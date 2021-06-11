После какой казни русские оставались в живых

Смертная казнь — древнейший из видов наказания, известный человечеству. Она применялась у всех народов, существовавших когда-либо. В Средние века казнь была законодательно закреплена большинством государств, в том числе и на Руси.

Смертная казнь в истории Руси

В статье историка Алены Шестаковой «Процесс развития и применения смертной казни в России» (журнал «Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе», 2014 г) исследователь пишет, что закрепление этого вида наказания историки относят к V веку.

В Древнерусском государстве смертная казнь была введена пять веков спустя, в 996 году. О том, что князь Владимир назначил этот приговор за разбой, впервые говорит «Повесть временных лет». Правда, впоследствии мудрый князь заменил приговор денежным штрафом.

Наследуя византийские традиции, русская церковь издает переводной свод законов – Кормчую книгу, в которой и содержится правовая норма, регламентирующая этот вид наказания. Государство закрепляет смертную казнь в законе в 1398 году, назначив ее за кражу, которую преступник-рецидивист совершает в третий раз. В дальнейшем казнят за кражи из церкви, конокрадство, поджог и государственную измену.

С середины XVIII века применение смертной казни значительно уменьшилось.

Этому способствовала политика российских императриц — Елизаветы Петровны, которая отменила смертную казнь, и Екатерины II. Последняя применила ее лишь дважды за свое правление: за преступление против короны был приговорен подпоручик Василий Мирович, а также после подавления Крестьянской войны казнили Емельяна Пугачева с соратниками.

Последующие государи неохотно применяли смертную казнь. Так, Александр I за 25 лет своего царствования приговорил всего 24 человека, и те были осуждены к этой мере военно-полевыми судами за период войны с Наполеоном 1812 года. В XVIII-XIX веках границы применения смертной казни постепенно сокращались.

Наибольшего размаха смертная казнь достигла в период правления Ивана IV Грозного и Петра I. При Иване Грозном было казнено более 4 тысяч человек. Людей казнили с невероятной жестокостью и по самым разным поводам, иногда просто по настроению или подозрению самодержца.

Были распространены такие виды казни, как повешение, отсекновение головы, утопление и сожжение, четвертование и колесование, посажение на кол, закапывание живьем, заливание в глотку расплавленного металла и прочие, самые немыслимые способы умерщвления. Петр I мог казнить за самые различные проступки: опоздание в караул, врачебную ошибку. После подавления Стрелецкого бунта царь своими руками отрубил голову пятерым бунтовщикам.

Смертная казнь для дворян и крепостных

Представителей разных сословий на Руси подвергали смертной казни по-разному. Дворянство, как высшее сословие, могло претендовать на отсечение головы на эшафоте. На этот процесс сходилось огромное число зрителей, поэтому казнь носила торжественный и «благородный» характер. Все происходило быстро, за считанные секунды, при этом казненный не успевал ничего почувствовать и практически не мучился.

Крепостные крестьяне, напротив, составляли низшее сословие, стоящее, по представлению общества, всего лишь на ступеньку выше домашнего скота. Помещики нещадно эксплуатировали крепостных, продавали и наказывали по своему усмотрению.

Если преступниками оказывались крестьяне, и дело доходило до казни, то их чаще всего просто вешали, иногда четвертовали или применяли другие виды казни. Когда в 1775 году было подавлено Крестьянское восстание, то Емельян Пугачев, как предводитель, был приговорен к публичной казни через четвертование. Да и то перед этой процедурой ему незаметно для публики вначале отрубили голову.

Остальные его соратники были повешены на виселицах по несколько человек, а деревянные сооружения с висящими телами были пущены вниз по течению реки, для устрашения населения. В одной только Нижегородской губернии установили 219 виселиц, казнено было 326 бунтовщиков.

Всего было арестовано около 12,5 тысяч повстанцев, которых били кнутами в тюрьмах, рубили им руки и ноги. Однако затем Екатерина II объявила об амнистии преступников, которые за время своих походов уничтожили более 2 800 дворян, включая женщин и детей, и они вышли на свободу. Вскоре императрица издала указ о восстановлении запрета смертной казни.

Гражданская казнь дворян

В отличие от низших сословий, дворяне могли подвергаться гражданской казни, которую начали применять в XVIII-XIX вв. В этом случае они оставались в живых и их жизни ничего не угрожало, однако социальный статус и доброе имя полностью уничтожались. Дворянин лишался всех своих имущественных и иных прав, у него отбирали все звания и чины. Офицеров разжаловали в солдаты.

Действие происходило на площади, в присутствии зрителей. Над приговоренным символически преломляли шпагу, лишая звания и преимуществ дворянского происхождения. В 1864 году гражданской казни подвергся публицист Николай Чернышевский, после чего писателя отправили на каторжные работы.

В 1826 году к смертной казни приговорили декабристов – дворян и офицеров. 31 участник восстания был приговорен к отсечению головы, пятеро – к четвертованию. Николай I смягчил наказание – согласно его указу, вместо отсечения головы группе декабристов назначили каторжные работы.

Лишь пятеро заговорщиков были казнены менее мучительной смертью через повешение. Остальные сосланы в Сибирь, разжалованы из офицеров в солдаты. Осужденные подверглись также гражданской казни, лишившись дворянства, сословных привилегий и всех званий.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160088-posle-kakoy-kazni-russk...

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