереи Всеволод Чаплин был даже вынужден сделать официальное заявление для прессы, в котором предостерегал христиан от суеверий:«В отличие от язычника, который всего боится, в том числе затмений, чисел и примет, христианин не должен бояться ничего и никого, кроме Бога… Когда наступят последние времена — зависит не от совпадения цифр, а от того, насколько люди будут уклоняться от зла и исполнять заповеди Бога».«Календарная» расшифровка «числа зверя» едва ли может считаться верной, ведь текст «Апокалипсиса» глубоко символичен. Кроме того, в нем есть прямые «подсказки», как, например, слова одного из ангелов:«Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель… И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть».Так что Иоанн Богослов говорит о мудрости не случайно — скорее всего, это намек, ключ к разгадке, доступной только тем, кто «имеет ум».На протяжении веков было сделано множество попыток расшифровать «число зверя» — то есть узнать его имя. Одним из самых распространенных методов был каббалистический. Он опирался на то, что во времена Иоанна Богослова цифры часто заменялись буквами алфавита.Таким образом, сумма букв имени зверя должна была составить 666. Но ведь подобных сочетаний может быть несколько, как же выбрать из них то, которое имел в виду пророк?Для расшифровки «числа зверя» важно сопоставить слова «Откровения» с реальными историческими событиями. Дело в том, что в раннехристианской традиции «зверями» называли римских императоров.Еще Фридрих Энгельс в работе «К истории первоначального христианства» сделал попытку определить время написания «Апокалипсиса» и провел подсчет: первым «зверем» был Август, вторым — Тиберий, третьим — Калигула, четвертым — Клавдий, пятым — Нерон, шестым — Гальба, а седьмым — Отон. Отон правил всего три месяца.Энгельс сделал вполне закономерный вывод: Иоанн Богослов написал «Апокалипсис» во времена царствования Гальбы, то есть с 9 июня 68 года по 15 января 69 года нашей эры.Немецкий востоковед Фердинанд Бенари предложил в свое время такую гипотезу: под числом 666 скрывается имя римского императора Нерона — того самого зверя, который «был, и нет его». Дело в том, что на римских монетах, которые чеканились для восточной части Римской империи, надписи делали на древнееврейском языке.При этом гласные буквы опускались, и вместо «Нерон кесарь» надпись гласила «Нрон кср». Если сложить числовые значения этих букв, получим как раз 666. Но почему именно Нерон был объявлен «зверем»?Если обратиться к историческим документам, станет ясно, что ненависть христиан к Нерону имела под собой немало оснований. Древнеримский писатель-историк Гай Светоний Транквилл оставил жизнеописание Нерона. Это был крайне неуравновешенный, жестокий и аморальный человек.По свидетельству Светония, Нерон казнил Антонию, дочь Клавдия, которая после смерти Поппеи отказалась выйти за него замуж, убил свою мать и пасынка. Он заставил покончить с собой своего воспитателя Сенеку, хотя не раз клялся не причинять ему зла.Когда в небе появилась хвостатая комета, он узнал от астролога Бальбилла, что она предвещает смерть верховным властителям.Нерон не на шутку встревожился, но астролог сказал ему, что от этого бедствия можно откупиться блистательной казнью. И римский император обрек на смерть всех знатнейших мужей государства — предлогом стало раскрытие сразу двух заговоров.Если ко всем своим подданным Нерон относился с невероятной жестокостью, то в отношении христиан он придумывал поистине дьявольские издевательства. Больше всего императору нравилось наблюдать за тем, как христиан бросали в клетку к хищным зверям, и те разрывали их на части.Вскоре во время заговора Нерон приказал одному из своих приближенных убить себя, христиане вздохнули спокойно. Но ненадолго.Пришедший на смену Нерону Сервий Сульпиций Гальба оказался слабым правителем. Он не сумел навести в империи порядок. В отдаленных провинциях вспыхивали междоусобицы. Неудивительно, что в этих условиях нашелся человек, объявивший себя Нероном, который якобы был только ранен во время переворота и сумел бежать на восток.Христиане от этих слухов пришли в ужас. Еще бы: один из самых страшных врагов воскрес из мертвых. Они приписывали воскрешение Нерона самому Сатане и в ужасе ждали конца света. Христианская вера в то время еще не окрепла. В римских городах существовали замкнутые общины, ведущие полулегальное существование.Если бы в момент появления лже-Нерона их члены отказались от своей веры, это означало бы крах христианства. Поэтому пастыри приняли меры, чтобы укрепить волю своих подопечных.