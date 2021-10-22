ТОП-10: Удивительные факты про Монголию

Большинство из нас немного знают о Монголии, кроме того факта, что сам Чингисхан был оттуда родом. Это неудивительно, учитывая влияние Чингисхана и его потомков на мир, но история Монголии уходит гораздо дальше. Она включает в себя неожиданные изобретения, движущиеся города, редкие породы лошадей и самые странные гонки на Земле. Вперед, в Монголию, и не жалейте лучников на лошадях!



10. Монголия одна из самых старых стран в мире









Народ Хунну, проживавший к северу от Великой стены, состоял из разрозненных групп кочевников. Это не помешало им объединиться в единую нацию за три года до основания династии Хан в 209 году до н.э. После продолжительного периода, во время которого эти ранние монголы громили повсюду ранних китайцев, в 162 г. до н.э., наконец, установился мир.





Император Вэн Хан (Wen of the Han) первым официально объявил Монголию независимой державой: «Поскольку Хунну проживает в северных регионах, где холодная погода приходит рано, я приказал соответствующим органам ежегодно передавать Шаню Ю (Shan Yu) (король), определенное количество зерна, золота, легкого и плотного шелка, а также других предметов. Теперь мир возобладает во всем мире».



Однако только Чингисхан сумел объединить все кочевые племена, что позволило сложиться той Монголии, которую мы знаем сегодня, но сам народ и его культура существовали здесь за 1000 лет до его царствования.



9. Монголы придумали мороженое









В Монголии может быть довольно холодно, настолько, что продавцы мороженого смогут с радостью продавать свой товар непосредственно из картонных контейнеров, не нуждаясь в морозильной камере. История гласит, что задолго до того, как Марко Поло вернулся в Италию с этим вкусным деликатесом, зимой всадники брали с собой в длительное путешествие по пустыне Гоби сливки, поместив их в емкости, изготовленные из кишок животных. Во время езды жидкие сливки энергично встряхивались при минусовых температурах, в результате чего они сразу замерзали и перемешивались.





Доподлинно неизвестно, съедали ли монголы с плачем мороженое или другой десерт после того, как были сброшены на землю более умелым всадником. Известно только, когда Империя расширялась в своих границах, периодически вступая в конфликты с китайцами, мороженое следовало за ней, что позволило Поло позаимствовать эту идею, а итальянцам провозгласить на весь мир насколько они умны и придерживаться этого мнения в течение веков.



8. Кочевая Столица











Почти 150 лет Улан-Батор был мобильной столицей. Как и можно было предположить, для людей с тысячелетней историей жизни кочевников было бы довольно скучно сидеть на одном месте. Поэтому, когда выдвигался Хан, за ним следовал весь город. Первоначально известный как Дворец-Юрт (Örgöö), город 25 раз менял свое местоположение прежде, чем окончательно остановиться там, где встречаются реки Селбе (Selbe) и Туул (Tuul).





Причиной остановки города «на постоянное место жительства» заключается в том, что он просто стал слишком большим, чтобы легко перемещаться. Как говорил шотландский путешественник Джон Белл (John Bell) в 1721 году: «То, что они называют Ургой - это двор, или место, где проживают правитель Тушебет-хан (Tusheet Khan) и первосвященник Богд Джебцундамба Хутугту (Bogd Jebtsundamba Khutugtu), чьи лагеря всегда располагаются в непосредственной близости друг от друга. У них есть несколько тысяч палаток, которые время от времени разбирают. Ургу очень часто посещают торговцы из Китая, России и других мест».



Считается, что к тому времени, когда город, наконец, пустил корни, в его храмах проживало до десяти тысяч монахов.



7. И снова геноцид!









Совершенно очевидно, что почти каждая страна на Земле имеет несколько миллионов скелетов в шкафу, и было бы неправильно не упомянуть о вкладе Великого Хана в "благородное искусство" истребления людей. Только во время Геноцида армян монголы побили самый высокий рекорд в массовом убийстве, который не имел себе равных вплоть до появления огнестрельного и химического оружия.





В персидском городе Мерв Чингисхан победил своих врагов, но люди все еще отказывались сдаться. Поэтому он вывел их всех на улицу, что заняло 13 дней, а затем каждому из его воинов было приказано убить 400 человек. Историки полагают, что число погибших превышает миллион человек.



6. Последние дикие лошади









Лошадь Пржевальского, названная в честь поляка, который «обнаружил» эту породу в XIX веке, известна в Монголии как тахи. Из-за того, что она была редкой, а люди были чудовищами, лошадь в Монголии практически исчезла, так как ее стали активно отлавливать для зоопарков и других нужд. Круто, ничего не скажешь! И дальше будет еще интереснее.



В начале Второй мировой войны казахские солдаты, бежавшие от китайской армии, голодали и замерзали до смерти. Поэтому они съели все, что могли найти, включая большое количество тахи. Последовавшие за этим ледяные зимы (-40 с) и жаркое лето (+ 40 с), а также бурный рост популяции волков в этой местности прикончили последнего тахи к 1968 году. По счастливой случайности западноевропейские коллекционеры лошадей сохранили эту породу, а в 2004 году двенадцать редчайших лошадей были возвращены в Монголию.



