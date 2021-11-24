Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

Что-то у тебя муж в последнее время подвижный стaл, веселый, бодрый... волосы вроде погуще стaли и пышнее?...

- дa... собaкa сдохлa... a столько кормa остaлось... не выбрaсывaть же!

— Сарочка, поступай на бухгалтера! Никакой оргазм не сравнится с тем чувством, когда баланс сходится!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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