Именно в это трудное время появились различные «откровения». Все они были посвящены одной теме: скоро настанет конец света и судный день, после которого все враги христиан будут уничтожены, а сами христиане обретут вечную жизнь.Все авторы «откровений» (впоследствии Церковь канонизировала только одно — дошедший до нас «Апокалипсис») пользовались схожей символикой: семь царей, сорок два месяца власти зверя, число антихриста.И все они, включая Иоанна Богослова, говорили о конце света как о чем-то неизбежном и очень близком во времени. Однако конца света не последовало, и имя Нерона со временем забылось.Казалось бы, Церковь должна была предать «Апокалипсис» забвению — как не сбывшееся пророчество. Но пастыри христиан были мудрыми людьми. Поэтому они оставили учение о конце света и грядущем Страшном суде.Оно оказалось очень действенным аргументом, создающим мощную мотивацию: наше дело — правое, когда-нибудь все враги будут уничтожены, а на Земле наступит Царство Христа.Со временем забылось общепринятое толкование числа 666, и его стали «примерять» на очередных тиранов, которых можно было найти в каждой эпохе. Скажем, во времена Петра I староверцы антихристом считали именно его. Во-первых, это был «осьмой царь» — как и предсказано в «Откровении».Во-вторых, его реформы затронули интересы Православной церкви. Еще бы: он отобрал у монахов земли, отменил пост в армии, да и обычаи завел при дворе совершенно чужие — ассамблеи, курение табака, непривычную одежду…Следующим «антихристом», по подсчетам тех же монахов, был Наполеон. Путем множества перестановок и комбинаций удалось подогнать его имя под знаменитое «666».Позже «зверем» называли Гитлера, Сталина, Билла Гейтса… А по одной из версий, «зверем» был не человек, а целое государство — ныне распавшийся СССР. Аргумент был очень прост: отсекаем последнюю букву «Р» — она означает просто страну, — и читаем название как «страна ССС».А теперь берем старославянское издание «Откровения» и видим, что число зверя часто выглядит как SSS. Дело в том, что именно так писалась восьмая буква алфавита — «зело», означавшая цифру шесть.Пожалуй, это самая странная из версий о «числе зверя» — ведь «Откровение» писалось не только и не столько для России, да и совпадение это на других языках не подтверждается.Но вернемся к самому числу 666. С точки зрения числовой символики пифагорейцев, это так называемое треугольное число. Оно выражает сумму последовательных цифр от 1 до 36.Составляющие его шестерки — не менее необычны. Число шесть — первое из так называемых совершенных чисел, сумма делителей которых (включая единицу и исключая само число) равна самому числу: 6 = 1 + 2 + 3.А вот и еще один интересный факт из мира чисел: 666 — это сумма квадратов первых семи простых чисел. Если же рассмотреть число зверя в рамках теории устойчивости бинарных систем, как это сделал кандидат технических наук Андрей Осипов, то получится довольно интересная картина.Дело в том, что бинарные системы устойчивы в диапазоне от одной трети до двух третьих (в десятичном виде — от 33,3% до 66,6%). Так что если число людей, прельщенных зверем, достигнет 66,6%, человечество как система начнет разрушаться…По библейской символике, шестерка — число человеческое. Прежде всего, человек был сотворен именно в шестой день. Но это не главное: если семерка тесно связана с Богом и высшим миром, то шестерка символизирует человеческое совершенство (которое на порядок ниже божественного), богатство и могущество.На Востоке стоят целые очереди за документами с шестеркой — она считается настоящим талисманом, приносящим владельцу счастье. Но чего только не обнаружили в числе 666 (или в связи с его употреблением) исследователи из разных уголков мира!Зверем пытались объявить мировую паутину — Интернет (на том основании, что www при переводе на иврит и соответствующем подсчете равно 666) и долларовые банкноты (они имеют ширину 66,6 мм)!А в 1997 году греческий компьютерщик Фома Псарас сообщил, что в штрихкодах используются три потайных двойных штриха, которые для компьютера просто являются разделителями, но волею случая обозначают число 6.Фома, как видно, был поклонником «Апокалипсиса», и сделал вывод: штрихкод на товарах и документах является не чем иным, как печатью сатаны. В доказательство он привел слова из того же пророчества: те, кто не имеет печати сатаны, не смогут ни покупать, ни продавать. Разумеется, журналисты тут же подхватили очередную сенсацию.Число 666 оказывает на людей странное влияние. Христиане всеми силами стараются избегать его, что порождает немало курьезов. В некоторых городах мира в небоскребах отсутствует 66-й этаж, то есть после 65-го следует сразу 67-й. А на карте США вы не отыщите дороги 666 — видимо, американцы решили не рисковать.

