5 мужских секретов, о которых расскажут его руки

Проявив немного женской наблюдательности и внимания, о характере мужчины можно узнать многое еще до первого свидания. О чем же расскажут руки мужчины?

Оказывается, не только форма губ или бровей может многое рассказать о темпераменте и повадках конкретного человека, руки тоже содержат массу информации о своем владельце. Пальцы, цвет кожи, форма ногтей - о каких секретах вам расскажут мужские руки?

Рукопожатие. Рукопожатие выдает все скрытые черты характера человека. К примеру, слишком сильное рукопожатие говорит о том, что человек стремится произвести впечатление уверенного в себе и сильного человека, на самом деле таковым не являясь.

Вялое рукопожатие говорит о слабоволии и нерешительности человека, он не уверен в себе и сильно избалован.

Мужчины, которые склонны обманывать, никогда не подадут руку первым, они вообще склонны прятать свои ладони от посторонних глаз.

Высокомерного мужчину также выдаст его рукопожатие, они никогда не подают руку ладонью вверх, исключительно ладонью вниз.

Узоры на ладонях. Если у мужчины на ладонях не много линий, то скорее всего это спокойный мужчина, в общении с которым вряд ли возникнет много сложностей и проблем.

Чем больше линий на ладонях, тем более человек подвержен стрессу, он нервный, вспыльчивый и чересчур эмоциональный.

У людей, которые страдают определенными патологиями нервной системы и психики, линии на ладонях практически симметричны, поэтому при случае, не забудьте взглянуть на его ладони, перед тем как думать о серьезных отношениях.