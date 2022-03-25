Интересные факты про удивительные особенности разных стран

Каждая страна и даже город может удивить нас своими необычными особенностями. Пожалуй, именно поэтому так здорово путешествовать и знакомится с культурой местных жителей. Пользователи Сети решили поделиться интересными фактами об особенностях, которые удивили их во время странствий по свету.

1.

Японцы любят автоматы с продуктами и продают там даже торты в баночках.

2.

В Копенгагене есть площадки, где дети учатся ездить на велосипеде по настоящей улице.

3.

В польском Вроцлаве рядом с каждым собором стоят тактильные модели, чтобы незрячие люди смогли представить их вид.

4.

Синий знак «Стоп» на Гавайях.

5.

В Германии можно поиграть в пинг-понг с человеком по другую сторону светофора.

6.

В Австралии очень любят гигантские скульптуры. По всей стране установлено более 150 огромных фигур в виде животных, растений и даже продуктов.

7.

Служба ежедневной доставки багетов работает во Франции.

8.

На некоторых флоридских шоссе действительно нельзя парковаться.

9.

Скромный перекус в армянском ресторане за 6 долларов.

10.

Швейцарская бутылка с изображением горы, откуда взяли эту воду.

11.

Старые телефонные кабинки в Великобритании переоборудуют для других целей.

12.

В супермаркетах Саудовской Аравии продаётся верблюжье молоко.

13.

В Таиланде место для курения обрело довольно зловещую форму.

14.

В Италии завод Lamborghini передаёт машины полицейским — для патрулирования и доставки органов для трансплантации.

15.

Канадская сеть быстрого питания вместо игрушек кладёт в детские наборы горшочки с семенами.