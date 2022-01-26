Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Алиев
    Отари, сиди себе в ГрузииИтоги Сталинградс...
  • Отари Хидирбегишвили
    Вам же я рекомендую меньше верить лживой советской пропаганде, которая развела  многих россиян как лохов!Кроме того, ...Какого правителя ...
  • Михаил Козлов
    Я рекомендую вместо рекомендуемых к прочтению мерзких, судя по названию и подлых по содержанию, прочесть хотя-бы труд...Какого правителя ...

5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди

В некоторых ситуациях умение обращать внимание на детали — залог успеха. 

В других, наоборот, нужно отбросить в сторону мелочи, чтобы увидеть то, что лежит на поверхности.

1. Решите пример

5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди

2. Сколько здесь треугольников?

5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди

3. Найдите 2 одинаковых предмета за 10 секунд

5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди

4. Какое число здесь пропущено?

5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди

5. Найдите 7 отличий за 30 секунд

5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди

Ответы

1.

5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди

Возможно, многие получили ответ 12, но он неверный. Дело в восприятии картинки. После первой и второй строчек на ней нет знака «равно», а это значит, что пример продолжается до тех пор, пока мы не дойдем до соответствующего знака. Если переписать пример в одну строчку, то его будет проще посчитать.

2.

5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди

Внутри пентаграммы можно насчитать 35 треугольников.

3.

5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди

4.

5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди

5.

5 элементарных задач, которые смогут решить только внимательные люди
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Беспощадные женские дуэли на Руси https://otari.mirtesen.ru/blog/43051777642/

О Божией Матери и иконах (ответ протестанту) https://otari.mirtesen.ru/blog/43536201545/

Народные приметы, связанные с глазами https://otari.mirtesen.ru/blog/43835830804/

    
Обсудить

Картина дня

наверх