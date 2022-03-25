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Интересные факты про удивительные особенности разных стран

Каждая страна и даже город может удивить нас своими необычными особенностями. Пожалуй, именно поэтому так здорово путешествовать и знакомится с культурой местных жителей. Пользователи Сети решили поделиться интересными фактами об особенностях, которые удивили их во время странствий по свету.

1.

Японцы любят автоматы с продуктами и продают там даже торты в баночках.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

2.

В Копенгагене есть площадки, где дети учатся ездить на велосипеде по настоящей улице.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

3.

В польском Вроцлаве рядом с каждым собором стоят тактильные модели, чтобы незрячие люди смогли представить их вид.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

4.

Синий знак «Стоп» на Гавайях.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

5.

В Германии можно поиграть в пинг-понг с человеком по другую сторону светофора.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

6.

В Австралии очень любят гигантские скульптуры. По всей стране установлено более 150 огромных фигур в виде животных, растений и даже продуктов.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

7.

Служба ежедневной доставки багетов работает во Франции.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

8.

На некоторых флоридских шоссе действительно нельзя парковаться.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

9.

Скромный перекус в армянском ресторане за 6 долларов.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

10.

Швейцарская бутылка с изображением горы, откуда взяли эту воду.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

11.

Старые телефонные кабинки в Великобритании переоборудуют для других целей.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

12.

В супермаркетах Саудовской Аравии продаётся верблюжье молоко.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

13.

В Таиланде место для курения обрело довольно зловещую форму.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

14.

В Италии завод Lamborghini передаёт машины полицейским — для патрулирования и доставки органов для трансплантации.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

15.

Канадская сеть быстрого питания вместо игрушек кладёт в детские наборы горшочки с семенами.

Интересные факты про удивительные особенности разных стран

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