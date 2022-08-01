Большая разница: что делать, если у вас с мужем не совпадают взгляды на жизнь

Это в 19 лет кажется, что если он не читает те же книжки, не был на концерте группы N и совершенно равнодушен к Тарантино, то вам не по пути. С возрастом острые углы сглаживаются — уже не так важно, что он читает или смотрит, любит ли пасту болоньезе или мамин суп с тушенкой.

А вот различия в системах ценностей и принципов могут стать поводом для серьезных разногласий. Что делать, если вы с партнером не совпали (или перестали совпадать — так тоже бывает) по жизненно важным вопросам?

Система ценностей человека зависит от нескольких факторов: характера, воспитания, жизненного опыта. Она — барометр, который помогает каждому из нас определить, что для него хорошо, а что плохо, именно личная система координат влияет на поведение человека и решения, которые он принимает.

Создавая пару, люди сверяют эти системы — как правило, в начале отношений они совпадают, и партнеры отлично уживаются друг с другом. Бывает так, что взгляды на жизнь и ценности разнятся, но у одного из пары есть надежда со временем «обратить» другого в свою веру. Пример: «Это с бывшей он не хотел детей, со мной все будет по-другому». Кроме того, система координат может меняться с опытом. Пример: «До болезни я любил тусоваться, а сейчас понимаю, что лучшее вложение времени и денег – собственное здоровье».

Разница в мировоззрении со временем становится поводом для конфликтов – партнеры не оправдывают надежд друг друга, и в итоге оба испытывают стресс. «Я думала, он изменится после свадьбы!» или «Мне казалось, она станет мягче после того, как родит» - это оттуда. Однако справиться с несовпадением взглядов на жизнь можно и нужно.

Спрашивайте себя

Сможете ли вы смириться с тем, что в семье есть еще одна система ценностей, не менее важная, чем ваша собственная? Например, вы не представляете, что у вас дома живет еще кто-то, кроме вас с мужем. А в его детстве родительский дом всегда был нараспашку для родни и друзей. Сможете ли вы принять тот факт, что у вас время от времени будет жить, например, младший брат мужа, останавливаться его университетские друзья?

Говорите с ним

Обсуждайте друг с другом то, что кажется вам важным, не замалчивайте. Не делайте ставку на то, что ваш близкий человек самостоятельно догадается, что именно вас раздражает или волнует, не копите обиду.

И не бойтесь противостояний – фраза «В спорах рождается истина» в целом верна. Главное – относиться к другим взглядам на жизнь с уважением. Кто знает – может, его неприязнь к уборке, столкнувшись с вашей любовью к чистоте, трансформируется в уютный творческий беспорядок, который понравится вам обоим?

Корректируйте

Попробуйте найти компромисс. Например, в вашем понимании отпуск – это то время, которое семья проводит только вместе. А он всю юность отдыхал только в одиночестве или с друзьями – и теперь не хочет расставаться с этой привычкой. Возможно, вариант, когда основной и самый длинный отпуск он проводит с вами, а пару маленьких – с друзьями, устроит вас обоих. Но только честно: если вы договорились, не меняйте решения и не пилите, рассказывая, чего вам стоило согласиться на его отпуск без вас.

Попросите помощи

Есть вопросы, по которым компромисс найти невозможно. Например, вы хотите детей в ближайшем будущем, а муж не хочет их вообще. Нельзя же завести пол ребенка! Сложно найти общий знаменатель в ситуации, где вы мечтаете о собственной квартире в родном городе, а муж – о переезде в другую страну и карьере музыканта. Непросто бывает найти баланс в денежных вопросах. Нет ничего страшного в том, чтобы обратиться за помощью к семейному психологу. Запишитесь на консультацию – возможно, он поможет вписать ваши личные принципы в общую, семейную систему ценностей.

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А вы знали об этом?

Станислав Васильевич Курилова – один из самых дерзких перебежчиков из СССР. В 1974 году он отправился в круиз на лайнер. Когда судно подошло довольно близко к южным берегам, Курилов ночь спрыгнул за борт и около трех дней плыл. Перебежчик добрался до филиппинских берегов. Там его сразу же заключили в тюрьму. Канадская сестра поспособствовала и мужчину в итоге отправили на постоянное место жительства к родственнице. Курилов женился на гражданке Израиля, много времени проводил в этой стране. Однажды в 1998 году Станислав Васильевич отправился с коллегами на известное озеро Кинерет, где произошло ЧП. Одни из коллег Курилова запутался в сети. Станислав Васильевич бросился на помощь товарищу. Коллега был спасен. А Курилов застрял в сетях. И его не смогли спасти.

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