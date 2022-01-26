5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди

В некоторых ситуациях умение обращать внимание на детали — залог успеха.
В других, наоборот, нужно отбросить в сторону мелочи, чтобы увидеть то, что лежит на поверхности.
1. Решите пример
2. Сколько здесь треугольников?
3. Найдите 2 одинаковых предмета за 10 секунд
4. Какое число здесь пропущено?
5. Найдите 7 отличий за 30 секунд
Ответы
1.
Возможно, многие получили ответ 12, но он неверный. Дело в восприятии картинки. После первой и второй строчек на ней нет знака «равно», а это значит, что пример продолжается до тех пор, пока мы не дойдем до соответствующего знака. Если переписать пример в одну строчку, то его будет проще посчитать.
2.
Внутри пентаграммы можно насчитать 35 треугольников.
3.
4.
5.
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