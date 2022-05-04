Как в России на самом деле появился триколор

Каждый гражданин России знает, что российский триколор появился у нас благодаря Петру Великому. Но если вы учились в школе с углубленным изучением истории, или ваш учитель был из вексиллологов, то вы знаете совсем другое – правильное. Первый триколор появился в России раньше, во времена правления первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича.

Как мы оказались под этим флагом?

В 1634 году ко двору Михаила Фёдоровича прибыло посольство от голштинского герцога Фридриха III. Кроме дипломатических вопросов, посольство также решило вопрос о постройке на Волге десяти кораблей для путешествия в Персию. Первый корабль, «Фредерик», был спущен на воду в 1636 году. Срок его корабельной жизни был недолог, но шёл он под голштинским флагом, подозрительно похожим на наш нынешний триколор. Так трёхцветный флаг был явлен взору русского человека, но пока это был не русский флаг, русским (или почти русским) он стал при Алексее Михайловиче.

Алексей Михайлович выбрал этот флаг для первого русского фрегата «Орел». Голландский инженер Давыд Бутлер испросил у царя, какой флаг ставить на корабль. Своего флага у России ещё не было, да и команда фрегата состояла целиком из голландцев, поэтому не долго думая решено было поставить флаг, идентичный голландскому, что, конечно, по меньшей мере странно.

Выйти под протестантским флагом в море для тогдашних русских моряков, которые на 80 процентов состояли из поморов, было равносильно тому, если бы они еще взяли на борт эскорт женщин, принесли торжественное жертвоприношение чайки прямо на палубе, установили несколько гробов в трюме и нарушили другие приметы. Вывод отсюда напрашивается один: на «Орле» не было ни одного православного. Хотя, корабль он и есть корабль. Корабельные флаги раньше были полной формальностью, их меняли перед заходами в порты, торговлю нельзя было подвергать угрозе. В общем и целом, триколор впервые появился на русском корабле по случайности, доходящей до абсурда.

Появление триколора при Петре тоже нельзя объяснить мудростью выбора правителя. Просто он очень любил Голландию. Настолько сильно, что многие придворные после возвращения Петра I из великого посольства подумали, что его подменили. В Роттердаме Петра ждал построенный по заказу Петра фрегат с голландским флагом. Он настолько понравился Петру, что тот решил не менять и стяг.

Почему три цвета?

Три цвета на российском флаге связано с геральдической модой, идущей ещё от меровингов. На знамени франкского короля Хлодвига было три жабы, обозначающие трёх матерей, три расовых типа, три психологических модели мировоззрения: Фрейю, Лиду и Финду. Позже жабы были заменены лилиями, символизирующими сначала Деву Марию, а затем Святую троицу. Единого значения символики цветов российского флага не существует. Каждый волен верить в то, во что ему захочется, но показательно, что расцветка российского флага могла бы быть и другой. Изначально флаг голландцев был не красно-сине-белым, вместо красного цвета был оранжевый. Сменить оранжевый цвет на красный голландцев побудила, по официальной версии, революция, по бытовой – то, что оранжевый цвет, выцветая, приобретал совсем уж интересные тона, вплоть до зелёного, и флаг был похож на популярный сегодня в определённых кругах «радужный флаг». Хотим ли мы такого флага?

Почему другие славяне тоже под этим флагом?

Официально существует три версии того, из-за чего"наши цвета" присутствуют и на флагах других народов, участвовавших в середине XIX века в панславянском съезде. Две из них абсурдные, одна - истинная. По первой версии - цвета заимствованы не с российского торгового флага, а с флага Франции, и олицетворяют они, соответственно, свободу, равенство и братство. Конечно, это не так. Николай I, имеющий об этих трёх ценностях своё представление (в корне отличное от идеалов французской революции) вряд ли бы допустил такой генезис. Вторая версия и того слабее: цвета эти достались панславянам от герцогства Крайна, которое по площади с три Москвы. Наконец, главная версия - это "русский генезис". Спонсорство и поддержка со стороны России - основная причина триколора в национальных флагах славянских народов.

Почему этот флаг выбрало Временное правительство?

Оно его фактически и не выбирало. Оно его просто не меняло. На Юридическом совещании в апреле 1917 года флаг было решено оставить в качестве национального. На майском заседании Временного правительства вопрос о флаге был отложен "до разрешения Учредительным собранием". По факту, триколор оставался национальным флагом до Октябрьской революции, юридически - до 13 апреля 1918 года. когда было принято решение об установлении флага РСФСР. В период Гражданской войны триколор был флагом Белых, Советская армия сражалась под красным флагом.

Почему этот флаг выбрал Ельцин?

Первым, кто в новейшей истории использовал триколор был Гарри Каспаров. Во время матча на первенство мира с Анатолием Карповым (который играл под советским флагом), Каспаров выступил под красно-бело-синим флагом. Шла перестройка и Гарри Кимович, очевидно, чувствовал, откуда и куда дует ветер. Тот матч Каспаров, кстати, выиграл. Через год выиграл и флаг. На путч (случайность, наверное), пришли люди с красно-бело-синими флагами. Ветераны, которых 20 лет назад было гораздо больше, и которые тоже были в толпе у Дома Советов испытали недоумение: они помнили историю полувековой давности. Один из флагов оказался на танке с Борисом Николаевичем. Интересно, что мемориал Ельцина на Новодевичьем кладбище представляет из себя огромный триколор.

Источник

А вы знали ?

В отличие от других народов, массовая кастрация мужчин на Руси почти не практиковалась. Однако были случаи, когда ее все-таки производили. Вместе с распространением христианства на Русь пришли и многие византийские обычаи, в частности, практика членовредительных телесных наказаний. Осужденным наносили увечья, лишая их какой-нибудь части тела, которая, как правило, имела отношение к совершенному преступлению. Так, вору могли отрубить руку, за разбой или кражу из церкви грабитель мог лишиться заодно и ноги, фальшивомонетчикам отрезали пальцы. Осужденных по политическим мотивам часто ослепляли, вырезали им ноздри, отрезали уши и язык. Что же касается кастрации, то она применялась редко. Если в Западной Европе кастрация была официально узаконена как наказание за изнасилование или прелюбодеяние, то в России она чаще происходила стихийно.Так, отец и братья обесчещенной девушки могли без всякого суда оскопить виновника, даже при условии, что у молодых все произошло по согласию. Или оскорбленный муж мог проделать то же самое с любовником своей жены. Иногда кастрация осуществлялась из мести, ей подвергали холопов, пленных или избавлялись таким образом от лишних претендентов на власть, имущество и проч. Ведь такой человек становился не просто увечным, а неполноценным и с гражданской точки зрения. Кроме того, поскольку считалось, что у кастратов исчезает склонность к агрессии, могли кастрировать высокопоставленных лиц – князей, бояр, чиновников. Но это являлось чистой воды самоуправством, и такие эпизоды были единичны. Порой кастрация применялась к психически неполноценным людям, в том числе и подросткам, поскольку они не могли контролировать свое половое поведение. В XVIII веке в России появилась религиозная секта скопцов, приверженцы которой считали, что спасти свою душу можно только путем борьбы с плотью, а единственный путь к этому – оскопление, лишение «грешных» органов.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Кто победил во Второй мировой войне? Поразительные результаты опроса среди европейцев и американцев https://otari.mirtesen.ru/blog/43456247784/

Какой народ на Кавказе самый древний? https://otari.mirtesen.ru/blog/43086658496/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!