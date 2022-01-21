Факты о Льве Троцком, о которых не рассказывали в советской школе

Один из самых знаменитых революционеров мира Лев Давидович Бронштейн по кличке Троцкий (1879-1940) прошёл в своей жизни путь от изгнанника до второго человека в России и вновь до изгнанника, убитого своим более удачливым соперником в борьбе за власть. Память о Льве Троцком на его родине тоже претерпела разные кульбиты: от поношения до полного замалчивания и последующих попыток создания его культа. Только в последние 30 лет появилась возможность объективно рассуждать об этом неординарном деятеле.



Лев Давидович Троцкий (Бронштейн)





Вождь Октябрьского переворота

До конца 1980-х годов акцент у советских историков, когда они писали о Троцком, делался на его разногласия с Лениным в период с 1903 по 1917 год. В сталинское время не уставали подчёркивать, что когда Троцкий в 1917 году вошёл в партию большевиков, он сделал это исключительно с целью вредить делу революции и строительства социализма.

Если бы Троцкий хотел это сделать, ему ничего не стоило подвергнуть разгрому большевиков в самом начале Октябрьской революции, поскольку именно Троцкий занимал ключевой для победы восстания пост председателя Петроградского Совета и фактически руководил вооружённым восстанием в Петрограде. Ленин был совершенно непричастен к технической стороне захвата власти.

Он давал только общие указания. Претворением их в жизнь занимался Троцкий.





Л.Троцкий выступает перед красноармейцами, 1918 год



Троцкий не был генералом, сидящим в штабе и отдающим приказы подчинённым. Он не гнушался личной «чёрной работой». Например, узнав о том, что гарнизон Петропавловской крепости не поддаётся убеждениям агитаторов-большевиков и остаётся верен Временному правительству, Троцкий сам помчался туда убеждать солдат. От поведения гарнизона Петропавловской крепости зависел успех рейда крейсера «Аврора» под стены Зимнего дворца. Кроме того, в крепости хранился арсенал в сто тысяч винтовок. Троцкий использовал свои прекрасные качества революционного оратора. Петропавловцы перешли на сторону большевиков, а сто тысяч винтовок были розданы красногвардейцам.

Человек, выигравший гражданскую войну

Традиционно замалчивалась выдающаяся роль Троцкого в организации Красной Армии. После своего неудачного дебюта на поприще дипломата, закончившегося отставкой 1 марта 1918 года с поста наркома по иностранным делам, Троцкий охотно принял назначение на должность наркома по военным и морским делам. Вскоре эта должность была дополнена постом председателя Революционного Военного Совета Республики (РВСР). В советских учебниках часто фигурировал этот безликий РВСР как высший орган руководства Красной Армии во время гражданской войны, но до конца 1980-х годов было запрещено упоминать, что возглавлял его Троцкий.





Л.Троцкий в Брест-Литовске, ноябрь 1917 года



Будучи человеком сугубо гражданским по происхождению, воспитанию и привычкам, Троцкий, тем не менее, проявил подлинный талант и политическое чутьё в военном деле. В стратегические вопросы он не вмешивался, отдав их решение специалистам. Именно в доверии к военным специалистам, «военспецам», по терминологии большевиков – классовым врагам, заключалась организационная стратегия Троцкого при строительстве Красной Армии.

В отличие от многих своих товарищей по партии, Троцкий был убеждённым сторонником привлечения старорежимного офицерства в командные кадры пролетарской армии. Но мало того, что он ратовал за использование царских генералов и офицеров. Троцкий стал насаждать в революционной армии старорежимную дисциплину, что считалось многими большевиками совсем уже недопустимым делом. Однако Троцкий настоял на своём и железной рукой сумел провести свою политику в жизнь. Результаты его работы с горечью признавали сами белогвардейские генералы в своих мемуарах, отмечая, что русские офицеры под руководством еврея Бронштейна в кратчайший срок создали гораздо более боеспособную и дисциплинированную, а также тактически более грамотную армию, чем те армии, которые создавались русскими офицерами под их, белых генералов, руководством.





Л.Троцкий на Красной площади, начало 1920-х годов



Выходит, противник более адекватно оценил заслуги Троцкого для победы революции, чем те, кто ему, собственно, был обязан этой победой.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Мало кто знает, что Лев Троцкий был гражданином США, авантюристом, проходимцем и далеко не бедным «пролетарием». Перед тем, как вернуться на свою историческую Родину, простой иммигрант имел многочасовую беседу с американским президентом Вудро Вильсоном , после чего встретился с одним из крупнейших финансистов и банкиров США Яковом Шиффом и получил от него под расписку двадцать миллионов долларов золотом на организацию военного переворота в России.

Любопытно, что перед этим Троцкий выступал на митинге евреев в Нью-Йорке и призывал евреев ехать с ним – «Забирать власть у Русского Царя!».Именно после этого Троцкий привёз в Россию 276 иудейских бандитов из восточного района Нью-Йорка, а также оружие и боеприпасы. Вся эта банда приплыла на корабле под названием «Христиания», тоже любезно оплаченном иудейскими банкирами Ротшильдом, Варбургом, Хакаурером и т. д..

Важно отметить, что Лев Давидович не подвел своих заокеанских покровителей и с «честью» выполнил все их зловещие поручения. Чего только стоят события, произошедшие непосредственно после октябрьского переворота, когда Ленин разрешил Троцкому грабить и убивать состоятельных жителей города, что вошло в историю как «Варфоломеевская ночь в Петрограде». Готовя эту расправу, Троцкий громко кричал :«Нам нужны реки крови. Надо вырезать всех русских, опустошить эту территорию и заселить ее евреями».

Буквально через час огромная армия кровожадных убийц начала грабить и убивать в жилых кварталах города. Головорезы вламывались, стреляли, закалывали штыками и грабили, а потом выбрасывали трупы на улицу, в канавы, в мусорные баки . Они насиловали девочек , потом закалывали штыками и вытаскивали на улицу. К утру улицы Петрограда были завалены трупами хорошо одетых людей, единственной виной которых было их буржуазное происхождение !

Именно в это тревожное время, по мнению многих историков, стали зарождаться так называемые коммуналки , когда безопаснее было жить в одной квартире с несколькими семьями , что в какой-то степени гарантировало от вторжения ночных грабителей .Скажу больше, Ленину так понравилась эта акция, что он приказал Троцкому повторить ее и в Москве , правда, там они действовали значительно умеренно ! Едва окончились кровавые события с 25 по 29 октября, большевики , чтобы скрыть эти ужасные факты , подняли шумиху на весь мир о якобы бескровной революции в Петрограде.

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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