Как вернуть жену: практические советы

Расставание — далеко не конечная станция по маршруту семейной жизни.

Вы еще можете спасти свой брак, если примите правильные меры.

Читайте нашу инструкцию, как вернуть жену.

Как вернуть любимую жену: 3 шага

Первое, что вам необходимо — понять, что сразу после развода не стоит размышлять, как вернуть жену, если она разлюбила. Скорее всего, вы ничего не сможете сделать. И вы, и супруга эмоционально ослаблены, остро ощущаете одиночество, находитесь в отчаянии. Поэтому решительно действовать в данный момент — значит, закрыть для себя все шансы на успешное восстановление отношений. Вы наломаете дров и всё испортите.

Второе — надо свыкнуться с мыслью, что так, как раньше, уже не будет. Ваши прежние отношения исчезли, стерлись, обнулились. И далеко не факт, что это плохо. Ведь было же в прошлом то, что привело к разрыву? Но как вернуть любовь жены? Перезагрузка отношений не просто необходима, это единственный реальный шанс решить проблему. Для этого вам придется построить новые отношения и хорошо обдумать, как вернуть жену после развода — без шлейфа негатива, ошибок, лжи и глупых ссор.

Третье— негатив прошлого нужно заменить на позитив будущего. Как вернуть доверие жены? Буквально заново посадить семена романтики, страсти, доверия.

Как восстановить отношения с женой

Влюбить в себя эту женщину. Это самый сложный этап, потому что предполагает не анализ и рефлексию, а реальные действия. Очень важно, чтобы ваша жена была к ним готова.

Представьте: вы заняты рабочими вопросами, а тут внезапно звонит старый приятель, с которым вы бы не прочь поболтать, но сейчас неудачный момент для разговора. Скорее всего, вы попросите его перезвонить. Но если он будет настаивать на общении именно сейчас, то вам ничего не останется, как слушать вполуха и мечтать, чтобы это поскорее закончилось.

То же самое будет ощущать ваша жена сразу после расставания. Любые попытки поговорить вызовут у нее лишь раздражение. Если проявите настойчивость — это снизит ваши шансы на восстановление отношений. Поэтому дайте ей время. Сколько именно — сказать сложно, как минимум 1-2 месяца.

Типичные ошибки

Вы расстроены, хотите как можно быстрее вернуть жену после развода бывшую жену и наладить свою привычную жизнь. Это желание естественно и вполне осуществимо, но только если вы не допустите типичных ошибок:

Обвинения, давление, агрессия, шантаж. Ничто из перечисленного не вариант, если вы хотите спасти брак. Даже если вы считаете расставание несправедливым и преждевременным, даже если по большей части виновата в разрыве жена, сдержите свои эмоции. Ваша задача — перейти на конструктив и не ухудшить ситуацию. А с лишними эмоциями это невозможно. Подарки, внезапные визиты, серенады под балконом.Только в кино может быть достаточно крикнуть у окна «Светка, я тебя люблю!», чтобы все обиды и негатив забылись. Вам может в какой-то момент захотеться совершить романтическую глупость, но бейте себя по рукам: ожидаемой реакции не будет, а ее отказ или игнор станут для вас дополнительной травмой. Не терроризируйте ее своим вниманием. Да, общение нужно сохранить, быть в поле зрения друг друга. Но без нажима. Шквал сообщений в мессенджерах, «пьяные» звонки, внезапные визиты недопустимы. Относитесь к любимой женщине, которую хотите вернуть, как к своему боссу на работе. Вы бы стали его тревожить среди ночи, чтобы признаться в любви? Порывы и спонтанные идеи. Это худшее, что вы можете сделать. Мужчины — люди с преимущественно рациональным типом мышления. Оставайтесь таким в любой, даже самой сложной жизненной ситуации. Наметьте план и двигайтесь по нему. Никаких спонтанных поступков, которые помешают вашей стратегии. Ревность. Жизнь непредсказуема, и даже если вы расставались не по причине измены, ваша жена вполне может завести новые отношения. Иногда это бывает очень быстро. Как вернуть чувства жены в таком случае?

Да, вам обидно, что она вовсю ходит на свидания и общается с другими мужчинами. Но формально вы не имеете права высказывать свои претензии. Ревность к новым знакомым ослабит вашу позицию.

Причины расставания и ваши действия

Тактика действий зависит от причин расставания.

Она ушла к другому

По статистике, 65% отношений, которые стали причиной развода или же зародились сразу после расставания, терпят неудачу в течение первых 6 месяцев. Поэтому отталкивайтесь от этого срока — у вас есть полгода, чтобы вернуть жену.



Самый действенный совет, как вернуть жену от любовника — доказать ей, что вы лучше его. И здесь актуальна пословица «вода камень точит». Постепенно, маленькими шажочками старайтесь убедить ее в том, что новый мужчина — точно не вариант.

