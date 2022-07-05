Почему женщин не пускают в Алтарь

Почему священники не допускают женщин в алтарь? Почему в церкви есть запрещенные для женщин места? Женщина что, хуже мужчины? – отвечает архимандрит Алипий (Светличный).

Женщина, с точки зрения Церкви, вовсе не является чем-то нечистым, как это подозревают некие либерально настроенные личности. Иначе не превозносила бы Церковь так Пречистую Богородицу! Не чтила бы сонм святых жен и дев. Более того, в понятии Нравственного богословия нет существенной разницы между мужчиной и женщиной, мирянином и священником. Богословие видит в нас людей! Людей, которые идут ко спасению, или людей, которые обрекают себя на гибель. Только такое деление.

Главное место алтаря — престол, на котором совершается Таинство преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы.

Символика архитектуры православного храма

Православный храм в исторически сложившихся формах означает прежде всего Царство Божие в единстве трех его областей: Божественного, небесного и земного.

Отсюда наиболее распространенное трехчастное деление храма: алтарь, собственно храм и притвор (или трапеза). Алтарь знаменует собой область бытия Божия, собственно храм — область горнего ангельского мира (духовное небо) и притвор-область земного бытия.

На Руси была разработана символика троичности (трёхчастного деления) архитектурных форм и живописного убранства крестово-купольного храма как по вертикали, так и по горизонтали. В западной части храма располагался нартекс (притвор, преддверие), символизирующий землю.

Верхняя зона “небо” – включала в себя купола, своды верхнего уровня и конхи (полукруглые перекрытия) апсид; здесь находились изображения Христа, Богоматери и ангелов.

Вторая зона – паруса (или тромпы) и верхние части стен, на которых помещали изображения ангелов и апостолов.

Третья зона – более низкие своды и нижние части стен. На столбах располагали строгие фигуры святых мучеников и воинов – “столпов церкви”, подающих благой пример и укрепляющих в вере стоящих рядом людей.

Владимирский собор. Киев

Почему же женщинам не подобает входить в священный алтарь

Обратимся к Синтагме и посмотрим главу 22 «О том, что женщинам не должно входить в святой алтарь». Читаем: «44-е правило собора Лаодикийского считает неуместным, чтобы для женщин был доступен святой алтарь, хотя прежде было допущено и им. Ибо если мирянам-мужчинам сие запрещено (69-м правилом VI Вселенского Собора), то тем более должно (быть запрещено) женщинам. А не допущены (женщины в святой алтарь), как говорят некоторые, по причинам непроизвольного месячного течения».

Оказывается, точно так же и мужчинам-мирянам запрещено входить в алтарь!

Вот как говорит об этом 69-е Правило Шестого Вселенского собора: «Никому из всех принадлежащих к разряду мирян да не будет позволено входить внутрь священного алтаря. Но по некоему древнейшему преданию, отнюдь не возбраняется сие власти и достоинству царскому, когда восхощет принести дары Творцу».

Позволительно только царю входить из мирян и потому, что он — помазанник, и только тогда, когда он приносит дар, т.е. царский ритуальный подарок на церковь.

Почему мирян не пускает Правило в алтарь

Думаю, что и искать поясняющих правил не надо: и так ясно! Святилище необходимо для того, чтобы в нем священнодействовали. Его отделили от пространства храма для того, чтобы это место было не только особо свято, но и чтобы не допускать в нем бесчиние и толчею, какая бывает в случае большого количества людей в церкви, особенно на праздники.

В алтаре должно быть сосредоточие молитвы и исключительный порядок. Это особенно важно в виду того, что на святой трапезе Чаша с Божественной Кровью! На трапезе — Агнец Божий в виде Хлеба! Никто никого не должен подтолкнуть по неосторожности, но во всем внимание и благоговение.

Если же в алтарь станут входить миряне, то алтарь станет местом проходным, и вскоре начнется беспорядок и неудобство при священнодействии!

И сегодня можно видеть, как досаждают подчас миряне священникам, вышедшим по какому-либо делу из алтаря. Каждому надо что-то сказать, спросить, какую-то записку сунуть с множеством объяснений, а то и подарок всучить, а порой замечание или жалобу с возмущением высказать. Некоторые пытаются свои обычаи заводить на месте своего стояния… И все это может войти в алтарь!

Вполне мудрое решение было Святых отцов о том, что в алтаре должны находиться только служащие Святым Тайнам!

Коронация императора Николая II в Успенском соборе. Валентин Серов. 1896г.

Впрочем, время внесло правки в Соборные постановления, и сегодня мы можем видеть некоторых мирян в алтаре. Но с какой целью они там?

Разве праздношатающихся? Нет — прислуживающих. Поскольку в Кормчей книге написано, что священник не смеет приступать к служению Литургии, если нет у него прислуживающего пономаря…

И тут мы вдруг сталкиваемся с еще одной странностью. В женских монастырях можно видеть монахинь в алтаре! И именно с той же целью им позволено входить в алтарь — они прислуживают во время службы! Так значит, женщин Церковь все-таки не считает ниже мужчин!

Просто, во всем должна быть мера, и во всем должен быть смысл и порядок в Церкви Божией.

И если женщина по случайности вошла в алтарь, то это не значит, что она его осквернила. Нет. Но, это значит, что она нарушила церковный порядок и согрешила против Церкви. И это — повод покаяться и, осознав свою вину, больше так не делать, но быть скромной и знать свое место и роль. Как знают свой инструмент и партию музыканты, чтобы симфонический оркестр звучал слаженно и достойно того произведения, которое вознамерились исполнить. А иначе — какофония!

Источник : https://religiya.temaretik.com/2513991752894647065/

А вы знали об этом?

Восьмого февраля 1994 года над Балтийским морем исчез пассажирский самолёт, на борту которого находились 300 человек. На следующий день началась поисковая операция. Норвежские спасатели целые сутки пытались обнаружить хоть какие-то зацепки, но погодные условия не дали довести дело до конца.Эта история стала загадкой конца двадцатого века, поскольку до сих пор не было ничего найдено.А место крушения назвали «Крылатое Пятно». Такое название выбрали не спроста, так как последние показания с самолёта были переданы в виде точки с пятном. Эксперты до сих пор не могут охарактеризовать эти данные.

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