Животные которые меняют свой пол

Природа последовательна в своих изысканиях. Создавая животных, она позаботилась о том, чтобы самцы и самки неизменно притягивались друг к другу.

Но в условиях естественного отбора некоторые представители фауны развили в себе способность менять пол. Ученые назвали этот навык «гермафродитизм».

В зависимости от того, внешне происходит изменение или перестраивается весь организм, это явление можно поделить поделить на истинное и ложное.

Почему животные меняют пол?

Царство зверей отличается борьбой за продолжения рода в условиях, когда самок может не хватать. Это главная причина возникновения видового гермафродитизма.

Среди «пойманных» на смене пола животных наибольшее количество морских обитателей, далее по списку земноводные, а звание проигравших отдано млекопитающим: всего один их представитель несет знамя последовательного гермафродита. В качестве утешительного приза с него и начнем.

Пятнистая гиена (Crocuta crocuta)

Пятнистая гиена — самый крупный представитель рода Гиена, населяющий долину Серенгети в Восточной Африке. Иерархически самки всегда выше самцов, что предопределено физиологией организма. С самого детства гиены-девочки борются за лидерство в стае. Их сражения отличаются нешуточной агрессией, которая чаще всего заканчивается смертью одной из противниц.

Известно, что роды у гиены часто сопровождаются большими муками и смертью детенышей и матерей. Это происходит из-за того, что самки этого вида гиен отмечены крайне высоким содержанием тестостерона (мужского полового гормона) и поэтому у них образуются ложные первичные мужские половые признаки, которые мешают свободному прохождению плода.

Пожалуй, это единственный случай гермафродитизма из всех, когда ученые не смогли ответить на вопрос: зачем творец так надругался над своим творением.

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Подвязочные змеи (Thamnophis)

Наиболее привычное название этих змей – садовые ужи. Проснувшись после спячки, они мгновенно задумываются о потомстве. Самцы начинаю поиск самок, образуя т.н. «брачные клубки» вокруг потенциальных партнерш.

При этом замерзшие и оголодавшие после длительного сна, они представляют собой легкую добычу для хищников. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, они имитируют запах самки. Так они сбивают с толку других самцов и оказываются в центре большого теплого клубка, отогреваясь до полного восстановления сил.

Рыбы-клоуны (Amphiprion)

Эти рыбки живут большими группами, в которых выделяется одна ведущая пара. Все остальные особи в группе – самцы, которые должны беспрекословно подчиняться вожакам. Интересно, что они могут даже корректировать скорость своего роста, дабы случайно не перерасти главу.

Роль самки настолько ценна, что в случае ее смерти горюющая вторая половинка меняет свой пол на женский. И затем находит себе «мужа» среди остальных самцов.

Губан-чистильщик (Labroides dimidiatus)

Это рыбы, которые питаются ороговевшими частичками кожи других обитателей моря. Иногда они хитрят, поедая здоровые ткани. Правила предполагают, что группой этих рыбок – нахлебников руководит самец.

Он и распределяет места, где можно отобедать, между подчиненными самками, иногда подвергая их жестким наказаниям. Поэтому самки губана превращаются в самцов, чтобы сбросить с себя оковы звания наложниц.

С большей долей вероятности успех ожидает самую крупную представительницу группы.

Каракатица (Sepiida)

Этот моллюск любит селиться вблизи берегов, где потеплее. Будучи ленивыми по своей природе, охотятся выжидательным способом. Добыча сама приплывает «к столу», стоит лишь набраться терпения. Она состоит из рыб и ракообразных. В случае опасности каракатица выделяет облако светонепроницаемой жидкости в воду и уплывает от врага подальше.

Илистый прыгун — Сухопутная рыба «торпеда»

Еще одна интересная черта каракатиц – склонность к мимикрии. Они мгновенно меняют окрас тела в двух случаях: если нужно спрятаться и, если стоит задача обольстить самку. Происходит это забавным способом. Самец подстраивает одну половину своего тела под цвет тела спутницы. Второй, настоящей половиной, он поворачивается к ней, а другую сторону демонстрирует всем остальным самцам.

Морская туфелька (Crepidula fornicata)

Известный вредитель устричных плантаций родом из Северной Америки, имеет отнюдь не ужасающую внешность. Эти милые создания создают домик в виде живой пирамидки, сложенной из особей этого вида.

Венчают пирамидку молодые самцы, а фундамент держится на постаревших самках. Середину строения занимают промежуточные формы.

Морские туфельки рождаются самцами, и вся их жизнь – это переход из мужского тела в женское.

Вот такие интересные факты известны науке о гермафродитах фауны.

Источник : https://mnogo-krolikov.ru/prochee/kakie-zhivotnye-umeyut-svobodno-menyat-svoj-pol.html

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