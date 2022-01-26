Архивы НКВД: какие из них засекречены до сих пор

Архивы НКВД в наше время привлекают не только историков. Познакомиться с ними желали бы и родственники, потомки осужденных в годы «Большого террора», а также многие правозащитники, журналисты и активисты разнообразных структур. Но удается это далеко не всегда. Весьма объемный корпус документов из архивов НКВД по сей день не рассекречен.

Где находятся документы из архивов НКВД

Народный комиссариат внутренних дел СССР – структура, созданная постановлением ЦИК СССР в 1934 году. В состав комиссариата было включено ОГПУ (Объединенное государственное политуправление). НКВД занималось не только политическим сыском, контрразведкой и внешней разведкой. В его ведении находились также система исполнения наказаний, пограничные и внутренние войска, и даже коммунальное хозяйство, строительство и некоторые другие отрасли промышленности. В этом включении хозяйственных функций в спектр задач НКВД просматривается преемственность традиций дореволюционных структур местного самоуправления.

В 1943 году на базе оперативно-чекистских управлений НКВД был сформирован наркомат госбезопасности – НКГБ СССР. Тогда же военная контрразведка была передана в наркоматы обороны и ВМФ СССР, и там были сформированы Главное управление контрразведки СМЕРШ НКО и Управление контрразведки СМЕРШ НК ВМФ. В 1946 году НКВД был преобразован в Министерство внутренних дел СССР. Разнообразие функций, а также многочисленные преобразования и переходы из одного ведомства в другое стали причиной того, что документы из архивов НКВД в настоящее время находятся в разных структурах.

В том числе, это архив ФСБ, Российский государственный военный архив (РГВА), Государственный архив Российской Федерации, архив МВД и архив ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний). Кроме центральных, существуют еще и региональные подразделения архивов этих и иных ведомств, где могут обнаружиться документы НКВД.



Как происходит снятие грифа секретности

Историки и другие специалисты, занимающиеся архивными изысканиями, отмечают, что документы НКВД, хранящиеся в ГАРФе, по большей части доступны. В региональных отделениях ФСИН документации НКВД практически не осталось, почти вся она передана в архивы МВД. Большая часть документов НКВД находится на хранении в военном архиве и в архиве МВД. Наибольшее количество не рассекреченных документов, по словам тех, кто занимается поиском такого рода материалов, находится в архиве МВД. Именно там хранится большинство папок с маркировкой «особой важности», «совершенно секретно» и «секретно».

Та или иная степень секретности присваивается документу в том случае, если в нем содержится государственная тайна. Согласно закону «О государственной тайне» таковой считаются «сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам Российской Федерации», а также министерству или отрасли экономики.

Кроме того, не разглашаются содержащиеся в архивах сведения частного характера, в особенности, если речь идет о живых людях или их прямых потомках и родственниках. Согласно «Временному порядку рассекречивания и продления сроков засекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну», принятому в 1994 году, должностные лица, имеющие доступ к гостайне, каждые 30 лет должны просматривать документы на предмет рассекречивания или продления срока сохранения в тайне.



Какие документы до сих пор остаются закрытыми

Несмотря на то, что подавляющая часть документов, хранящихся в архивах нашей страны, открыта для исследований – по данным, опубликованным на сайте Госархива, под грифами секретности остаются не более 4% документов – большой массив информации до сих пор недоступен. Прежде всего, это документы времен «Большого террора». Как говорят историки, занимающиеся этой проблемой, закрыта общая картотека арестованных и осужденных, документация по массовым арестам.

Закрыта большая часть информации о деятельности ГУЛАГа. Все архивы НКВД, относящиеся к «Большому террору» засекречены до 2044 года. Закрыт для исследователей и общественности солидный корпус документов, связанных с Великой Отечественной войной, особенно, с первыми ее месяцами. Под грифами секретности находится также большая часть документов, связанных с сотрудничеством СССР и Германии перед войной, с деятельностью контрразведки в период Великой Ответственной.

Секретной является и часть документов из так называемого «Фонда Сталина». Это документы, связанные с внешнеполитической деятельностью, доклады Сталину от руководителей органов МГБ, его переписка с этими инстанциями и т.д. Наконец, закрытой остается вся информация, связанная с работой агентов разведки за границей.

Ольга Ельникова



Источник : https://russian7.ru/post/arkhivy-nkvd-kakie-iz-nikh-zasekrec...





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