Картины 4-летнего художника продаются за тысячи долларов

Маленькому Адваиту Коларкару 4 года, он еще не ходит в школу, зато рисует картины, которые продаются за бешеные для ребенка деньги. Мальчик уже успел принять участие во многих изобразительных выставках наравне со взрослыми художниками.





До 2016 года Адваит жил в Индии, потом вместе с родителями переехал в Канаду, более развитую в сфере искусства страну. Последняя выставка мальчика, ArtExpo, проходила в Нью-Йорке. Адваит, естественно, был самым юным участником.

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Мальчику было всего 8 месяцев, когда он впервые взял в руки кисточку. Увидев рисунок, родители не поверили, что это нарисовал их сын. Мама Адваита признается, что это было для них магией.

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«У него есть четкое направление и стремление, он точно знает, куда ему надо двигаться, и ведет себя к результату», — говорит мама мальчика в интервью BBC.

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У Адваита уже были три собственные выставки, а за все его проданные картины родители выручили порядка 55 тысяч долларов.

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Хелен Бриджо купила уже девять картин Адваита: «Я помню, как зашла в выставочный зал и не могла поверить своим глазам: эти цвета были настолько красивые, что сразу приковали все мое внимание. Знаете, если вы не знакомы с абстрактной живописью, можно легко утверждать, что любой может так же набросать на холст красок.

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Но если бы вы понимали цвета и текстуры, то вы бы заметили, что эти работы — это больше чем просто рисунки на холсте».



«Это все — его творения, плод могучего воображения. И мы бы хотели, чтобы так все и оставалось всегда», — утверждает папа мальчика.

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Сандар Альтвегер, художница и преподаватель Колледжа искусства: «Многие дети просто видят перед собой краски и смешивают их как хотят. Это же другой случай: этот мальчик все продумывает, он увлечен своим занятием. Это довольно необычно. Никогда не знаешь, чем может закончиться такое увлечение. Я видела многих маленьких художников, которые были очень одаренными, но потом теряли интерес к творчеству».

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2485751129614322190/

А вы знали об этом?

Как-то раз директору департамента полиции Дурнову попалось любовное письмо одной петербуржской дамы, адресованное послу Бразилии. Из письма явствовало, что автор и адресат давно находятся в интимных отношениях. Вроде бы, дело заурядное, никакой крамолы… Но беда заключалась в том, что дама-то была ещё и любовницей самого Петра Дурново! Директор департамента полиции дал волю личным страстям. Первым делом он явился на квартиру к изменнице, отхлестал её по щекам и швырнул её любовное письмо бразильскому послу ей в лицо. Уже здесь видим, как Дурново непрофессионально поступил. Но этого мало. Дурново, в отсутствие посла, устроил обыск у него на квартире в поисках других писем от любовницы. Тем самым нарушив дипломатический иммунитет посла.В результате бразильский посол немедленно написал жалобу лично императору Александру III, на что царь, ознакомившись с действиями Дурново, отдал рескрипт министру внутренних дел касательно Петра Дурново: «Убрать эту свинью в 24 часа!».

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43510928661)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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