Московские православные в орнаменте на новом российском паспорте увидели три шестерки. Новые документы они пришли получать только после консультации у священника. Перед выборами в парламент России в 2003 году в Тамбовской области решили не делать участок N 666 в связи с многочисленными обращениями верующих избирателей.

В 2002 году стал сенсацией судебный процесс, состоявшийся в городе Приозерске Ленинградской области и названный впоследствии «судом против дьявола». Городской суд официально признал, что штрихкод каждого идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) содержит три шестерки.

Несмотря на то что число толкований 666 перевалило за сотню, постоянно выдвигаются новые гипотезы. Все чаще они касаются уже не конкретных исторических лиц, а абстракций. Например, настоятель церкви Иоанна Богослова в Торонто Олег Моленко считает:

«Само по себе число 666 ничего не обозначает, кроме собственно числа. Но, я думаю, имя зверя не случайно выражается тремя шестерками. Бог в течение шести дней создал Вселенную, а на седьмой день почил от дел Своих.

Отсюда у людей установлена семидневная неделя. Если убрать день отдыха, остается работа, работа, работа. Вот в этом смысле число шесть означает лишение покоя. А в утроенном виде — лишение вечного покоя».

История «числа зверя» и связанных с ним суеверий — классический пример влияния мифов на человеческое сознание. Число 666 — действительно число человеческое. Его мрачная символика была придумана людьми. Но, как часто бывает, символ вышел из-под контроля своих создателей.И теперь тысячи людей осознанно или бессознательно сторонятся числа, которое считают дьявольским. А сотни — пытаются разгадать имя зверя и вычислить дату конца света.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2568489051180501111/

А вы знали об этом?

Когда Суворов был ещё молодым гвардейцем и стоял часовым около дворца, его заметила Елизавета Петровна. Императрица заговорила с Суворовым и дала ему серебряный рубль, но Александр Васильевич отказался его принять, сказав, что по уставу брать деньги у кого бы то ни было запрещалось.Елизавете Петровне это понравилось, императрица похвалила Суворова за усердие и оставила рубль на земле, сказав ему забрать рубль тогда, когда он освободиться. Этот серебряный рубль Суворов хранил всю жизнь. Суворов всегда одевался очень легко, даже зимой. Екатерина II подарила Александру Васильевичу шубу, тревожась о здоровье своего полководца. Носить шубу Суворов не стал, пришлось императрице приказать Александру Васильевичу не выходить без шубы из дома. С этого момента Суворов всегда брал шубу с собой, правда носить он её так и не стал, предпочитая просто держать шубу при себе.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

"А ты что, свечку держал?" - как в Древней Руси появилось это выражение https://otari.mirtesen.ru/blog/43568785195/-

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!