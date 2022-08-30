Эти 10 простых головоломок под силу решить не каждому

Как уже неоднократно выясняли ученые, очень многие люди в современном мире страдают от слабой концентрации внимания.

Только подумайте, сколько всего нас отвлекает: телефоны, мессенджеры, социальные сети, всплывающая реклама… А с течением времени эти факторы все более и более негативно сказываются на наших способностях к концентрации. Сосредоточиться на какой-то одной задаче становится настоящей проблемой, а это не только упущенное время, но и переживания по поводу того, что задание так и остается невыполненным.

Предлагаем вам немного потренировать свое внимание. Взгляните на эти 10 картинок и попробуйте найти на них изображение, которое отличается от остальных. Сделать это несложно, но от вас потребуется некоторая усидчивость и собранность. Попробуете? Поехали!

1. Найдите на этом рисунке пару, которая отличается от остальных!

2. А здесь попробуйте отыскать влюбленных, которые выглядят не так, как остальные!

3. Если вы посмотрите внимательнее на этот рисунок, то увидите, что одна из пар отличается. Какая?

4. Какой из этих псов отличается от остальных?

5. Один из котиков выглядит не так, как остальные. Какой?

6. С одной из лошадей что-то не так. Найдите ее!

7. А здесь попробуйте найти корону, которая отличается от других!

8. Один из барашков выглядит не так, как остальные. Какой?

9. Какая из коров отличается от прочих?

10. А теперь найдите отличие на одном из этих рисунков.

Ну как, вы справились? Или какое-то из заданий вызвало у вас трудности? Обязательно напишите нам в комментариях!

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А вы знали об этом?

В СССР большинствоженщин - снайперов старались скрыть свое прошлое. Рассказывать о войне такие женщины не любили, а если и заходила речь о работе на фронте, то они скрывали, где именно были задействованы.Кстати, снайперов в ВОВ в плен не брали и расстреливали на месте! Награждались женщины точно так же, как и мужчины, но в отличие от советских солдат свои медали и ордена женщины предпочитали прятать, или демонстрировать только самым близким людям, причем преимущественно награды показывали матерям, и скрывали от отцов. Менталитет советского общества воспринимал женщину как источник света, добра и терпимости, а такая профессия как снайпер не соответствовала этим качествам.Уничтожение людей не имело ничего общего с добром и милосердием, и если для мужчин это считалось естественным, то для женщин такая деятельность воспринималась как противоречащая природе.

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