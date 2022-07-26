Какой народ первым создал корабли, способные преодолевать льды?

О драккарах викингов, мощных кораблях древних римлян и финикийцев написано и сказано очень много. Их строение, назначение и функции изучены досконально. Они преодолевали не одну тысячу морских миль. Скандинавские драккары смогли даже доплыть до Гренландии и Америки.

Однако и наши предки - древние русы были не менее, а может даже и более талантливыми кораблестроителями, чем их соседи.

Первыми русскими кораблями стали изящные, но очень прочные ладьи. Длина ладьи была примерно двадцать метров. В движение она приводилась при помощи парусов и весел. На борт древнерусского судна могли подняться до сорока человек.

Осадка у ладьи была небольшая, что позволяло ей ходить не только по морям и озерам, а также по рекам.

При необходимости ладьи перетаскивались через опасные речные пороги или через сушу. Такой способ назывался волок. Объяснялось это тем, что наши ладьи были достаточно легкими, поэтому экипаж без труда перетаскивал по суше свое судно из одного водоема в другой, экономя время в пути.

Чего нельзя сказать о громоздких морских кораблях, которые строили соседи древних русов.

Например, князь Олег, который правил Русью с 879 по 912 годы, смог без особых проблем доплыть по рекам из Новгорода до Византии.

Волок позволил князю преодолеть заградительные цепи Царьграда и войти в столицу Византийский империи.

Помимо легких ладей строили наши предки и другой тип кораблей, который называл кочи. В основном кочи использовали северные поморы, которые жили на берегу Белого моря.

Поморы - самобытная этнографическая группа русского народа, живущая на побережье Белого и Баренцева морей.

Кочи были предназначены для плавания по северным морям. На кочах были переборки, которые делили корабли на отсеки, а также палуба, закрывавшая от штормов трюм. На кочах поморы плавали не только по северным рекам и Белому морю, но также доходили до Шпицбергена. А как известно, это очень опасный район Северного Ледовитого океана, где лед встречается даже летом.

Однако благодаря круглому днищу коч мог приподниматься над сдавливающими его льдами, не получая ущерба. Поэтому поморские кочи - первые в мире ледоходные суда, которые без труда преодолевали большие расстояния северных морей.

В наше время карельские корабелы построили по старинным чертежам подобный коч и отправились на нем по просторам Северного Ледовитого океана. Плавание прошло благополучно, что стало доказательством того, что наши предки были искусными кораблестроителями, которым могут позавидовать иностранные корабелы.

Таким образом, древнерусские корабли - ладьи и кочи - были уникальными судами, которые могли преодолевать не только водные пространства, но и сушу. Им были не страшны даже коварные северные льды.

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