Для этого:

узнайте о нем побольше — какие у вас сильные стороны по сравнению с соперником, а по каким аспектам лучше не соревноваться;

сохраняйте общение с бывшей женой — вы должны держать ее в поле зрения, но не переусердствуйте. Пусть ваше внимание будет ненавязчивым;

дарите ей положительные эмоции — ваше преимущество в том, что вы знаете, как ее порадовать, поэтому, возможно, у вас получится вернуть жену до развода. Не давайте ему возможности сориентироваться, используйте свой наработанный годами арсенал;

наладьте с женой доверительное общение — станьте другом, помощником. Скажите ей, что несмотря на расставание, вы готовы сохранять хорошие отношения. Это даст вам поле для маневра и возможность ее вернуть.

Вы ей изменили

Как вернуть жену после измены? Вам придется сильно постараться! Для начала разложите по полочкам то, что пережила жена из-за вашей неверности. Потом нужно будет нейтрализовать каждый из этих пунктов. Например:

1. Потеряла к вам доверие.

Восстановить доверие можно только путем изменения своего поведения: не лгать, открыто делиться своими чувствами, не подводить и не умалчивать проблемы.

Говорить придется много, обсуждать самые острые моменты. Любую фальшь женщина почувствует моментально, поэтому единственный вариант — быть предельно искренним, и не только в момент примирения, но и в дальнейшем.

2. Исчезло чувство безопасности.

Безопасность — это хрустальный замок, который можно разрушить одним неосторожным движением. После вашей измены жена уже не видит в вас крепкое плечо и мощную стену, на которую можно опереться. Ваша задача — восстановить ее убеждение, что вы всегда поможете, защитите и будете рядом в случае любых проблем.

3. Противно от предательства.

Предательство нельзя смыть извинениями. Но можно заслужить прощение. Вряд ли жена когда-либо забудет о вашем поступке, но вполне может свыкнуться с мыслью, что это в прошлом и больше никогда не повторится.

4. Пугающие перемены в жизни.

Изменения в жизни, связанные с разводом, пугают не только женщин, но и мужчин. Но больше всего они сказываются на детях. Постарайтесь сделать так, чтобы после вашего разрыва они не пострадали или минимизируйте ущерб насколько сможете. Это касается смены места жительства, распорядка дня, времени, проведенного с вами.

5. Перестала быть желанной для мужа.

Когда вы наладите регулярное общение с женой, она будет открыта к диалогу. Дайте понять, что она по-прежнему желанна для вас. И что ваша неверность — не запланированная подлость, а досадная ошибка, о которой вы сожалеете. Очень важно сказать это, потому как без искреннего раскаяния вернуть доверие жены не получится.

Расстались по другим причинам

В отношениях двоих людей могут быть проблемы, не связанные с изменой. Например, отсутствие взаимопонимания, вредные привычки или несовместимость характеров, целей, ритмов жизни и пр. Если вы, расставшись, поняли, что это был поспешный шаг, меняйтесь сами и меняйте ваши отношения.

Как вернуть жену если она разлюбила:

выясните у жены, что конкретно ее не устраивало в вас;

поделитесь своими претензиями, но в мягкой, корректной форме;

подумайте вместе, что вы можете изменить — причем желать этих изменений должны оба;

не словами, а делами покажите жене, что вы уже меняетесь;

договоритесь, что это расставание — необходимая пауза, чтобы в итоге сохранить брак.

Улучшайте себя

Даже если вы расстались по не зависящей от вас причине, улучшение себя никогда не помешает. Тем более если провести основательный самоанализ и понять свои слабые стороны, — заняться будет чем.

Поговорите с психологом, пусть составит вашу характеристику личности, пройдите тесты. Чтобы вас понял другой человек, нужно досконально понимать самого себя.

После этого приступайте к делу:

✓ Плохо умеете выражать чувства → Работайте над развитием коммуникативных навыков.

✓ Трудоголик → Научитесь расслабляться (например, с помощью йоги).

✓ Плохие привычки → Пройдите лечение, детокс, смените круг общения.

✓ Замкнутость → Найдите новых знакомых, научитесь получать удовольствие от общения с людьми.

✓ Лень → Поставьте цель (любую: от скинуть 15 кг до построить дом) и идите к ней.

✓ Скупость → Займитесь благотворительностью и начните кайфовать от бескорыстной помощи людям.

✓ Плохое здоровье, физическая слабость → Лечитесь и занимайтесь спортом.

✓ Отсутствие интересов → Заведите хобби, от которого будут гореть глаза.

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Американская актриса Жа Жа Габор однажды заметила: «Чтобы узнать мужчину, нужно с ним развестись». Речь, конечно же, о негативных качествах, которые выходят на поверхность, когда люди расстаются.

Но в контексте нашей темы можно трактовать эти слова иначе: станьте тем, кем вы не были во время совместной жизни. Гораздо лучше, честнее, нежнее и внимательнее. Тогда особых усилий, чтобы понять, как вернуть жену с ребенком, вам прикладывать не придется.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2466797828885711070/

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