5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди

В некоторых ситуациях умение обращать внимание на детали — залог успеха.

В других, наоборот, нужно отбросить в сторону мелочи, чтобы увидеть то, что лежит на поверхности.

1. Решите пример

2. Сколько здесь треугольников?

3. Найдите 2 одинаковых предмета за 10 секунд

4. Какое число здесь пропущено?

5. Найдите 7 отличий за 30 секунд

Ответы

1.

Возможно, многие получили ответ 12, но он неверный. Дело в восприятии картинки. После первой и второй строчек на ней нет знака «равно», а это значит, что пример продолжается до тех пор, пока мы не дойдем до соответствующего знака. Если переписать пример в одну строчку, то его будет проще посчитать.

2.

Внутри пентаграммы можно насчитать 35 треугольников.

3.

4.

5.