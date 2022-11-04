Контрибуции с врага: сколько денег заплатили другие страны за нападение на Россию

Уплата контрибуции победителю считалась самым большим унижением. За всю историю множество стран было наказано «рублем» за наглость нападения на Россию. Многие из них больше не рискнули дразнить судьбу.

Контрибуции с Турции

У России так происходило по большей части в войнах с южными соседями. Почти все русско-турецкие войны оканчивались успешно для России.

Впервые вопрос о контрибуции встал после победы России в войне 1768-1774 гг. По условиям договора, подписанного с русской стороны графом Петром Румянцевым-Задунайским в местечке Кючук-Кайнарджи (ныне в Болгарии), Османская империя обязалась заплатить Российской 7 миллионов пиастров (примерно 4 с половиной миллиона тогдашних рублей серебром) «за военные издержки».

Поражение Турции от России в войне 1787-1791 гг. также было значительным. По условиям мирного договора, заключенного в Яссах (ныне территория Румынии), Турция должна была, согласно некоторым авторам, выплатить России 12 миллионов пиастров (свыше 7 с половиной миллионов рублей). Однако в публикациях текста договора это условие не приводится.

Те же авторы сообщают, будто после того, как турки согласились с этим требованием России, граф Александр Безбородко, по поручению Екатерины II, отказался от получения этой суммы. Но Безбородко был в Петербурге и не присутствовал при заключении договора. Поэтому разумнее считать, что пункта о контрибуции, как об этом свидетельствует опубликованный текст Ясского договора, в нём не было.

Так что, скорее всего, великодушный отказ России от получения контрибуции в данном случае – такая же красивая патриотическая легенда, как и в случае контрибуции с Франции после окончательного изгнания Наполеона (см. ниже).

Вероятно, мотивом отказа России от контрибуции с Турции после войны 1787-1791 гг. стала трудность получения даже той суммы, которую Турция была должна по Кючук-Кайнарджийскому договору. Точно так же Россия не стала требовать с Турции денег по Бухарестскому миру, завершившему войну 1806-1812 гг. В обоих случаях Россия обеспечивала себе, в первую очередь, территориальные приращения.

Война 1828-1829 гг. с Турцией завершилась очередным триумфом России. Русские войска под командованием фельдмаршала Дибича-Забалканского впервые преодолели Балканы. По Адрианопольскому миру 1829 года османское правительство признало обязанность выплатить России в течение полутора лет полтора миллиона нидерландских.

Следующая победа над Турцией была одержана спустя полвека. 19 февраля (3 марта) 1878 года в предместье Стамбула Сан-Стефано был подписан предварительный мирный договор, зафиксировавший впечатляющие успехи русского оружия на Балканах. В тексте договора долг Турции был исчислен в 1 млрд. 410 млн. рублей.

Интересно, как была подсчитана эта сумма. 900 млн. – «военные издержки» России (то есть чистая контрибуция), 400 млн. – «убытки, причинённые южному побережью государства, торговле, промышленности и железным дорогам», 100 млн. – за вторжение турецких войск на Кавказ, 10 млн. – «протори и убытки русским подданным и учреждениям в Турции».

Однако территориальные приобретения России за счёт Турции на Кавказе и в дельте Дуная были поставлены в счёт компенсации этих убытков и оценены в 1 млрд. 100 млн. рублей (довольно много, учитывая, что за 11 лет до того Россия продала огромную Аляску Соединённым Штатам всего за 13 млн. рублей). Поэтому благородными металлами Турция была обязана выплатить России всего 310 млн. рублей.

Однако, на общеевропейском конгрессе в Берлине условия Сан-Стефанского договора были аннулированы. Вместе с тем, России не запрещалось вновь договориться с Турцией по тем вопросам, которые не были постановлены в Берлинском трактате. Поэтому 27 января (8 февраля) 1879 года представители высоких сторон подписали в Константинополе положения нового русско-турецкого мирного договора. В нём Турция признавалась обязанной уплатить России деньгами 802,5 миллиона франков. Это составляло 297 миллионов рублей. Кроме того, Россия оставляла за собой право передать Турции список претензий частных лиц, пострадавших от войны, однако оговаривалось, что общая сумма таких претензий не может превышать 26 750 000 франков (10 млн. рублей).

Другие контрибуции: с Персии и с Франции

Ещё с одного южного соседа Россия взыскала денежную пеню за «военные издержки». После войны с Персией 1826-1828 гг., по Туркманчайскому мирному договору, Россия получала 20 миллионов серебряных рублей.

Войны со Швецией, неоднократно заканчивавшиеся победами России, фиксировали, в лучшем случае, лишь территориальные изменения. За самое первое из них – присоединение части Прибалтики, южного берега Финского залива, устья Невы и Карельского перешейка – Россия сама заплатила Швеции в 1722-1724 гг. 2 миллиона ефимков (1,28 млн. рублей).

А вот зато окончание Наполеоновских войн ознаменовалось единственным взысканием Россией контрибуции с европейского противника. Правда, до этого могло не дойти. Условия первого Парижского мирного договора, подписанного победившими союзниками с восстановленным на престоле французским королём Людовиком XVIII Бурбоном 30 мая (нового стиля) 1814 года, были исключительно мягкими, и речь о контрибуции в них не шла. Союзники желали подчеркнуть, что не делают Францию и её новое правительство ответственными за политику Наполеона.

Но безумная политика Бурбонов привела к тому, что в 1815 году Наполеон снова легко смог воцариться во Франции. Тут уже последовало более суровое наказание, если можно так выразиться, за политическое разгильдяйство. По условиям второго Парижского мирного договора, подписанного 20 ноября 1815 года, Французское королевство должно было уплатить четырём союзникам – Великобритании, Австрии, Пруссии и России – 700 миллионов франков. Кроме того, во Франции до 1818 года оставались оккупационные войска четырёх держав, содержание которых также было возложено на французский бюджет.

Контрибуцию с Франции союзники разделили поровну, хотя их вклад в победу над Наполеоном и ущерб, нанесённый им войной, были различными. Россия пострадала сильнее всех союзников и больше всех пролила крови для победы, но получала тоже 175 миллионов франков, которые вряд ли могли компенсировать даже грабёж Наполеоном сокровищ Московского Кремля.

Нередко говорится, что российский император Александр I отказался от российской доли контрибуции. Однако Россия и не платила потом за крупные займы, полученные ею от Англии во время войны. Таким образом, здесь произошёл не отказ, а взаимозачёт, точные суммы которого держатся в секрете уже третье столетие. Впрочем, Пруссия и Австрия тоже должны были возвращать кредиты «туманному Альбиону», так что почти все 700 миллионов контрибуции оказались в итоге в британской казне.

Источник

А вы знали об этом?

Миланья Бросквит, ярая защитница прав животных, вышла замуж за своего коня Теодора. Этим жестом она хотела показать, что разница между видами не имеет значения, а важны лишь отношения между ними. Эрика Ла Тоер Эиффель, 37 лет, живет в Сан-Франциско. Ее первым увлечением был Ланс, лук, который помог ей стать лучником мирового класса. Также она любила Берлинскую стену, и она утверждает, что имела физические отношения с куском стены, который она держит в своей спальне. Но недавно она решила жениться на Эйфелевой башне, процесс проходил в интимной церемонии, присутствовали несколько друзей. После церемонии она изменила свое имя на Эиффель.

Рекомендую также прочесть:

Гайдар и Голиков - детский писатель, алкоголик, палач и неврастеник: человек один, а такие разные личности https://otari.mirtesen.ru/blog/43198420637/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!