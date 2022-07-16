Серьги: почему на Руси их носили только мужчины

Украшения в ушах - изначально прерогатива исключительно мужская. Серьги были сначала оберегами, а позже превратились в символ силы и власти. Наличие серег в ушах означало высокий статус их носителя.

Защита от нечисти

В глубокой древности славяне-язычники верили, что через отверстия человеческого тела из него может вылететь самое сокровенное и трудно поддающееся контролю — душа. И наоборот, в незащищенные ушные раковины способно поникнуть какое-то зло и волшебство подобно тому, как входят в них недобрые слова.

Мужчины прокалывали уши, а затем продевали в проколы серьги, чтобы защититься от всего дурного. Последние выполняли роль оберегов, своеобразной защиты. Это настолько старинное представление, что было распространено еще у древних ассирийцев, а не только у славян.

Показатель социального положения

Вполне естественно, что очень скоро серьги перестали быть просто оберегами, а превратились в символ высокого — или наоборот, низкого — положения человека в социуме. Храбрые воины, которые в древности не только отважно крушили врагов на поле брани, но и разворовывали после этого захваченные города, могли позволить себе очень дорогие и красивые серьги.

Постепенно украшения из драгоценных металлов, инкрустированные жемчугом и драгоценными камнями, стали привилегией высшей знати.

На Руси князья, высокопоставленные дружинники и другие богатые люди носили только золотые и серебряные сережки. Простолюдины могли позволить себе медные, оловянные или деревянные украшения такого рода.

У богатых торговцев существовала традиция носить серебряные серьги. Князь, его сыновья и остальные члены княжеского рода носили самые роскошные украшения, инкрустированные рубинами, сапфирами, изумрудами и другими камнями такого плана. Приблизительно в это же время к ним присоединились и женщины, оценившие красоту подвесок, обрамлявших лицо.

Указание на род занятий и родственные связи

Серьги наделялись огромным значением. Помимо защиты от чар и демонстрации достатка семьи они выражали также и принадлежность к определенной профессии. В старину на Руси одну серьгу в ухе носили воины, богатыри. Такой обычай существовал вплоть до XII века. Это одиночное украшение имело название «одинец». Мужчину, который носил одинец, звали «серьгач».

В Древнем Риме одну сережку в ухе носили не воины, а рабы. Спустя века эта традиция прижилась и у пиратов. Гораздо позднее у донских казаков одна серьга в левом ухе у мужчины означала, что он — единственный сын у матери. Если казак носил одну серьгу в правом ухе, все знавшие этот символический язык понимали, что он — последний в роду. Убить такого казака означало прервать целый род.

Дань моде

В Московском царстве мода на ношение сережек мужчинами стала постепенно изживать себя. Совсем не популярными они были в петровские времена. Тогда у высшей знати появилось новое увлечение — пышные надушенные парики, из-под которых сережек вообще не было видно. Приближенные к царскому двору и все, кто мог позволить себе купить такой парик, уши украшать перестали.

Простолюдины, не имевшие денег на парики, продолжали щеголять в сережках. Ношение одной серьги для холопа символизировало его принадлежность хозяину. В елизаветинские времена мода поменялась: стало актуальным носить более короткие парики. Серьги снова заблестели в ушах знати.

Во время царствования Павла I их стали носить военные. Причем, носили они женские сережки, подаренные любимыми дамами. Так красавицы стремились защитить своих мужчин от шальной пули. Украшения в ушах снова стали играть роль талисманов, защитных оберегов.

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А вы знали об этом?

Привычное для нас обращение «папа» появилось сравнительно недавно, чуть более 100 лет назад. Вплоть до XX века на Руси среди простого люда отца называли «тата», «тятя» или «батя», но уж никак не «папа». Это слово пришло в русский язык из французского. Кстати, в некоторых деревнях Сибири отца так и называют тятей. Причин происхождения этого исконно русского слова несколько, рассмотрим самые популярные из них.

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