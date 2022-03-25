Интересные факты про удивительные особенности разных стран

Каждая страна и даже город может удивить нас своими необычными особенностями. Пожалуй, именно поэтому так здорово путешествовать и знакомится с культурой местных жителей. Пользователи Сети решили поделиться интересными фактами об особенностях, которые удивили их во время странствий по свету.
1.
Японцы любят автоматы с продуктами и продают там даже торты в баночках.
2.
В Копенгагене есть площадки, где дети учатся ездить на велосипеде по настоящей улице.
3.
В польском Вроцлаве рядом с каждым собором стоят тактильные модели, чтобы незрячие люди смогли представить их вид.
4.
Синий знак «Стоп» на Гавайях.
5.
В Германии можно поиграть в пинг-понг с человеком по другую сторону светофора.
6.
В Австралии очень любят гигантские скульптуры. По всей стране установлено более 150 огромных фигур в виде животных, растений и даже продуктов.
7.
Служба ежедневной доставки багетов работает во Франции.
8.
На некоторых флоридских шоссе действительно нельзя парковаться.
9.
Скромный перекус в армянском ресторане за 6 долларов.
10.
Швейцарская бутылка с изображением горы, откуда взяли эту воду.
11.
Старые телефонные кабинки в Великобритании переоборудуют для других целей.
12.
В супермаркетах Саудовской Аравии продаётся верблюжье молоко.
13.
В Таиланде место для курения обрело довольно зловещую форму.
14.
В Италии завод Lamborghini передаёт машины полицейским — для патрулирования и доставки органов для трансплантации.
15.
Канадская сеть быстрого питания вместо игрушек кладёт в детские наборы горшочки с семенами.
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