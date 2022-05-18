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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
                                         Смейтесь на здоровье !
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С какой регулярностью вы ведёте половую жизнь? — Три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. — Вам следует сократить половые контакты до двух раз в неделю — можно исключить среду, например. — Нет, доктор, среду никак нельзя: это единственный день, когда я занимаюсь сексом с мужем.
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Муж и жена в постели. Он начинает рукой гладить её плечи, затем ощупывает грудь. Она начинает томно вздыхать. Его рука опускается ниже. Он водит рукой по её животу, проходит линию бедра и… убирает руку Жена: — Сёма! Почему ты остановился? — Я нашел таки пульт от телевизора!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Врач-сексопатолог пациентке:— Роза Давидовна, а вы пользуетесь ещё какими-то другими средствами контрацепции, кроме своего характера?
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Гинеколог на работе ведёт приём пациентки в кресле. В это время по мобильному звонит друг:
- Серёга, я забыл как к тебе приехать, я уже еду.
- Едешь по главной дороге до клумбы - отвечает гинеколог, машинально проводя пальцем по ноге пациентки, - объезжаешь клумбу и заезжаешь во двор.
Слышит стон пациентки, испуганно:
- Вам плохо?
- Нет, доктор, можно ещё раз вокруг клумбы проехать?
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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