Сегодня 300 лошадей живут в дикой природе в дополнение к неизвестному числу других, которые поселились в Чернобыльской зоне отчуждения, и, говоря по правде, кто захочет пойти и посчитать их? Вполне возможно, что у них теперь две головы и они едят мясо.



5. Коммунизм - это круто









Если где-нибудь на планете и есть страна, которая доказывает, что не все политические системы работают, то это Монголия. После того, как 1924 она стала плотно сотрудничать с СССР, являясь вторым коммунистическим государством в мире, у Монголии была определенная степень автономии. Это было разрешено по нескольким причинам.





Лидер коммунистической Монголии был приверженцем Сталина. Кроме того, Китай находился на южной границе, поэтому поддерживать с ним торговые и дипломатические отношения легко можно было через монголов. После Перестройки монголы тоже решили попробовать новомодную демократию, но, видимо, они не были удовлетворены опытом неолиберализма. Монгольская народная партия (Mongolian People’s Party) победила на выборах 2016 года, хотя они придерживались платформы, лишенной жесткой коммунистической политики.



Несмотря на опасения по поводу социальных репрессий, монгольский политик Намбарин Энхбаяр (Nambariin Enkhbayar) настаивает на том, что его коммунисты - другая порода. «Это не какие-то монстры, которые пришли к власти, но люди, которые говорят на одном языке, - сказал он. - Мы просто хотим жить в цивилизованном, развитом и демократическом обществе».



4. Отличное место, чтобы сбежать ото всех









Монголия - это всего лишь два человека на квадратный километр, отличное место для затворников, отшельников, асоциальных чудаков или писателей. Единственная проблема заключается в том, что делать с тем другим парнем, оказавшимся на территории вашего квадратного километра. Убить? Оставить его замерзать до смерти в 30-градусный мороз? Победить его на битве Батл-Як (Battle-Yak)? Выбор за вами.





К счастью, те соседи, которых вы можете найти, очень дружелюбны. По традиции в Монголии на случай визита посетителей всегда есть наготове теплый, слегка соленый молочный чай, что вполне логично, ведь до следующей кочевой палатки может быть довольно далеко. А теперь представьте, что вам понадобилось занять немного сахара.



3. Огромная статуя Великого Полководца / Геноцидного Маньяка / Предка









Недалеко от Улан-Батора находится статуя Чингисхана высотой 40 м. Мы можем понять, почему: он основал страну, но он также убил миллионы людей. Это очень похоже на статую Ленина в Сиэтле. Конечно, все здесь полагают, что он классный парень, но вот массовые убийства – это проблематично. Естественно, мы не должны забывать, что 12-й век – совсем иное время, и тогда стрелять из лука было слишком круто, чтобы от этого отказываться.



Итак, в часе езды от самой холодной столицы на Земле вы найдете самую высокую статую лошади в мире. «Все монголы гордятся этой статуей, - сказал 26-летний Санчир Эрхем (Sanchir Erkhem), монгольский борец сумо проживающий в Японии, который позировал для фото во время своей поездки домой в 2009 году. - Чингисхан - наш герой, наш отец, наш бог».



«Он был жестоким человеком, но он привел нашу страну к величию, - сказал 25-летний Тогулдур Мункочир (Toguldur Munkochir). - Если вы посмотрите на Линкольна, Гитлера и Юлия Цезаря, то это то же самое».



2. Самые странные гонки на Земле









Забудьте про ралли Париж-Дакар или компьютерную игру «Безумные гонки». Самая дикая гонка на Земле стартует оттуда, где вы сейчас находитесь, до паба в Монголии. Правила странные: ваш двигатель должен быть менее одного литра, если только вы не передвигаетесь на каком-нибудь «веселом» автомобиле. Как, например, машина скорой помощи или что-то в этом роде. Вы также можете ездить на мотоцикле, но объем его двигателя должен быть меньше 125 см. куб.



Для сравнения, когда кинозвезды Эван МакГрегор (Ewan McGregor) и Чарли Бурман (Charlie Boorman) путешествовали по Монголии, они делали это на мотоциклах BMW с мощностью в десять раз больше, и тем не менее едва смогли пересечь страну. Короче говоря, если вы участвуете в монгольском ралли, вы безумны и заслуживаете смерти. Что удивительно, с самого начала соревнований в 2004 году подобное произошло только с двумя участниками. Но, зато это событие привлекло миллионы фунтов на благотворительность, что замечательно.



1. Степи









Для тех из нас, кому не посчастливилось жить в так называемых развитых странах, есть только несколько вещей, более романтичных, чем вид представителей казахского народа в Монголии, охотящихся с орлами, которых называют «Золотыми орлами». Огромных птиц приручили и охотились с ними в степях на протяжении более 4500 лет. Это невероятный пример силы традиции и культуры.



Есть одна история о том, как охотник встретился со своим орлом, с честью выпущенным на волю после восьми лет службы. Спустя годы после его освобождения охотник катался со своим другом, они подняли глаза в небо и увидели двух орлов, кружащихся высоко над головой. Охотник сказал: «Это мой орел». Его друг рассмеялся, но охотник громко свистнул, и птица сразу стала спускаться вниз и приземлилась прямо ему на руку!

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2324936216194058434/

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