Старорусское блюдо похмелье. Как оно готовилось?

Ничто человеческое нашим предкам было не чуждо. Так что оригинальное блюдо под названием "похмелье" у них было весьма востребовано. Да, употреблялось оно именно в тех случаях, на какие намекает его название...

Ну что, всех с прошедшим Новым годом! Как отметили? Надеемся, все было здорово, несмотря на все обстоятельства. Ну а разные попутные последствия слишком щедрых порций горячительных напитков обязательно пройдут. В крайнем случае рекомендуем воспользоваться рецептом, очень популярным в старину на Руси.

Готовили это блюдо именно для таких ситуаций.

Итак, что за оригинальное кушанье скрывалось под названием "похмелье"? Есть предположения?

Огуречный рассол? Ну, он там присутствует, но им одним дело далеко не исчерпывается. Вообще, это блюдо не жидкое, его не пьют. Его именно едят. Так что можно не только утолить гудящую голову, но и основательно подкрепиться. Пообедать похмельем например. Как вам такое?

Ладно, все уже заждались рецепта, поэтому не будем дальше тянуть интригу.

Проверьте свой холодильник. Если у вас завалялась вареная баранина, несколько свежих огурчиков, рассол от огурцов засоленных, а также стоят в уголке уксус и перец, то поздравляем - все необходимые ингредиенты есть в наличии!

Готовится все максимально просто.

Баранина режется ломтиками. Ни в коем случае не разогревайте ее, она должна быть именно холодной! Дальше доставайте огурцы и режьте их мелкими кубиками. Чем мельче, тем лучше.

Теперь перемешивайте все это в большой салатной тарелке. А можно и вообще в кастрюле. Заливайте рассолом, добавьте чуток уксуса и поперчите.

Дайте немножко постоять, чтобы все пропиталось. И доставайте ложку - старорусский обед под названием "похмелье" готов!

За рецепт, кстати, спасибо великому русскому историку Николаю Костомарову. Он заботливо донес его до нас в своей книге "Быт и нравы русского народа".

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А вы знали об этом?

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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