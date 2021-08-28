«Мне не нужно никакого имущества Тиграна, но и свое я ему не отдам» —,видимо, на это рассчитывает Маргарита Симоньян в случае расставания с любимым!

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Действительно,видимо, в этом кроется основная причина отказа амбициозной 41-летней Маргариты Симоньян официально выйти замуж за бездарного телеведущего и возлюбленного Тиграна Кеосаяна!Именно такое заключение я сделал после интервью Маргариты, в котором она рассказала, почему она не решается выйти замуж за ,казалось бы, за любимого неофициального муженька Тигранчика, которому уже успела подарить троих детей!

Причина ,по ее словам, кроется в неприятии ею института брака, пишет Starhit.«Никогда не хотела замуж. Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: «Родной, я просто коллекционирую кольца». Мне кажется, не спугнуть бы. Лучше — враг хорошего. И потом — зачем? В современном мире это какие-то формальности», – рассказала Симоньян.

Певица Валерия поддержала Маргариту, пояснив, что в третьем браке с Пригожиным не стала менять фамилию. При этом она отметила отсутствие прагматичности в решении журналистки.

«Как раз-таки прагматически и не нужно выходить замуж. Брак влечет за собой огромное количество ненужной бумажной работы. Вот я захотела купить квартиру в Сочи, а Тигран не хотел. Я пошла — купила, потому что не замужем», – отметила журналистка.

Симоньян заметила, что если бы официально была замужем, то ей нужно было бы иметь его нотариально заверенное согласие. Кроме того, она заявила, что с пониманием относится к остальным женщинам, которые материально не защищены, а также могут получить при разводе половину нажитого имущества.

«Мне не нужно никакого имущества Тиграна, вообще ничего от него не нужно, кроме любви и радости жизни», – заключила Маргарита в YouTube-шоу «Почему я?».

Частично использован материал :https://news.rambler.ru/starlife/47077438

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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