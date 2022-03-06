«Белый царь»: за что сибирские народы дали это прозвище Ивану Грозному

Иоанна IV, первого царя всея Руси, называют Грозным. И в России, и в странах Запада о его жестокости ходят легенды, не всегда имеющие реальные основания. Тем не менее, прозвище свое Иван Васильевич получил вполне заслуженно. Однако, среди народов, населяющих Урал и Сибирь, укоренилось другое прозвище — Белый Царь. Вслед за ним так стали называть и других русских государей. Чем это можно объяснить?

Все началось со взятия Казани

Великий князь московский Иван Васильевич, как известно, стал первым правителем России, принявшим царский титул. Венчание на царство состоялось в 1547 году, когда Иоанну было всего 16 лет. Титул царя (от слова «цесарь») появился в русской традиции из Византии, где именно так именовали правителей православной империи. Однако, великая православная империя пала под натиском мусульман, и единственным православным государством оставались Московские земли. На плечи Московского князя ложилась задача защиты православной веры, а, стало быть, он получал право и на царский титул. Именно так рассуждали идеологи двора Ивана Грозного (митрополит Макарий, Иосиф Волоцкий и другие), готовившие юного великого князя к принятию царского титула.

Для восточных народов право Ивана Грозного на царский титул стало несомненным, когда он в 1552 году завоевал Казанское ханство, покончив, таким образом, с последними «осколком» Золотой Орды, некогда покорившей Русь.

Кроме того, по материнской линии Иван Васильевич был дальним потомком самого великого Чингисхана.

После того, как Казанское ханство стало частью Московского государства, под руку русского царя перешли и многочисленные народы Урала и Поволжья – татары, башкиры, мордва, чуваши и т.д. Затем к русским землям были присоединены Сибирское ханство, Астраханское ханство. Ногайская орда и т.д. На всех этих обширных территориях Ивана Васильевича именовали Белым царем. Царь – поскольку наследник великой Золотой Орды. Белый – поскольку пребывает на западе от Урала и Сибири. Дело в том, что у тюркоязычных народов издревле существовала цветовая символика сторон света. Согласно ей, востоку соответствует синий цвет, югу – красный, северу – черный, а западу – белый. То есть, Белый царь – это царь, находящийся на западе, западный царь.

А что потом?

В России прозвание «Белый царь» подхватили и обогатили новыми смыслами. Дело в том, что «белый» по очень давней традиции в России значило – не платящий налогов и податей, в отличии от «черного», податного населения. Белый царь – это свободный царь, никому не обязанный платить дань.

Есть у слова «белый» и еще одно значение, которое со временем стало основным. Белый – чистый, незапятнанный. Только таким и мог быть в сознании народа православный государь. В «Голубиной книге» есть такие строчки:

«Почему ж Белый царь над царями царь?

И он держит веру крещеную,

Веру крещеную, богомольную,

Стоит за веру христианскую».

В народном сознании белый цвет ассоциируется со всем самым чистым и лучшим. Не случайно чудесную страну праведников именовали Беловодьем.

Вслед за Иваном Грозным Белыми царями именовали и других правителей России, обогатив эту «народную» титулатуру поэтическими и религиозно-мистическими представлениями о месте и роли Русской земли и русской царствующей династии в сохранении истинной православной веры в ее первозданной чистоте.

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